Dividenden: Wer mit dem Schweizer Stromnetz Gewinn macht

Dividenden dank Stromnetz: Darum bauen Pensionskassen, ein Kanton und eine Gemeinde ihren Anteil an Swissgrid aus 16.12.2022

Eine Schaltanlage von Swissgrid bei Laufenburg: Wem gehört das Übertragungsnetz? Claudio Thoma

Ohne Swissgrid bliebe es dunkel in der Schweiz. Der Firma gehört das Schweizer Strom-Übertragungsnetz. Es umfasst 6700 Kilometer Leitungen, 12'000 Masten und 146 Schaltanlagen. Das Unternehmen stellt sicher, dass es zu keinen Engpässen und Überlastungen kommt und dass der Strom zwischen der Schweiz und dem Ausland fliesst. Bei einer Stromangellage stünde Swissgrid im Zentrum des Sturms.

Doch die Firma ist auch ein gutes Investment. Denn sie schüttet ihren Aktionären eine regulierte, aber beständige Dividende aus. In den vergangenen fünf Jahren waren es fast 190 Millionen Franken, alleine für das Geschäftsjahr 2021 wurden 53,1 Millionen Franken ausgezahlt.

Aktionäre profitieren von Dividenden

Davon profitieren auch Pensionskassen. So besitzt die BKW Netzbeteiligung 35,6 Prozent von Swissgrid. Diese gehört zu 51 Prozent dem Berner Energiekonzern BKW und zu 49 Prozent einer Anlagegruppe, in die Vorsorgeeinrichtungen investieren. Weitere 5,2 Prozent an Swissgrid gehören der Sireso, einer interkantonalen Investmentgesellschaft aus der Westschweiz. An ihr sind verschiedene Pensionskassen – etwa jene der Stadt Lausanne, der Kantone Waadt und Fribourg sowie Energieunternehmen beteiligt.

Diese Aktionäre geniessen Dividendenzahlungen, die sich aus dem Gewinn des Betriebs der kritischen Infrastruktur ergeben. Und zwar immer mehr: Die BKW Netzbeteiligung hatte noch Ende 2016 einen Anteil von nur 11 Prozent, die Sireso war damals gar nicht beteiligt. Dann verkaufte der Energiekonzern Alpiq seinen Anteil an Swissgrid an die beiden. Später konnte Sireso seinen Anteil von 4,4 Prozent auf 5,2 Prozent steigern.

BKW, Axpo und Basel schlagen zu

In den letzten Wochen haben sich die Machtverhältnisse erneut verschoben. Denn die Kraftwerke Oberhasli, die Kraftwerke Hinterrhein sowie die Tessiner Firmen Ofima und Ofible haben ihre Anteile verkauft. Bestehende Aktionäre haben zugeschlagen. Die BKW hat ihren Anteil um 0,32 Prozent erhöht. Die Industriellen Werke Basel (IWB) besitzen neu etwa ein Prozent. Der Axpo, die mit ihren Töchtern Axpo Power AG, Axpo Solutions AG und CKW an Swissgrid beteiligt ist, gehört neu mit knapp 36 Prozent ebenfalls ein höherer Anteil.

Billig war das nicht. Wurde der Wert einer Swissgrid-Aktie von der Stadt Zürich im März auf 3.60 Franken geschätzt, kostete ein Titel zuletzt 3.92 Franken. Das Eigenkapital der Swissgrid lag Ende Oktober noch bei 1,29 Milliarden Franken, per Ende Jahr werden es 1,31 Milliarden Franken sein. Der hohe Kaufpreis dürfte mit Dividenden-Erwartungen einhergehen.

Graubünden will auch ein Stück vom Kuchen

Auch der Kanton Graubünden hält neu 0,5 Prozent an Swissgrid. Damit stärke er seine Stellung als Wasserschlosskanton. Zudem sei der Kauf «auch als Finanzanlage interessant», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Schliesslich dürfte es weiterhin «attraktive und nachhaltige Dividenden mit einem günstigen Risiko-Rendite-Verhältnis» geben.

Bereits zuvor war auch eine einzelne Gemeinde Swissgrid-Aktionärin, nämlich die Stadt Zürich über ihr Elektrizitätswerk EWZ. Dieses ist Teil der Stadtverwaltung. Die Stadt hat ihren Anteil in den letzten Wochen ebenfalls erhöht – von 8,4 auf 9,7 Prozent. Damit will sie sich ihren Sitz im neunköpfigen Swissgrid-Verwaltungsrat sichern. Als bedeutender Wirtschaftsstandort habe Zürich ein besonderes Interesse an einer hohen Versorgungssicherheit, begründete die Stadtregierung den Kauf. Die Beteiligung verspreche aber auch eine «langfristige und sichere Rendite».

Swissgrid ist als privatrechtliche Aktiengesellschaft organisiert. Ihr Kapital und die Stimmrechte müssen jedoch mehrheitlich direkt oder indirekt Kantonen oder Gemeinden gehören.

