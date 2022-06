Was uns Putins Grössenwahn kostet

Ukraine-Krieg Energie, Hypotheken, Lebensmittel: Neue Zahlen zeigen, wie teuer uns Putins Grössenwahn zu stehen kommt Wir alle zahlen einen hohen Preis, warnt eine neue Studie. Das müssen Sie wissen zu den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 10.06.2022, 20.17 Uhr

Die Lunte brennt: Der Westen muss die Inflation unter Kontrolle bringen. Bild: Getty Images

Russlands Machthaber denkt, er tue, was Peter der Grosse vor ihm tat. Was für diesen berühmten Zaren und Grossfürsten um das Jahr 1700 herum recht war, sei im Jahr 2022 nun für ihn billig, so Putin sinngemäss in einer Rede: «Er hat nichts genommen, nur zurückgeholt.» Dieser putinsche Grössenwahn hat globale Folgen – Russland ist wichtiger Exporteur von Öl, Gas und Weizen. Diese Woche gab es neue Erkenntnisse dazu, wie Putins Krieg gegen die Ukraine unsere Welt verändert. Eine Übersicht.

«Die ganze Welt wird einen hohen Preis zahlen müssen.» Das schreibt Laurence Boone, Chefökonomin des Ländervereins OECD, über die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs. Es gebe eine humanitäre Katastrophe: Tausende von Menschen seien gestorben, fast sieben Millionen aus der Heimat vertrieben. In den ärmsten Ländern gibt es nicht genug zu essen. Im Westen gehen die Preise für Energie und Lebensmittel durch die Decke, bereinigt um die Inflation sinken die Löhne, viele Menschen erleben «eine Krise der Lebenshaltungskosten».

Die USA waren das erste Land, in dem die Inflation unerwartet stark anstieg. Kommt es zu einer Wende zum Besseren, dann wohl wiederum zuerst dort. Das war die Ausgangslage, ehe am Freitag neue Inflationszahlen bekannt wurden. Doch die Hoffnungen erfüllten sich nicht, im Gegenteil. Im Mai wurde alles noch schneller teurer als zuvor. Die Preise sind zum Vorjahr um 8,6 Prozent höher. Im April war die Zunahme etwas geringer ausgefallen. Die USA erleben eine Inflation, wie es sie zuletzt 1981 gab – vor über 40 Jahren.

Für Lebensmittel müssen die Amerikanerinnen und Amerikaner nun 10 Prozent mehr zahlen, für Heizöl gar das Doppelte. Und der Treibstoff, von dem der «American Way of Life» abhängt, kostet 50 Prozent mehr. Unter dem Strich, also nach Abzug der Inflation, sinken die Löhne, die Menschen können sich weniger Waren und Dienstleistungen kaufen, wie die OECD errechnet hat. Somit steht US-Präsident Joe Biden noch viel Arbeit bevor. Er musste kürzlich versprechen:

«Ich habe die Bekämpfung der Inflation zu meiner obersten wirtschaftlichen Priorität gemacht.»

Der US-Präsident Joe Biden hat noch viel Arbeit vor sich. Bild: Keystone

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte lange zugeschaut. Nach der Finanzkrise hatte sie ihre Leitzinsen zu früh erhöht und so eine Erholung abgewürgt. Dieses Mal wollte sie es besser machen – und wartete womöglich zu lange. Für die Boulevardzeitung «Bild» war der Fall klar: Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde war «Madame Inflation», die Luxuskleider von Chanel trägt, während deutsche Rentner und Sparer verarmen.

«Madame Inflation»: Die «Bild»-Zeitung schoss gegen EZB-Präsidentin Lagarde. Bild: Screenshot

Als die Inflation im Mai über 8 Prozent betrug, war der Fall dann für die Finanzmärkte klar: «Madame Inflation» würde nicht länger zuschauen. Sie kamen Lagarde zuvor: Die Zinsen auf Staatsanleihen oder Hypotheken stiegen, bevor die EZB-Leitzinsen in die Höhe gingen. Am Donnerstag handelte Lagarde wirklich. Sie deutete Leitzins-Erhöhungen nicht nur verklausuliert an, wie es Zentralbanker sonst tun. Sie kündigte sie fest an, für Juli und für September. Es werden die ersten Leitzins-Erhöhungen seit elf Jahren sein. Und sie werden das Ende des europäischen Negativzinses bringen, das Ende einer Ära. Mit dem superbilligen Zentralbanken-Geld ist Schluss. Die «Bild»-Zeitung meinte nur: «Es war aber auch Zeit.»

Ehe Lagarde am Donnerstag handelte, taten es auch die schweizerischen Finanzmärkte. Auf Anleihen der Eidgenossenschaft gab es am Mittwoch erstmals seit acht Jahren wieder einen Zins von mehr als 1 Prozent. Hypotheken wurden ebenfalls teurer. Gemäss einer Erhebung von Hypotheke.ch wird für 10-jährige Festhypotheken durchschnittlich ein Zins von 2,5 Prozent verlangt. Und eine erste Bank will beinahe 3 Prozent.

Nun dürfte es bald in der Schweiz ein Ende haben mit dem Negativzins der Nationalbank (SNB). Gerätselt wird nur, wie schnell es geht. Gemeinhin wird angenommen, dass SNB-Präsident Thomas Jordan den ersten Schritt nicht wagt, wenn nächsten Donnerstag eine geldpolitische Lagebeurteilung ansteht. Er werde abwarten, bis Lagarde im Juli vorangeht. So oder so bleibt die Inflation zunächst hoch und die Löhne verlieren 2022 an Kaufkraft. Die Gewerkschaften fordern bis zu 5 Prozent mehr Lohn.

Russland und die Ukraine können genug Essen produzieren, um 400 Millionen Menschen zu ernähren. Ihr gemeinsamer Anteil am globalen Export von Weizen beträgt 30 Prozent. Das war vor dem Krieg. Seither ist der Preis von Weizen um fast 70 Prozent gestiegen, schreibt die OECD diese Woche. Und sie deutscht die Folgen so aus: Der Ausfall beider Länder könnte in ärmeren Ländern ein «humanitäres Desaster» auslösen – einen starken Anstieg von Armut und Hunger.

Silos in Ägypten: Der bislang grösste Weizenimporteur der Welt muss neu auf lokalen Anbau setzen. Bild: Keystone

Noch düsterer malt das Welternährungsprogramm. Die UNO-Organisation verweist darauf, dass die Landwirtschaft auch mit dem Klimawandel zu kämpfen hat. China, grösster Weizenproduzent der Welt, hatte letztes Jahr schwere Überschwemmungen und darum wohl dieses Jahr die schlechteste Ernte aller Zeiten. Indien, zweitgrösster Weizenproduzent, leidet an extremen Temperaturen. Wozu all dies führt, beschrieb der Chef des Welternährungsprogramms so: 323 Millionen Menschen würden auf den Hungertod zusteuern. «Es drohen Hungersnöte biblischen Ausmasses.»

