Johannes Läderach erntet am SEF Applaus und stellt sich Vorwürfen

Swiss Economic Forum From Zero to Hero? Johannes Läderach erntet am SEF Applaus – und stellt sich erneut früheren Homophobie-Vorwürfen Die Brüder Johannes und Elias Läderach sprachen am Swiss Economic Forum in Interlaken über Schokolade als «Unifier», den russischen Markt und was sie nach dem Schoggi-Boykott vor zwei Jahren für Diversität im Unternehmen getan haben. Gabriela Jordan 03.06.2022, 11.59 Uhr

Johannes Läderach (links) ist seit vier Jahren CEO des gleichnamigen Unternehmens. Bruder und Chocolatier Elias Läderach ist Chief Creative Officer und gewann letztes Jahr die World Chocolate Masters in Paris. EPA

Das Gespräch auf der Bühne des Swiss Economic Forum verlief ganz nach dem Geschmack von Johannes Läderach (36). Der Chef des gleichnamigen Schokoladenherstellers durfte zuerst über das erfolgreich laufende Geschäft in den USA sprechen. Während der Pandemie eröffnete Läderach dort um die 40 neue Filialen und ging damit ein nicht unwesentliches Risiko ein. Jetzt, angesichts der stabileren pandemischen Lage, laufen die Geschäfte «besser als im Businessplan erwartet», so Johannes Läderach.

Angesprochen wurde der Läderach-CEO danach zu den Homophobie-Vorwürfen, mit denen das Familienunternehmen vor zwei Jahren zu kämpfen hatte und die noch immer in den Köpfen der Konsumentinnen und Konsumenten verankert sind. Die Familie hat Verbindungen zu christlich-konservativen Vereinen und eckte wiederholt mit Äusserungen gegen Abtreibungen, die gleichgeschlechtliche Ehe und Homosexualität an. Die Airline Swiss beendete daraufhin die Zusammenarbeit mit Läderach.

«Damals habe ich auf einen Rat gehört, der sich dann als falsch erwiesen hat», erklärte auf der SEF-Bühne nun ein reuiger Johannes Läderach. Der Rat lautete, Familie und Unternehmen nicht zu vermischen und sich somit nicht zu den Vorwürfen zu äussern. Der falsche Entscheid, wie der schweizweite Läderach-Boykott dann zeigte. Nach einem halben Jahr lenkte Johannes Läderach doch noch ein und nahm Stellung. In seiner Firma, beteuerte er damals, gebe es kein Problem mit Homosexuellen.

«Sind froh, dass wir noch nicht im russischen Markt sind»

Sinngemäss wiederholte er das jetzt nochmals in Interlaken. Überhaupt sei Läderach ein sehr diverses Unternehmen, in dem nicht nur «verschiedene Menschen, sondern auch verschiedene Meinungen Platz» hätten. Mehr als die Hälfte der Führungspositionen sei von Frauen besetzt. «Jeder und jede soll sich bei uns wohlfühlen. Wir sehen Schokolade als Unifier», also als vereinigendes Element, sagte Johannes Läderach, dem wohl noch in den Knochen steckt, dass er nach dem Boykott eifrig Kunden und Lieferanten besuchen musste, um sich zu erklären und den Schaden für die Firma möglichst gering zu halten.

Beim aus Wirtschaftsleuten bestehenden Publikum in Interlaken schienen die Worte zumindest gut anzukommen. Zum Stichwort Unity bzw. Einheit kam dann noch eine Frage aus dem Zuschauerraum: Wie sieht es bei Läderach mit dem russischen Markt aus? Etliche Unternehmen hätten sich schliesslich schon zurückgezogen. «Ich bin froh, dass wir uns diese Frage nicht stellen müssen und noch nicht im russischen Markt sind», antwortete Läderach.

Doch was würde der Schokoladenhersteller tun, wenn er die Gelegenheit hätte, in den russischen Markt einzusteigen, wollte die Moderatorin wissen. «Meine Erfahrung hat mich gelehrt, nur auf Fragen, die die Realität betreffen, zu antworten, und nicht auf hypothetische», sagte Johannes Läderach und erntete dafür Lacher und lauten Applaus. Die Kommunikation von Läderach, so das Fazit der Moderatorin, ist seit dem Boykott um Welten besser geworden.