Nach Entscheid in den USA: So streitet die Welt über Abtreibungen

Umstrittener Entscheid Nicht nur in den USA: So streitet die Welt über Abtreibungen Das oberste US-Bundesgericht kippt das landesweite Recht auf Abtreibungen. Das könnte Folgen weltweit haben. Denn in vielen Ländern sind Abtreibungen mehr als umstritten. Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 24.06.2022, 17.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Abtreibungsgegnerinnen und -befürworter demonstrieren im Mai vor dem Supreme Court in der amerikanischen Hauptstadt Washington D. C. Getty

Richard Nixon hatte keine Lust, seinen Job als US-Präsident nach nur vier Jahren wieder zu verlieren. Im Wahljahr 1972 war Krise in den USA: Der Vietnamkrieg drückte auf die Stimmung, ­Nixon war angeschlagen. Ein Killer-­Argument musste deshalb her, um seinen demokratischen Kontrahenten George McGovern auszubremsen.

Nixons Berater wussten genau, was zu tun war. McGovern sei «der Abtreibungs-Kandidat», verbreitete der Stab des US-Präsidenten im ganzen Land. Er wolle den zutiefst unchristlichen Schwangerschaftsabbruch legalisieren. In 30 der 50 US-Bundesstaaten waren Abtreibungen verboten. Die Empörung der Evangelikalen (rund ein Viertel der Wähler) über McGovern war gross. Der Demokrat hatte keine Chance. Und seither hat sich das explosive Thema Abtreibung nie mehr aus der amerikanischen Polit-Manege verabschiedet.

Biden sind beim Thema Abtreibung die Hände gebunden

Nur ein Jahr nachdem Nixon die Wahl zwischen «pro life» (gegen das Recht auf Abtreibung) und «pro choice» (für das Recht auf Abtreibungen) zur politischen Gretchenfrage im Land der unbegrenzten Möglichkeiten erhoben hatte, mischte sich das höchste US-Gericht in die Debatte ein. Der Supreme Court in Washington D. C. legte im wegweisenden Urteil «Roe v. Wade» 1973 fest, dass jede Frau selber «über die Fortführung oder Beendigung einer Schwangerschaft» entscheiden dürfe.

Auch nach dem Urteil blieben allerdings grosse regionale Unterschiede bestehen. So darf in Texas auch heute noch nur bis zur 6. Schwangerschaftswoche abgetrieben werden, während etwa Oregon und Vermont Abtreibungen theoretisch während der ganzen Schwangerschaft erlauben.

Doch das ändert sich jetzt: Bereits Anfang Mai tauchte ein vom ­Supreme Court verfasstes Schreiben auf, laut dem eine Mehrheit der neun obersten Richterinnen und Richter Amerikas bereit sei, das Urteil von 1973 zu kippen. Die Befürchtungen haben sich am 24. Juni bestätigt: Das Gericht hat «Roe v. Wade» tatsächlich kassiert, bald können die US-Bundesstaaten wieder selber darüber entscheiden, ob sie Abtreibungen erlauben oder nicht. 26 Bundesstaaten haben Gesetzesentwürfe in petto, die Abtreibungen verbieten oder erschweren würden.

Ein Versuch der Biden-Administration, das Recht auf Abtreibung auf nationaler Ebene unabhängig vom Entscheid des obersten Gerichts gesetzlich zu verankern, ist diese Woche im Parlament gescheitert. Das «Women’s Health Protection»-Gesetz hatte keine Chance.

Abtreibungsverbote fordern 23000 Todesopfer pro Jahr

Die USA gehören nun nicht mehr zu jenen 67 Ländern, die Abtreibungen generell erlauben. In 14 weiteren Ländern sind Abtreibungen aus wirtschaftlichen oder sozialen Gründen erlaubt. 121 Länder lassen Abtreibungen nur in Ausnahmefällen (Vergewaltigung, Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit der Schwangeren) zu. In 26 Ländern sind Abtreibungen generell verboten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Besonders restriktiv ist Lateinamerika. In El Salvador beispielsweise, müssen Abtreibende mit Gefängnisstrafen von bis zu 40 Jahren rechnen. Und selbst in Brasilien, mit 204 Millionen Einwohnern das grösste Land Südamerikas, sind Abtreibungen nur nach Vergewaltigungen oder bei direkter Gefährdung des Lebens der Schwangeren erlaubt.

Grund dafür ist die tiefe Verwurzelung der Region im katholischen Glauben. 69 Prozent der lateinamerikanischen Bevölkerung sind Katholiken. Und wie die katholische Kirche zum Thema steht, hat der argentinische Papst Franziskus erst vor kurzem wieder deutlich gemacht. 2018 sagte er über Abtreibungen: «Das ist so, wie wenn Sie einen Auftragsmörder engagieren, um ein Problem zu lösen.»

Die Folgen dieser Haltung zeigen sich in den Spitälern Lateinamerikas. 760000 Latinas müssen sich jedes Jahr wegen unprofessionell vorgenommener Abtreibungen behandeln lassen. Zuletzt allerdings liberalisierten mehrere Länder der Region ihre Abtreibungsgesetze. Argentinien hob das Verbot 2020 auf. In Kolumbien sind Abtreibungen neuerdings bis zur 24. Woche erlaubt.

Die US-Richter machen nun den Weg frei für Abtreibungsverbote im mächtigsten Land der Welt. Dabei schrieb das Fachmagazin «Scientific American» bereits im Mai, dass dies Folgen für die ganze restliche Welt haben würde. Der Entscheid aus Washington werde weltweit Tür und Tor für neue Abtreibungsverbote nach sich ziehen.

Dass das aber auch ohne das Zutun von US-Richtern passieren kann, zeigt das Beispiel Polen. 2020 hat das dortige Verfassungsgericht das Gesetz massiv verschärft und ein landesweites de-facto-Abtreibungsverbot erlassen. Das führte nicht nur zu Massenprotesten, sondern indirekt zu gesundheitlichen Folgeschäden. Laut der Weltgesundheitsorganisation stirbt alle 20 Minuten eine Frau an den Folgen einer im Verborgenen durchgeführten, unprofessionellen Abtreibung. Das sind 23000 Tote pro Jahr.