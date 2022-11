Umfrage: Schweizer vor Weihnachtsgeschäft in Shoppinglaune

Umfrage Schweizer Kundschaft in Shoppinglaune: Manor, Coop und Co. können vor dem Weihnachtsgeschäft aufatmen Eine neue Studie bei hiesigen Konsumentinnen und Konsumenten zeigt, dass die Umsätze in der Adventszeit trotz Inflation nicht einbrechen dürften. Dennoch ist nicht alles im Lot. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 16.11.2022, 00.01 Uhr

Warenhäuser wie Manor hängen stark vom Weihnachtsgeschäft ab. Manuela Jans- Koch (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung

Krieg in der Ukraine, steigende Preise und weniger Adventsbeleuchtung wegen einer drohenden Energiekrise: Die Vorzeichen für ein florierendes Weihnachtsgeschäft waren auch schon besser. Detailhändler, insbesondere Warenhäuser wie Coop City, Manor, Jelmoli, Loeb oder Globus, dürften deshalb mit einer Portion Nervosität auf die Umsatzzahlen blicken und sich die Frage stellen: Kommen sie oder kommen sie nicht, die Konsumentinnen und Konsumenten?

Globus-Chef Franco Savastano sagte zuletzt, er sei zuversichtlich bezüglich des Weihnachtsgeschäfts. Tatsächlich dürfte eine neue Umfrage für etwas Erleichterung im Markt sorgen. Der Branchenverband Swiss Retail Federation gab diese beim Forschungsinstitut Sotomo in Auftrag, knapp 1500 Personen nahmen daran teil. Die Ergebnisse zeigen, dass die hiesige Kundschaft weiterhin Geld ausgibt und sich wegen der Inflation noch nicht allzu viele Sorgen macht. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, sie wollen sich in den kommenden Monaten beim Konsum nicht einschränken.

Der Blick nach Deutschland

Allerdings: Ein gutes Drittel der Befragten rechnet damit, dass sie sich künftig durchaus etwas einschränken muss. 12 Prozent befürchten gar, dass sie den Gürtel in nächster Zeit deutlich enger schnallen müssen.

Laut dem Branchenverband, zu dem Händler wie Jelmoli, Orell Füssli, Valora und Beldona gehören, stehen diese Ergebnisse aus der Deutschschweiz und der Romandie in deutlichem Kontrast zu den Befunden des Konsumbarometers des deutschen Handelsverbandes. Dort gehen 32 Prozent davon aus, dass sie ihre Ausgaben kürzen müssen. Nur 18 Prozent gehen davon aus, dass sie ihr Konsumverhalten unverändert fortführen können.

Abstriche bei Restaurants und Ferien

«Wir hören nun schon seit einigen Wochen, dass sich die Konsumentenstimmung verschlechtert. Aber in den Läden spüren die Händler bisher nichts davon», sagt Dagmar Jenni, Direktorin der Swiss Retail Federation. Tatsächlich zeigen die Daten des Staatssekretariats für Wirtschaft, dass die Konsumentenstimmung zuletzt weiter gesunken ist (s. Grafik). Der Konsum ist hingegen nicht eingebrochen.

Die Sotomo-Umfrage kommt denn auch zum Schluss, dass die preissensiblen Konsumentinnen und Konsumenten auf gewisse Ausgaben verzichten werden. Die meisten Befragten planen bei Restaurantbesuchen, Kleidern und Ferien Abstriche zu machen. Und 36 Prozent der Personen geben an, beim Lebensmitteleinkauf künftig vermehrt auf Sonderangebote zu achten. Zuletzt hatten Migros und Coop bestätigt, dass die Nachfrage nach ihren Billig-Eigenmarken Prix Garantie und M-Budget zugenommen hat (CH Media berichtete).

Schweizer Kaufkraft hilft

Dagmar Jenni, Direktorin der Swiss Retail Federation. Sascha Hähni

Die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln werden insbesondere bei einzelnen Produkten wahrgenommen, während lediglich ein knappes Viertel angibt, sie bei den monatlichen Gesamtausgaben zu spüren. Über zwei Drittel stimmen der Aussage nicht zu, sie müssten sich einschränken, weil sie sonst mit ihrem Geld nicht mehr zurechtkommen. In Deutschland hingegen stimmen 60 Prozent dieser Aussage zu.

Verbandschefin Jenni gibt sich optimistisch mit Blick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft: «Dank der grossen Kaufkraft und der sehr guten Arbeitsmarktlage in der Schweiz müssen die Menschen hier noch deutlich weniger Abstriche machen als in unseren Nachbarländern.»

