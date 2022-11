Schweizer Pini-Gruppe steigt zur Weltspitze auf im Metrotunnelbau

Tunnelbauer Wie ein Schweizer Familienunternehmen in die weltweite Topliga der Metro-Ingenieure aufgestiegen ist Manchmal muss man auch Glück haben: Eine Tessiner Firma, die Pini-Gruppe, schnappt sich eine italienische Konkurrentin und gehört nun zur Weltspitze. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Pini für die Autofahrer: Der Gubrist-Strassentunnel. zvg

Bescheidenheit ist eine Zier, aber weiter kommt man ohne ihr. Das weiss auch Andrea Galli, der mit seiner Tessiner Pini-Ingenieurgruppe ganz vorne mitmischen will. Seine unmissverständliche Ansage:

«Wir wollen bei jedem Tunnel dabei sein, der gebaut wird – und zwar weltweit.»

Und er weiss, dass seine Karten nicht allzu schlecht sind: Denn wer heute einen Auftrag für einen Tunnel ergattern will, muss schon mehrere Tunnels gebaut haben.

Andrea Galli: Chef und Aktionär bei der Pini-Gruppe. zvg

Und Galli hat viel vorzuweisen – vom Ceneri- oder Brenner-Basistunnel für die Bahn über die dritte Röhre des Gubrist-Strassentunnels und die Umfahrung Silvaplana bis zum Bau des Cern-Colliders in Genf oder den Bau des Pumpspeicherwerks Linth-Limmern im Kanton Glarus. Bei der zweiten Röhre beim Gotthard-Strassentunnel hat Pini die Bauleitung inne, für die erste Teilstrecke der privatwirtschaftlich angestossenen Cargo Sous Terrain vom solothurnischen Härkingen bis Zürich ist Pini eines der vier Ingenieurbüros, das an den Plänen arbeitet.

Im Oktober ist das Referenz-Portfolio der Tessiner auf einen Schlag um ganze 4000 Tunnelkilometer länger geworden – mit dem Kauf der italienischen Geodata, einer Firma mit grosser Erfahrung im Metrotunnelbau, die unter anderem U-Bahn-Linien in der brasilianischen Metropole São Paulo, in Rom und in der türkischen Grossstadt Istanbul konzipiert haben. Beim Metrotunnelbau wollten Galli und seine Mitstreiter wachsen, doch Pini fehlte bis anhin die Expertise. «Geodata liefert alles, was wir wollten», sagt Pini-Chef Galli. «Die Firma passt perfekt zu uns.»

Die Chinesen schickten die Firma in den Konkurs

Die Übernahme ist ein Glücksfall für Pini – und wohl auch für Geodata. Denn die 1984 in Turin gegründete Firma hat ein paar äusserst schwierige Jahre hinter sich. Angefangen haben diese 2017, als der Unternehmensgründer Piergiorgio Grasso seine international tätige Geodata an den chinesischen Staatskoloss Powerchina verkaufte, mit dem er zuvor etliche Projekte realisiert hatte. Die Verantwortlichen sprachen in der ebenfalls staatlich kontrollierten Zeitung «China Daily» von einem «weiteren Meilenstein in der Expansion von Powerchina nach Europa».

Doch letztlich erwies sich der Deal für die italienischen Tunnelplaner nicht als die versprochene Sicherung der Zukunft, sondern brachte vielmehr ein jähes Ende. Überraschend meldeten die chinesischen Besitzer im Mai den Konkurs von Geodata an. «Die Firma war gesund, die Verschuldung war letztlich das Resultat nicht wirklich nachvollziehbarer Bilanzierungsfragen», sagt Pini-Chef Galli über Geodata.

Auch ein Tunnel von Pini: Der Cern-Collider bei Genf. zvg

Der 5,5-Millionen-Deal

Mit der Eröffnung des Konkurses hatten die Chinesen das Zepter aus der Hand gegeben, und so machte sich der italienische Konkursverwalter auf die Suche nach möglichen Käufern und wurde im Tessin fündig: Pini kaufte Geodata für 5,5 Millionen Euro. «Jetzt sind wir daran, die beiden Firmen zusammenzuführen», sagt Galli.

«Wir holen quasi unser Ingenieur-Know-how von China nach Europa und in die Schweiz zurück.»

Die Geo>

Damit gehört Pini definitiv zur Gruppe der grossen Ingenieurfirmen der Schweiz – zusammen mit dem Ableger des schwedisch-finnischen Fusionskonzerns Afry, mit Gruner mit Sitz in Basel, Emch und Berger in Bern, den Westschweizer Firmen BG und CSD, Basler & Hofmann in Zürich sowie dem Tessiner Konkurrenten Lombardi – berühmt für den ersten Gotthard-Strassentunnel, den Verzasca-Staudamm und für Nichtingenieure wegen des Politikersprosses.

Über mangelnde Arbeit kann sich die Pini-Gruppe nicht beklagen, grössere Sorgen bereitet Galli der Mangel an Ingenieuren. Er rekrutiert in Italien, in Portugal, in der Türkei, in Albanien und im Iran. Und in Indien. Und er muss zusehen, dass seine Fachkräfte nicht abgeworben werden – etwa nach Australien, wo sie besser bezahlt werden als im vermeintlichen Hochlohnland Schweiz, das sich gewohnt war, einen allfälligen Personalmangel mittels Zuwanderung abfedern zu können. «Eine Realität, an die sich die Schweiz wohl erst noch gewöhnen muss», wie Galli sagt.

Wichtig sei deshalb, mehr Junge für den Ingenieurberuf zu begeistern, betont Galli. Und dafür müsse der Beruf, der im Schatten der visionären und extrovertierten Architekten und den im Alltag omnipräsenten und lärmigen Baufirmen steht, sichtbarer werden. «Ingenieure sind pragmatisch und lösen Probleme, ohne viel Lärm zu machen», sagt Galli, der nebenbei den Branchenverband Usic präsidiert. «Das müssen wir vermehrt in den Vordergrund rücken.»

Auch bei der Wasserkraft funktioniert nichts ohne Tunnel: Innenansicht des Pumpspeicherwerks Linth Limmern. Rudolf Hug

Eine zweite Karriere

Galli jedenfalls hat seinen Entscheid, Ingenieur zu werden, nie bereut. Nach seinem Studium an der ETH Zürich ging er zu Edy Toscano, einem Ingenieurbüro, das später von der ehemaligen Motor-Columbus geschluckt wurde, die ihrerseits zum Schweizer Ableger des schwedischen AF-Konzerns mutiert war. Galli leitete die Einheit vom aargauischen Baden aus – bis 2019, bis zur internationalen Grossfusion von AF mit dem finnischen Konkurrenten Pöyry zu Afry. Dann ging er von Bord, gründete im Tessin eine Management-Einzelfirma und half in der Immobilienfirma seiner Frau aus.

Doch das alles war ihm zu «lokal», wie er sagt. Die Chance, bei Pini als Aktionär ein- und gleich als Chef aufzusteigen, kam wie gerufen. Für den heute 44-Jährigen ist es eine Art zweite Karriere. Gegründet wurde das Unternehmen ursprünglich von Luigi Pini, sein Sohn Olimpio expandierte mit einer offensiven Preispolitik in die Deutschschweiz, was auf der anderen Seite des Gotthard nicht nur gern gesehen war. Mittlerweile ist Pini auf vier Kontinenten tätig. So Galli:

«Besonders für weltoffene Jungingenieure ist das eine sehr spannendes Arbeitsumfeld.»

Mit Andrea Galli ist die «dritte Generation» am Ruder, auch wenn er selbst nicht zur Familie gehört. Anfang 2021 hat er gemeinsam mit Roberto Gerosa die Mehrheit übernommen, das Management, zu dem auch der Neffe von Olimpio Pini gehört, hält eine Minderheit. Das soll sich in ein paar Jahren ändern, dann soll das Management die Mehrheit übernehmen. So jedenfalls lautet der Plan: «Mit 50 bin ich als CEO weg und werde mich als Verwaltungsrat auf die Strategie beschränken», sagt Galli. «Dann kann das Zepter an die neue Generation weitergegeben werden.» Aber vorher will er noch ein paar Tunnel planen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen