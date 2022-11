Benzinpreis-Vergleich: TCS lanciert Plattform

Tankstellen Endlich ein nationaler Benzinpreis-Vergleich: Was die neue TCS-Plattform bietet – und wo sie ihre Tücken hat Der Touring Club Schweiz lanciert einen Benzinpreis-Radar. Eine sehr gute Idee, findet die Stiftung für Konsumentenschutz – sieht aber noch Verbesserungspotenzial. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Risiko für Intransparenz: Im Frühling stiegen die Treibstoffpreise sprunghaft an. (Archivbild vom 10. März 2022) Keystone

Wo ist der Sprit am billigsten? Diese Frage treibt Autofahrerinnen und Töfflenker nicht erst seit dem Ukraine-Krieg um. Doch seit die Preise für die fossilen Brennstoffe in die Höhe geschnellt sind, hat sie an Brisanz gewonnen.