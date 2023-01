Rohstoffirmen sahnen ab - braucht es eine Übergewinnsteuer?

Transithandel Rohstofffirmen sahnen ab – und sind schon fast so wichtig wie der Schweizer Finanzplatz Die Schweizer Rohstoffmultis tragen bereits acht Prozent zur Schweizer Wirtschaftsleistung bei, wie neue Zahlen zeigen. Das befeuert die Debatte über «Kriegsgewinne». Pascal Michel Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Die Preise für Kohle stiegen im letzten Jahr stark an. Per-Anders Pettersson / Getty Images Europe

Krise? Nicht bei den Schweizer Rohstoffgiganten. Während die Nachwehen der Pandemie sowie Putins Angriffskrieg auf die Ukraine weltweit Rezessionsängste befeuern, läuft das Geschäft der Öl-, Kohle-, und Nahrungsmittelhändler auf Rekordniveau.

Der Konzern Glencore mit Sitz in Zug vermeldete für das erste Halbjahr 2022 einen Gewinn von 12 Milliarden US-Dollar, zehnmal mehr als noch in der Vorjahresperiode. Bereits im Jahr 2021 steigerte der Konzern den Gewinn massiv – als ob es keine Pandemie gegeben hätte. Darüber freut sich einerseits der Staatsfonds von Katar, der grösste Glencore-Aktionär. Ebenfalls bedeutende Anteile hält der Ex-CEO Ivan Glasenberg. Seine Papiere haben zwischen Januar und August 2022 um 1,6 Milliarden Franken an Wert zugelegt.

Die Gewinnexplosion bei Glencore ist kein Einzelfall, wie die Nichtregierungsorganisation Public Eye in einem neuen Bericht zum Geschäftsgang der Rohstoffbranche vorrechnet. So erwirtschaftete das Unternehmen Mercuria aus Genf im letzten Jahr das beste Resultat der Firmengeschichte.

Doch nicht nur das Geschäft mit Öl oder Kohle – befeuert durch die Verwerfungen an den Märkten nach Putins Angriffskrieg – sorgte für Traumrenditen. Der weltweit grösste Agrarhändler Cargill, gesteuert wird das Handels- und Frachtgeschäft aus Genf, vergrösserte seinen Gewinn im Geschäftsjahr (von Juni 2021 bis Mai 2022) gegenüber dem Durchschnitt vor der Coronakrise um 141 Prozent.

Finanzplatz in Griffweite

«Der Rohstoffsektor ist für die Schweizer Wirtschaft von grosser Bedeutung», stellte der Bundesrat bereits in seinem Rohstoffbericht vor vier Jahren fest. Nun ist der Einfluss der Branche in den Krisenjahren nochmals gewachsen. Im Jahr 2021 trug sie 58,5 Milliarden Franken oder 8 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der Schweiz bei, wie die Nichtregierungsorganisation Public Eye errechnet hat. Damit hat das Geschäft mit Kohle und Öl fast die Bedeutung des Finanzplatzes (9,1% BIP-Anteil) erreicht. Dank der Rekordgewinne im vergangenen Jahr dürfte der BIP-Anteil des Transithandels nun nochmals steigen. Im Jahr 2017 steuerten Glencore & Co. erst 3,8 Prozent zur Wertschöpfung bei.

Auf ähnliche Werte kommt Yngve Abrahamsen, Ökonom bei der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Er schätzt, dass der Beitrag des Transithandels zum BIP bei 7,2 Prozent liegt. Was bedeutet es für die Schweiz, dass wertmässig immer mehr Öl, Kohle oder Weizen von Zug oder Genf aus gehandelt wird? Natürlich sorge dies für zusätzliche Steuereinnahmen und möglicherweise Arbeitsplätze, sagt Abrahamsen – doch man dürfe die Branche nicht überschätzen.

«In der Schweiz beschäftigt der Transithandel vergleichsweise wenig Angestellte», sagt Abrahamsen. Wenn die Unternehmen wegziehen würden, sei das für die Standorte Genf oder Zug schmerzhaft. «Insgesamt fällt die Zahl der Arbeitsplätze aber kaum ins Gewicht.» In der Schweiz zählt die Branche rund 10'000 Angestellte.

Dasselbe bei den Steuererträgen: Zwar liefert Glencore in der Schweiz beispielsweise fast eine halbe Milliarde Franken Steuern pro Jahr ab. Diese Zahl dürfte mit den Rekordgewinnen noch steigen. «Im Vergleich mit anderen Branchen zahlen die Rohstofffirmen aber wenig Steuern», sagt Abrahamsen.

Zufallsgewinne?

Für den Ökonomen erfüllen die Händler im Weltmarkt eine wichtige Funktion, indem sie Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Die Frage ist, wie viel Profit mit dieser Vermittlungstätigkeit während eines Krieges, der die Preise in ungeahnte Höhen treibt, legitim ist. Für Public Eye ist klar: Diese «Übergewinne» müssen mit einer Steuer abgeschöpft werden. Eine solche «windfall tax» sieht die Europäische Union vor. Unternehmen, die aufgrund des Krieges 20 Prozent mehr als im Durchschnitt der Vorkrisenjahre verdient haben, sollen die Zusatzgewinne abliefern – zu einem Steuersatz von mindestens 33 Prozent.

«Während es einen internationalen Konsens gibt, dass diese historischen Krisenprofite gesondert besteuert und die Einnahmen umverteilt werden müssen, tut die Schweiz das genaue Gegenteil und beschert der Rohstoffbranche skandalöse Steuergeschenke wie die Tonnage Tax», sagt Public-Eye-Sprecher Oliver Classen. «Mit einer temporären Übergewinnsteuer werden die systemischen Probleme der Armut, Ungleichheit oder Korruption zwar nicht nachhaltig gelöst, aber es ist neben einer sektoriellen Aufsicht und langfristig gerechteren Besteuerung eine Möglichkeit, um konkrete Missstände zu beheben.»

Einen Anlauf für die Abschöpfung der «Kriegsgewinne» hat Grünen-Präsident Balthasar Glättli gestartet. In einer parlamentarischen Initiative fordert er, «deutliche Übergewinne, die in einem Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine» stünden, höher zu besteuern. Die Einnahmen sollen dann zur sozialen Abfederung an Private fliessen, die unter der Inflation leiden oder an Unternehmen, die wegen der hohen Energiepreise nicht mehr kostendeckend produzieren können.

Der Bundesrat steht dieser Idee kritisch gegenüber. Auf eine Frage von Mitte-Präsident Gerhard Pfister erklärte er, eine solche Steuer sei aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar. So seien die «Übergewinne» schwierig abzugrenzen, es bedürfte einer Verfassungsänderung und die Steuer sei «standortschädlich». «Unternehmen würden diese Sondersteuer in ihre Standortüberlegungen einfliessen lassen und allenfalls auf entsprechende Investitionen in der Schweiz verzichten.»

