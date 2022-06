Weltpremiere: Schweiz lanciert Gütesiegel für grüne Anlagen

Swiss Climate Scores Schweizer Gütesiegel für grüne Finanzanlagen: «Was wir hier machen, ist weltweit einmalig» Staatssekretärin Daniela Stoffel drängt die Schweizer Banken auf grünere Bahnen – mit einem Label, mit dem sich die Klimafreundlichkeit ihrer Produkte ablesen lässt. Florence Vuichard und Doris Kleck Jetzt kommentieren 29.06.2022, 10.55 Uhr

Staatssekretärin Daniela Stoffel Valentin Hehli / MAN

Die Schweiz wagt die Weltpremiere – und schafft eine Art Transparenzlabel, um die Klimafreundlichkeit von Finanzanlagen offenzulegen. Entwickelt wurde das Label in Daniela Stoffels Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) – gemeinsam mit den Banken, den Nichtregierungsorganisationen und der Wissenschaft. Das auf mehreren Indikatoren basierende Klimagütesiegel heisst «Swiss Climate Scores», als Logo dient ein stilisiertes Matterhorn. Eine visuelle Umsetzung wie bei Kühlschränken gibt es jedoch nicht – oder noch nicht. Das sei Sache der Finanzbranche, sagt Stoffel und fügt gleich an: «Ich fände es gut, sie würde etwas machen.»

Sie haben einst gesagt: Beim Thema Nachhaltigkeit gebe es «Fifty Shades of Green» ...

Daniela Stoffel: Ich denke, unsere Swiss Climate Scores sind dunkelgrün! Aber im Ernst: Wir schaffen jetzt Klarheit für einen Aspekt von Nachhaltigkeit: für Nachhaltigkeit beim Klima. Andere Aspekte wie die soziale oder finanzielle Nachhaltigkeit sind auch wichtig, aber sie werden hier bewusst nicht adressiert, da wir im Bereich Klima dringend einen Schritt weiterkommen möchten.

Bedeutet denn die Einführung der Swiss Climate Scores das Ende des Greenwashings?

Nein. Greenwashing ist eine mehr oder weniger bewusste Täuschung der Kundinnen und Kunden. Wir offerieren den Schweizer Banken ein Instrumentarium, mit dem sie die Klimafreundlichkeit ihrer Produkte transparent aufzeigen können. Es ist ein Schweizer Qualitätslabel, das die Banken, die es anwenden, auch international als Marketinginstrument einsetzen können. Es müssen mindestens alle 5 obligatorischen Kriterien angewendet werden. Sprich: Die Bank muss ausweisen, wie viel Treibhausemissionen das besagte Portfolio ausstösst, wie gross seine Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen ist, es müssen verifizierbare Bekenntnisse zu Netto-Null vorliegen, das Management muss auf Netto-Null hinarbeiten und zusätzlich brauchts einen glaubwürdigen Klimadialog.

Das 6. und zugleich wichtigste Kriterium ist freiwillig, nämlich jenes, welches das Ausmass der globalen Erwärmung misst, sollte die Weltwirtschaft gleich handeln wie das untersuchte Portfolio. Wieso?

Weil bei diesem Indikator die Schätzmethode noch nicht robust genug ist. Den Ist-Zustand können wir relativ gut messen, es ist zum Beispiel ziemlich einfach, den aktuellen Ölverbrauch eines Unternehmens zu erfassen. Es ist aber viel komplexer den angepeilten Absenkungspfad zu schätzen – also etwa die Transformation eines 4-Grad-Portfolios in ein 1,5-Grad-Portfolio. Aber das bleibt unser Ziel und wir unterstützen diesbezügliche internationale Arbeiten.

Wieso haben Sie das Erderwärmungs-Kriterium nicht weggelassen, da Sie es ohnehin nicht messen können?

Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass es möglich ist, alle 6 Kriterien obligatorisch zu machen. Nun mussten wir uns eines Besseren belehren lassen. Auf internationaler Ebene wird noch an der Abstimmung der Messmethoden gearbeitet. Aber das Erwärmungspotenzial-Kriterium bleibt das zentralste Kriterium. Sobald das Kriterium gut messbar ist, wollen wir es ebenfalls als obligatorisch erklären. Letztlich soll jede Anlage daran gemessen werden können, ob sie die im Pariser Abkommen per 2050 festgelegte 1,5-Grad-Erderwärmungsgrenze nicht übertrifft. Es ist auch das intuitiv verständlichste Kriterium. Die Kundinnen und Kunden könnten dann auf einen Blick sehen, ob es sich um ein 1,5-Grad-Portfolio, ein 3-Grad-Portfolio oder 4-Grad-Portfolio handelt. Es ist wie beim Kühlschrank.

Bräuchte es nicht jetzt schon eine solche Punkte-Rangliste – wie beim Kühlschrank oder beim Nutriscore?

Das kann die Bankenbranche machen, wenn sie will. Und vielleicht wird – wie gesagt – der Erderwärmungsindikator in ein paar Jahren soweit sein, dass man einfach eine Zahl in Grad drauftun kann.

Ein stilisiertes Matterhorn dient als Logo. ZVG/SIF

Und bis es soweit ist, können die Banken sich drücken?

Überhaupt nicht. Es sind jetzt schon hohe Anforderungen, die wir an die Finanzinstitute stellen. Was wir hier machen, ist weltweit einmalig. Und natürlich hoffen wir jetzt auf eine positive Dynamik, darauf, dass möglichst viele Finanzinstitute mitmachen. Die Bankbranche erarbeitet eine Art Anleitung, so können auch kleinere Institute ohne grösseren Aufwand mitmachen. Bis im Herbst könnten so die ersten Finanzprodukte mit Swiss Climate Scores am Markt sein.

Aber es bleibt alles freiwillig.

Wie viele der rund 150 Schweizer Banken mitmachen werden, kann ich nicht sagen. Wir zwingen keine Bank dazu, grüne Anlageprodukte anzubieten oder bei den Swiss Climate Scores mitzumachen. Aber wir gehen davon aus, dass ein gewisser Druck entstehen dürfte – auch weil die Kundinnen und Kunden es fordern, weil sie wissen wollen, wie klimafreundlich oder klimaunfreundlich ihr Portfolio ist. Und letztlich entscheiden die Kunden, wie sie ihr Geld anlegen wollen. Wir schaffen mit den Swiss Climate Scores ein Transparenzinstrument – und zwar ein qualitativ gutes.

Das heisst, letztlich kann sich auch ein Ölfirmen-Portfolio mit Swiss Climate Scores schmücken?

Ja, wobei schmücken nicht das richtige Wort ist. Aber auch ein Ölfirmen-Portfolio kann alle Indikatoren transparent vorlegen, es schneidet bei mehreren Kriterien wohl einfach sehr schlecht ab. Gleichzeitig offeriert es auch eine Chance, wenn ein Ölfirmen-Management wirklich gewillt ist, die Netto-Null-Ziele zu erreichen.

Die Bank gibt sich das Label selber, es gibt keine Zertifizierungsstelle. Ist das nicht etwas naiv?

Wir haben Vertrauen in den Markt und gehen davon aus, dass eine Schummelei relativ schnell auffliegen würde.

Die EU hat eine Klima-Taxonomie entwickelt. Wieso macht die Schweiz nicht einfach hier mit statt eigene Swiss Climate Scores zu entwickeln?

Es sind zwei unterschiedliche Ansätze: Bei der vor allem von der EU und China propagieren Taxonomien wird der Ist-Zustand erfasst. Es werden alle Daten von unten nach oben zusammengezählt und dann gibt es am Schluss entweder einen grünen oder roten Punkt drauf. Wir gehen anders vor. Wir sagen nicht, was klimaverträglich ist und was nicht. Wir sagen einfach, welche Indikatoren geeignet sind, um die Klimaverträglichkeit zu messen. Und wir legen den Fokus – wie auch die angelsächsischen Ländern und Japan – stärker auf den Transitionsprozess.

Und nun hoffen Sie, dass Ihr Schweizer Standard zum Weltstandard wird?

Wieso nicht? Natürlich werden wir unseren Standard propagieren. Aber es ist ja nicht so, dass wir etwas machen, dass den ganzen internationalen Bemühungen zuwider läuft. Wir verwenden international anerkannte Messmethoden und sind bereit, unsere Swiss Climates Scores weiterzuentwickeln. Wir rennen nicht gegen den Strom, sondern mit dem Strom. Und wir haben jetzt eine Duftmarke gesetzt.

Weltspitze wäre die Schweiz auch gerne im Bereich Fintech respektive Krypto. Aber hier gibt es in jüngster Zeit nur schlechte Nachrichten. Hat man aufs falsche Pferd gesetzt?

Wir glauben an Fintech-Lösungen: Die technologischen Innovationen wie Blockchain werden den Finanzplatz umpflügen. Die Blockchain-Technologie ist eine Methode zur dezentralen Wertübertragung – und sie ist weit mehr als Bitcoin. Dass nun ausgerechnet Bitcoins der Blockchain-Technologie zur Prominenz verholfen haben, hat mit dem spekulativen Element zu tun. Bitcoins sind nichts anderes als Privatwährungen – und diese sind immer höchst volatil. Bitcoins stellen derzeit kein Stabilitätsproblem dar für den Finanzplatz. Es ist vielmehr ein Kundenschutzthema: Die Leute werden animiert in Bitcoins zu investieren, wissen nicht, was sie tun und verlieren Geld. Es erinnert an den Goldrausch. Ich bagatellisiere die Vernichtung von Geld nicht, doch Bitcoins stehen nicht im Zentrum der Blockchain-Technologie.

Müssen Bitcoin-Anlegerinnen und -Anleger besser geschützt werden?

Wir sind dabei, diese Fragen zu analysieren. Wie gesagt: Die fallenden Kurse ändern nichts an der grossen Bedeutung der Blockchain-Technologie im Finanzbereich. Branchenexperten gehen davon aus, dass Blockchain das Internet ergänzen oder gar ablösen wird – etwa bei der dezentralen Übertragung von Werten.

Wie pflügt denn Blockchain den Schweizer Finanzplatz um? Was heisst das für die Banken?

Wir denken nicht in Instituten, sondern in Funktionen. Intermediärfunktionen wird es immer geben, vielleicht werden sie nicht mehr von Banken, sondern von Blockchain-Technologien ausgeführt – jedenfalls teilweise. Denn ob die traditionelle Vermögensverwaltung von der Blockchain abgelöst werden kann, ist fraglich. Dort braucht es eine enge Kundenbeziehung. Dennoch ist aktuell in der Branche viel von «Decentralized finance» die Rede: Das Produkt, etwa ein Kredit, geht direkt an die Kundinnen und Kunden – ohne Bank. Dank Blockchain ist dies möglich und angestammte Player wie Banken müssen ihre Rollen überprüfen.

Braucht die Schweiz dann noch zwei Grossbanken?

Die Frage ist nicht, ob es in der Schweiz noch ein oder zwei Grossbanken geben wird. Sondern ob im Bereich Blockchain Monopolisten entstehen.

Wie meinen Sie das?

Die grossen Anbieter von Coins sammeln ja eigentlich Kundenbeziehungen, die sie weiter entwickeln können – um Funktionen der traditionellen Banken zu übernehmen. Die relevante Frage ist, ob es analog zur Entwicklung im Internet zu neuen Monopolstellungen kommen wird. Wir haben heute vier, fünf grosse Techunternehmen auf der Welt, die das Internet im Griff habe. Wird es eines Tages im Bereich von Blockchain gleich sein, weil die Entwicklung in den Händen von wenigen Firmen ist und das Geschäft skalierbar ist?

Das Internet wurde in der Schweiz erfunden, doch die grossen Internetriesen sind alle im Silicon Valley. Hat die Schweiz eine Chance, dass die Blockchaingiganten im Crypto Valley in Zug bleiben?

Wo die Firmen entstehen hat auch mit der Marktgrösse zu tun. Der Bund leistet einen Beitrag, in dem er früh und intelligent reguliert hat. Diese Regulierung könnte auch zum Standard weltweit werden. Wir wollen nicht einfach die alte Welt bewahren und dabei zusehen, wie eine neue unregulierte Blockchain-Welt entsteht. Beim Internet hat man die Sache zu stark schlittern lassen: Die Internetgiganten übernehmen heute zum Teil staatliche Aufgaben wie die Zensur. Das ist heikel.

Gibt es Reputationsrisiken für die Schweiz – etwa wegen Cryptobetrügern?

Nein, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Highlight für mich war die Umsetzung der Sanktionen gegen Russland. Bei den Wertpapieren war für uns sofort klar, dass auch kryptobasierte Vermögenswerte darunter fallen. Die EU musste diesbezüglich nachbessern. Es gibt Kriminalität, aber die Schweiz hat ein griffiges rechtliches Dispositiv, um diese zu bekämpfen.

Im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland steht die Schweiz in der Kritik, weil Anwälte und Notare nicht dem Geldwäschereigesetz unterstehen. Wie lange noch?

Aufgrund von neuen internationalen Empfehlungen der Groupe d`action financière (Gafi) müssen wir das Geldwäschereigesetz reformieren. Im Herbst werden wir dem Bundesrat die Eckwerte dazu vorlegen. In diesem Zusammenhang werden wir sicher diskutieren, ob die Anwälte dem Geldwäschereigesetz unterstellt werden. Vor 15 Monaten hat das Parlament Nein dazu gesagt. Wir werden sehen, ob im Lichte der jüngsten Ereignisse nicht die Zeit reif ist für eine Anpassung.

Zentrales Element der neuesten Gafi-Empfehlungen ist die Einführung eines zentralen Registers für wirtschaftliche Berechtigte – auch dagegen hat sich die Schweiz jahrelang gewehrt ...

Gafi erkennt auch eine alternative Regelung zum zentralen Register an. Wir klären nun ab, was für den Standort Schweiz die beste Regelung ist. Es ist eine politische Ausmarchung, ob wir uns für ein Zentralregister entscheiden oder für eine eigene, schweizerische Lösung, die im Ausland sicher stärker erklärt werden müsste.

Die Staatssekretärin Daniela Stoffel Die studierte Philosophin, Volkswirtschafterin und Germanistikirin trat 1998 in den diplomatischen Dienst und war dann Washington, Berlin und bei der OECD in Paris stationiert, bevor sie 2015 zum Finanzdepartement stiess und dort auch als diplomatische Beraterin von Bundesrat Ueli Maurer tätig war. Per März 2019 übernahm sie die Leitung des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen. Stoffel ist Mutter einer erwachsenen Tochter.

