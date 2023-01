Schweiz: Vorerst kein Freihandelsabkommen mit den USA

USA-Schweiz In kleinen Schritten bauen Bern und Washington Handelshemmnisse ab Die Schweiz und die USA verständigen sich auf ein Abkommen, das der Schweizer Pharmaindustrie ‒ einem Exportmotor ‒ das Leben erleichtern wird. Solche Abkommen seien die Zukunft, sagt Staatssekretärin Helene Budliger Artieda. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 12.01.2023, 20.02 Uhr

Staatssekretärin Helene Budliger Artieda nennt das neue Abkommen ein positives Signal für die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA. Anthony Anex / KEYSTONE

Ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA mag derzeit auf Eis liegen, auch weil die Regierung von Präsident Joe Biden kein Interesse an traditionellen Handelsverträgen hat. Dies bedeutet aber nicht, dass in der bilateralen Wirtschaftspolitik keine «positive Dynamik» herrscht, wie Staatssekretärin Helene Budliger Artieda am Donnerstag an einer Pressekonferenz in Washington sagte.

Die Seco-Chefin hielt sich in der Hauptstadt auf, um einen dieser positiven Schritte zu feiern: Die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen der Schweiz und den USA, das die gegenseitige Anerkennung von Inspektionen in Produktionsstätten vorsieht, die Arzneimittel herstellen.

Dieser technische Pakt, der Mitte 2023 in Kraft treten soll, wird Doppelspurigkeit abbauen und den Papierkrieg verkürzen; weil die US-Aufsichtsbehörde FDA (Food and Drug Administration) künftig die Zertifikate des Schweizer Heilmittelinstituts akzeptieren will, kann die eidgenössische Pharmaindustrie Millionen von Franken sparen. Swissmedic-Vertreter Jörg Schläpfer betonte an der Pressekonferenz, dass weder die Schweiz noch die USA Abstriche an die Qualitätskontrolle und die Patientensicherheit machen würden.

Gemäss den Zahlen des Seco exportierten Schweizer Unternehmen im Jahr 2020 Arzneimittel im Wert von rund 24 Milliarden Franken in die USA. US-Firmen wiederum exportierten Medikamente im Wert von rund 4 Milliarden in die Schweiz.

Freihandelsabkommen bleibt «unser Wunsch»

Seco-Chefin Budliger Artieda nannte das Ende der mehrjährigen Verhandlungen zwischen dem Staatssekretariat für Wirtschaft und der US-Handelsbeauftragten ein positives Signal. Zwar bezeichnete sie die Aushandlung eines schweizerisch-amerikanischen Freihandelsabkommens immer noch als «unseren Wunsch». In der Zwischenzeit würden die beiden Staaten aber mit Hilfe technischer oder sektorieller Verträge weiter Handelshemmnisse abbauen und damit die Schweizer Exportindustrie stärken.

Während ihres Gesprächs mit dem stellvertretenden US-Handelsbeauftragten Jayme White habe sie eine Liste mit Schweizer Prioritäten übergeben, sagte die Staatssekretärin. Diese Strategie habe den Vorteil, betonte Botschafter Jacques Pitteloud, dass für die Verhandlungen in beiden Ländern Wirtschaftsexperten zuständig seien und nicht Politiker. Das Parteibuch des amtierenden Präsidenten spiele deshalb keine allzu wichtige Rolle; auch würden die Gespräche auch nach einem Regierungswechsel in Washington fortgeführt. Als die Verhandlungen über den am Donnerstag unterzeichneten Pakt aufgenommen wurden, da lebte noch der Demokrat Barack Obama im Weissen Haus.

