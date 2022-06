Migros verkauft Alkohol - dank Kirschstängeli und Frey-Schoggi

Urabstimmung Alkoholfrei? Von wegen! Migros verkauft Hochprozentiges – dank Kirschstängeli, Frey-Schoggi und Tiramisu Mit der Alkohol-Abstimmung hat die Detailhändlerin schlafende Hunde geweckt. Sortiment und Onlineshop stehen jetzt unter besonderer Beobachtung. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Sie hat sich ganz schön was eingebrockt. Mit der Urabstimmung hat die Migros zwar Klarheit bei der seit Jahren schwelenden Alkohol-Frage geschaffen. Das wuchtige Nein an der Urne zeigt deutlich, dass die Basis keine alkoholischen Getränke in den Supermarkt-Regalen will.

Gleichzeitig hat die Detailhändlerin schlafende Hunde geweckt. Nun steht plötzlich auch der Verkauf von Wein, Bier und Spirituosen via Onlineshop in der Kritik. Weshalb soll die Migros – besonders nach dem so klaren Verdikt an der Urne – weiter Alkohol im Internet verkaufen dürfen? Und wie steht es ums Sortiment? Ist dieses wirklich ganz alkoholfrei?

Zuerst zur zweiten Frage: Der Check von CH Media zeigt, dass es in Migros-Supermärkten von Produkten mit Alkoholgehalt nur so wimmelt: von Pralinés über Kirschstängeli bis Tiramisu-Desserts. Per Statuten sind diese Produkte zwar nicht verboten, ihr Alkoholgehalt ist meistens auch nur gering. Trotzdem: Die weit verbreitete Auffassung, dass die Migros gar keinen Alkohol verkauft, stimmt nicht.

Kirschstängeli von Lindt&Sprüngli enthalten 12 Prozent Kirsch. Im Migros-Sortiment hat nur die Zuger Kirschtorte mehr. Sie hat 14 Prozent. Bilder: gjo und fv In «Truffes Assorties» von Migros Selection ist Cognac (0,5 %) und Marc de Champagne (0,5 %) – ein Brand aus der Champagne – enthalten. In den «Pralinés Assortiment» ist Kirsch. Die Mini Pralinés von Lindt&Sprüngli enthalten Marc de Champagne und Kirschwasser. Wie viel, steht nicht auf der Verpackung. Und nochmals Kirsch: Die Pralinenschachtel Connaisseurs von Lindt&Sprüngli enthält unter anderem Kirschstängeli. In «Pralines du Confiseur» des Migros-eigenen Betriebs Frey ist Rum, Cognac und Kirsch. «Genuss ohne Alkohol»: Keinen Alkohol enthalten hingegen die Trüffelpralinen von Wiebold, auf der Verpackung wird das sogar explizit beworben. Das bisweilen riesige Regal mit den Schokoladentafeln ist fast komplett alkoholfrei. Einzige Ausnahme: Die Frey-Schokolade «Les Adorables Truffes Marc de Champagne» enthält 3 Prozent des Brands. Weiter geht's in der Desserabteilung: Tiramisu von Migros Selection hat 2 Prozent Ethylalkohol Das Tiramisu M-Classic enthält 1,5 Prozent Ethylalkohol. Alkoholgehalt Beleaf-Tiramisu: 1,4 Prozent. Alkoholgehalt Beleaf-Cheesecake: 0,6 Prozent. Schwarzwäldertorten gibt es mit und ohne Alkohol im Migros-Sortiment. Diese hier enthält 0,8 Prozent Kirsch. Mit 14 Prozent das Produkt im Migros-Sortiment mit dem höchsten Alkoholgehalt: Die Zuger Kirschtorte, die schon zu Gottlieb Duttweilers Lebzeiten im Sortiment war. «Alkoholhaltig» steht prominent auf der Vorderseite der Verpackung. Zuger Kirschtorte in Einzelstücken. Last but not least: Die Tiramisu-Schnitte mit 0,4 Prozent Amaretto-Likör.

Cognac, Calvados, Whisky, Kirsch und Rum

Die meisten alkoholhaltigen Produkte finden sich im Schokoladenregal. Beispiele: In «Truffes Assorties» von Migros Selection ist Cognac (0,5 Prozent) und Marc de Champagne (0,5 Prozent) enthalten. In «Pralines du Confiseur» des Migros-eigenen Betriebs Frey ist Rum, Cognac und Kirsch. In «Truffes à la Liqueur» je rund 1 Prozent Cognac, Kirsch, Calvados und Whisky. Die Kirschstängeli von Lindt & Sprüngli enthalten 12 Prozent Kirsch, Mon Chéri von Ferrero 13 Prozent Likör.

Weitere Produkte gibt es im gekühlten Dessertbereich neben den Joghurts: Tiramisu von Migros Selection mit 2 Prozent Ethylalkohol, Cheesecake von Beleaf mit 0,6 Prozent Alkohol. Dann kommen noch die Schwarzwäldertorte mit 0,8 Prozent Kirsch und die Zuger Kirschtorte mit 14 Prozent Kirsch dazu. Keinen Alkohol gibt es in Glacés, auch etwa die Sorte Amarena kommt mit Kirschen statt mit Kirsch aus.

Von Seiten der Migros heisst es, dass etwa die Zuger Kirschtorte bereits seit 1959 im Sortiment ist – also noch zu Lebzeiten von Gottlieb Duttweiler. Der Entscheid, Migros-Pralinés mit flüssigem Alkohol zu verkaufen, sei 2007 von der Gottlieb und Adele Duttweiler-Stiftung abgesegnet worden. Und: Schwarzwäldertorten gebe es mit und ohne Alkohol im Sortiment.

Kirschstängeli kann Verlangen von trockenen Alkoholikern wieder wecken

Aus der Perspektive von Alkoholikerinnen und Alkoholikern wäre es besser, wenn es selbst diese Produkte in der Migros nicht gäbe. Das sagt Martin Bienlein, Sprecher der Organisation für Suchtprävention Blaues Kreuz, die im Abstimmungskampf um die Migros-Alkohol-Frage aktiv mitgemischt hatte. Bienlein sagt:

«Nur schon ein einzelnes Kirschstängeli kann bei trockenen Alkoholikern eine biochemische Erinnerung im Körper auslösen, durch die das Verlangen zu trinken wieder geweckt wird.»

Ein Verbot von Pralinés, Kirschstängeli und Co. in der Migros zu fordern, so weit geht die Organisation trotzdem nicht. Denn betrunken wird man von diesen ja kaum, viel eher würde einem vom Verspeisen einer Vielzahl der Zuckerbomben zuerst schlecht. Und: «Wer ein Verlangen nach Alkohol hat, wird sich nicht von Kirschstängeli verführen lassen, sondern sich irgendwo eine Flasche holen», sagt Martin Bienlein.

Zum Beispiel via Onlineshop. Womit wir nun bei der ersten Frage wären: Weshalb soll die Migros nach dem wuchtigen Nein an der Urne weiter Alkohol im Internet verkaufen dürfen? In den Statuten heisst es: «Die angeschlossenen Genossenschaften sind verpflichtet, in ihren Verkaufsstellen, die die Bezeichnung Migros tragen, auf den Verkauf von alkoholischen Getränken und Tabakwaren zu verzichten.»

Seit bald zwei Jahren heisst der Onlineshop Migros Online und nicht mehr Leshop. Der Verkauf von Cüpli, Rotwein und Bier findet also unter dem Schriftzug Migros statt, die Produkte werden einfach mit einem Denner- oder Partnerlogo versehen. Dieser Umstand brachte die Alkohol-Debatte überhaupt erst ins Rollen. Die Migros-Delegierte Renata Georg fand mit vier Mitstreitern, dass damit die Statuten strapaziert würden - und forderte die Abschaffung des Alkoholverbots.

Forderungen nach Online-Verkaufsverbot werden lauter

Nach überstandener Abstimmung will die Migros jetzt nicht mehr über Alkohol diskutieren. Die Online-Angebote stünden «vollkommen im Einklang» mit den Migros-Statuten, heisst es. Ob dem so ist, stellt etwa EVP-Nationalrätin Lilian Studer in Frage. Sie empfiehlt, den Alkoholverkauf via Internet genau zu prüfen. «Das klare Votum lässt sich so deuten, dass Alkohol auch im Migros-Onlineshop nichts zu suchen hat.»

Kritik hagelt es auch von den Organisationen Sucht Schweiz und Blaues Kreuz, die über das Abstimmungsergebnis zwar erleichtert, insgesamt aber noch nicht zufrieden sind. «Wo Migros draufsteht, muss auch Migros drin sein», sagt Bienlein vom Blauen Kreuz. Die Strategie der Migros bezeichnet er als «absolut inkonsequent». Dies umso mehr, weil der Jugendschutz im Internet – wie bei anderen Händlern auch – gar nicht gegeben sei.

Dass die Migros ihre Strategie nun ändert und den Onlineshop beispielsweise wieder umbenennt, ist höchst unwahrscheinlich. Das Image der Migros als Hüterin der Volksgesundheit dürfte aber nachhaltig angeknackst sein.

