Syngenta will in China an Börse: Kritiker warnen

Landwirtschaft Syngenta will in China an die Börse: Pestizidkritiker warnen Investoren vor Milliarden-Risiken Der Börsengang von Syngenta in Shanghai dürfte einer der grössten im neuen Jahr werden. Das Geschäft mit den Pestiziden läuft gut, doch eine Nichtregierungsorganisation rechnet vor, welche Risiken nicht im Börsenprospekt auftauchen. Pascal Michel Jetzt kommentieren 15.12.2022, 08.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Agrar-Chemiekonzern Syngenta befindet sich seit 2017 in chinesischer Hand. Christian Beutler / KEYSTONE

Noch wartet die Syngenta-Spitze um Erik Fyrwald auf grünes Licht der chinesischen Regulierungsbehörde. Ende Oktober hiess es, der Börsengang des Agrar-Chemiekonzerns mit Sitz in Basel und Eigentümern in China stehe unmittelbar bevor. Damals war die Rede davon, das Unternehmen bis Ende Jahr an die Shanghaier Tech-Börse zu bringen. Dies dürfte nun kaum mehr realistisch sein. Denn die chinesische Bürokratie lässt sich Zeit. Angedacht ist der Kotierung nun im ersten Quartal des neuen Jahres.

Es dürfte einer der grössten Börsengänge im kommenden Jahr werden: Syngenta will nach eigenen Angaben rund 20 Prozent der eigenen Aktien für zirka 10 Milliarden Dollar an die Börse bringen. Daraus lässt sich ein Börsenwert von 50 Milliarden Franken ableiten.

Starkes Wachstum in China

Das Geschäft von Syngenta, das zum chinesischen Staatskonzern Sinochem gehört, läuft trotz Ukraine-Kriegs und wirtschaftlichem Abschwung ausgezeichnet: In den ersten neun Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 25,9 Milliarden US-Dollar – das sind 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Steuern lag bei 4,6 Milliarden Dollar.

Besonders das China-Geschäft wächst stark und trägt bereits um die 20 Prozent zu den Gesamtverkäufen der Gruppe bei. Treiber sind die sogenannten Modern Agriculture Platforms. Das sind Zentren, in denen Bauern im ländlichen China Syngenta-Produkte kaufen können. Der Umsatz in diesem Bereich stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahr um 80 Prozent.

Gute Aussichten für zukünftige Investoren also? Mitnichten, finden die Finanzanalysten des holländischen Forschungsinstituts Profundo. Sie haben im Auftrag der Nichtregierungsorganisation Public Eye die Risiken von Syngentas Geschäftsmodell durchleuchtet und sehen den Agrar-Chemiekonzern an verschiedensten Fronten massiv unter Druck. Da wäre zuerst das Geschäft mit «hochgefährlichen Pestiziden», wie sie der Verbund Pesticide Action Network klassifiziert.

Würde der Verkauf der in Europa bereits verbotenen Wirkstoffe wie das umstrittene Herbizid Paraquat weltweit untersagt, könnte Syngenta 20 Prozent des Pestizid-Umsatzes (3,5 Milliarden Dollar) wegbrechen. Insgesamt könnten solche strengeren Regulierungen den Jahresgewinn von Syngenta um 630 Millionen Franken dämpfen. Hinzu kommen Produktionslinien im Wert von 2,5 Milliarden Franken, die abgeschrieben werden müssten.

Besonders die Klimarisiken sind hoch

Auch an der juristischen Front droht Syngenta Ungemach. In den USA machen über 2000 Klägerinnen und Kläger das Herbizid Paraquat für Parkinsonerkrankungen verantwortlich. Kanadische Imker machen geltend, ein Insektizid von Syngenta habe ihre Bienenvölker dezimiert. Und vor einem Basler Gericht klagten zwei Frauen aus Indien Syngenta an, weil Pestizide ihre Männer vergiftet hätten. Im Börsenprospekt, der nur auf Chinesisch vorliegt und die besagten Fälle nicht alle mitrechnet, beziffert Syngenta die Aufwände für Rechtsfälle auf sechs Milliarden Dollar.

Müsste Syngenta sich an den Kosten für Berufskrankheiten bei Arbeitern (Parkinson und Non-Hodgkin-Lymphom) in der Landwirtschaft sowie an den Trinkwasserverunreinigungen durch Pestizide beteiligen, würde es deutlich teurer. Laut Berechnungen von Profundo beliefen sich diese Kosten auf 7,2 bis 14,4 Milliarden Dollar.

Zudem sind die Klimarisiken für Syngenta nicht unerheblich. Sollten Emissionen dereinst mit einer Steuer belegt werden, könnte es für den Konzern schmerzhaft werden. Die Kosten beziffert die Studie für die Periode zwischen 2016 und 2050 auf bis zu 127 Milliarden Dollar. Dies liegt daran, dass Syngenta ein wichtiger Düngerhersteller ist, in China gar Marktführer. Ein Viertel des weltweiten Stickstoffdüngers wird in China verbraucht. Die Herstellung von synthetischem Dünger verschlingt grosse Mengen Erdgas, und einst im Boden, setzt Dünger Lachgas frei, ein hochwirksames Treibhausgas.

Syngenta will sich verändern – aber gelingt das schnell genug?

Insgesamt hat Profundo somit finanzielle Risiken zwischen 28 Milliarden Dollar und 155 Milliarden Dollar errechnet. Diese Werte bleiben Zahlenspiele: So ist beim grössten Risiko, den Klimakosten, in China keine CO 2 -Bepreisung absehbar. Im Gegenteil: Die dortige Regierung drängt darauf, die eigene Landwirtschaft zu intensivieren und die Erträge zu steigern. In einem Land mit einem Mangel an kultivierbarem Land ist der Einsatz von Dünger deshalb bisher die einfachste Lösung, um die Produktion zu steigern.

Die Berechnungen seien «Schätzungen» über mögliche Kosten, die Syngenta in Zukunft berappen muss, stellt Carla Hoinkes von Public Eye klar. Dennoch würden die Zahlen veranschaulichen, in welch problematischen Geschäftszweigen Syngenta grossmehrheitlich das Geld verdiene: mit klimaschädlichem Dünger und teils hochgefährlichen Pestiziden.

Hoinkes stellt fest, dass Syngenta zunehmend mit Nachhaltigkeit wirbt. Und tatsächlich hat das Unternehmen Projekte initiiert, um die Folgen des Klimawandels zu dämpfen. So will das Unternehmen bei Saatgut und Pestiziden den CO 2 -Fussabdruck bis 2030 um 50 Prozent verringern und eine «regenerative Landwirtschaft» fördern. «Der Blick auf die harten Zahlen zeigt aber: Es fehlt an der Bereitschaft, das veraltete Geschäftsmodell hinter sich zu lassen», findet Hoinkes.

Auf Anfrage schreibt Syngenta, man weise «die Prämisse der Analyse mit Nachdruck zurück, da diese auf falschen und voreingenommenen Einschätzungen bezüglich landwirtschaftlicher Produktionsmittel beruht». Der Report ignoriere komplett die Vorteile dieser Produkte, die es zum Ziel hätten, landwirtschaftliche Erträge zu sichern, um eine wachsende Weltbevölkerung mit nahrhaften und erschwinglichen Nahrungsmitteln zu versorgen und gleichzeitig das Klima, den Boden und die Artenvielfalt zu schützen. «Unsere Branche gehört zu den am stärksten regulierten der Welt, und jedes Produkt wird von den Aufsichtsbehörden rigoros getestet. Es ist das Ziel und die Strategie von Syngenta, die Landwirtschaft mittels modernster Produkte und Technologien zu unterstützen, die eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Nahrungskette so zu gestalten, dass die Welt sicher, nachhaltig und mit Respekt für unseren Planeten ernährt werden kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen