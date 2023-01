Sparzinsen bleiben auf Schweizer Banken tief

Finanzen Jetzt erhöhen deutsche Banken die Sparzinsen, doch in der Schweiz tut sich wenig – was ist da los? Mangelnder Wettbewerb lässt hierzulande eine nur sehr zögerliche Anpassung der Guthabenzinsen zu. Der deutsche Bankenmarkt machte eine bessere Figur. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Schweizer Banken zögern mit einer Zinserhöhung für Sparguthaben. In Deutschland sieht die Situation anders aus. Shutterstock

In der Schweiz ergeht es den Banksparern noch immer verhältnismässig gut, wenn sie ihre Situation mit jener der deutschen Nachbarn vergleichen. Zwar werden hierzulande die allermeisten Sparkonti noch immer mit mickrigen 0,5 Prozent oder weniger verzinst, wie eine aktuelle Erhebung des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt.

Das ist vor allem darum enttäuschend, weil die Nationalbank Mitte Dezember den Leitzins auf 1 Prozent erhöht hat. Auch liegt die Verzinsung der Sparguthaben in der Schweiz weit unter der Inflationsrate, die kräftig an den Bankeinlagen der Schweizerinnen und Schweizer zehrt.

Deutsche Inflation bei 10 Prozent

In Deutschland ist es schlimmer: Dort bewegt sich Inflationsrate bei um die 10 Prozent. Und die Sparerinnen und Sparer erleiden auf ihren Euro-Bankeinlagen grosse Verluste. Immerhin sorgt der intensive Wettbewerb im deutschen Bankenmarkt aber dafür, dass die Verzinsung der Bankeinlagen rascher steigt als in der Schweiz.

So hat die Investmentplattform Trade Republic diese Woche die Konkurrenz mit dem aktuell vielleicht attraktivsten Zinsangebot angestachelt. Bei Trade Republic erhalten nicht nur Neukunden, sondern auch bisherige Kunden neu einen Zins von 2 Prozent auf ihrem Verrechnungskonto. Zwar gilt das Angebot nur für Einlagen bis 50’000 Euro. Dafür wird der Zins aber monatlich dem Konto zugeschlagen, was über den Zinseszinseffekt einen kleinen Zuschlag ergibt.

Wovon Schweizer Sparer nur träumen können

Die deutsche Consorsbank, die ähnlich wie Trade Republic auf börsenaffine Kunden abzielt, zahlt sogar einen Zins von 2,1 Prozent pro Monat mit einer Obergrenze von 1 Million Euro. Dieser gilt allerdings nur für Neukunden. Auch die niederländische ING Bank, die auf dem deutschen Markt um neue Kunden wirbt, offeriert diesen eine Verzinsung von Ersteinlagen bis zu 50’000 in Höhe von 2 Prozent.

Deutsche Banken können überschüssige Kundengelder seit Dezember zu einem Satz von 2 Prozent bei der Europäischen Zentralbank anlegen. Die genannten Institute geben den Leitzins also vollumfänglich an ihre Kunden weiter. Davon können die Sparerinnen und Sparer in der Schweiz nur träumen.

Finanz-App Yuh macht ersten Schritt

Zwar sind seit der letzten Leitzinserhöhung der Nationalbank verschiedene Banken dem bisherigen Angebotsführer Yuh gefolgt und haben den Zins für Spareinlagen auf 0,5 Prozent erhöht. Yuh, eine Finanz-App, die der Onlinebank Swissquote und der Postfinance gehört, geht allerdings insofern noch etwas weiter, indem sie sämtliche Kundeneinlagen, als auch die Vermögen auf den kurzfristig rückziehbaren Zahlungsverkehrskonti mit 0,5 Prozent verzinst.

Yuh war im September in Vorwegnahme eines erwarteten Ausstieges der Nationalbank aus der Negativzinspolitik mit einem ersten positiven Zinsangebot von 0,25 Prozent vorgeprescht. Nach der Leitzinserhöhung Mitte September auf 0,5 Prozent war Yuh Anfang Oktober ebenfalls als First Mover im Schweizer Bankenmarkt auf das gleiche Niveau mitgegangen.

Schärferer Wettbewerb in Deutschland

Yuh war im Mai 2021 an den Start gegangen und hat im Dezember des vergangenen Jahres nach eigenen Angaben die Marke von 100’000 aktiven Kunden überschritten. «Ich bin überzeugt, dass unsere proaktive Zinspolitik zur Erreichung dieses Ziels beigetragen hat», sagt CEO Markus Schwab im Gespräch mit CH Media. Ob Yuh den Einlagenzins demnächst weiter erhöhen will, verrät Schwab nicht. «Wir beobachten den Markt sehr genau und reagieren schnell, sobald wir die Chance sehen, etwas bewegen zu können.» Schwab geht davon aus, dass die Nationalbank den Leitzins noch einmal leicht anheben wird.

In Deutschland herrscht offensichtlich ein schärferer Wettbewerb im Bankenmarkt als in der Schweiz. Die deutschen Neobanken, also die Newcomer im Bankenmarkt, sind im Vergleich zu vergleichbaren Schweizer Anbietern zu einem aggressiveren Vorgehen gezwungen, um an Neukunden zu gelangen.

Übrigens: Während in der Schweiz die Sparzinsen hartnäckig tief bleiben, kletterten die Zinsen für Hypothekarkredite rasch nach oben. Einer aktuellen Analyse des Vergleichsdienstes Comparis zufolge sind die Hypothekarzinsen hiesiger Banken für zehnjährige Laufzeiten im Dezember um durchschnittlich 0,4 Prozentpunkte gestiegen.

