Baloise erhält neuen CEO

Versicherung Auch die Baloise erhält einen neuen CEO Alle mittelgrossen Versicherer in der Schweiz haben in den vergangenen drei Jahren den CEO gewechselt. Bei Baloise folgt der langjährige Schweiz-Chef Michael Müller auf Gert De Winter. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 18.01.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab Anfang Juli steht bei der Baloise der 52-jährige Michael Müller an der Spitze. Er folgt auf den vier Jahre älteren Gert De Winter, der den Versicherungskonzern nach 17 Jahren verlassen wird. In der Pressemitteilung erklärt der Belgier, er sei «aufgrund der persönlichen Ereignisse in den letzten zwölf Monaten» zum Schluss gekommen, dass «jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Prioritäten im Leben neu zu ordnen». De Winter hatte im Januar 2022 nach einer Krebsdiagnose seine Funktionen teilweise an seinen designierten Nachfolger übertragen, um sich behandeln zu lassen. Im August kehrte er tumorfrei an die Arbeit zurück.

Absehbare Nachfolge

Müller, der sein gesamtes Berufsleben bei der Baloise verbracht hat und anfänglich verschiedene Funktionen im Finanzbereich wahrgenommen hatte, war ein natürlicher Kandidat für den CEO-Posten. Der Manager leitet seit 2011 das Schweizer Geschäft, das mit über 3800 Angestellten den grössten Geschäftsbereich im Konzern darstellt. Müller habe sich in einem Auswahlverfahren gegen interne und externe Mitbewerber durchgesetzt, heisst es in der Medienmitteilung. 2015, als es um die Nachfolge des damaligen CEO Martin Strobel ging, obsiegte Gert De Winter gegen drei externe Kandidaten.

Bemerkenswerterweise haben in den vergangenen drei Jahren alle mittelgrossen Versicherer in der Schweiz den Chef gewechselt oder sind dabei, dies zu tun. Bei Helvetia hat im Oktober Philipp Gmür seinen Rücktritt als CEO per Mitte 2023 angekündigt. Sein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Im Februar 2022 rückte bei Generali Schweiz mit dem deutschen Christoph Schmallenbach ein Manager aus der Generali Gruppe nach. Im Januar 2022 war bei Allianz Suisse der vormalige Leiter des Schadengeschäfts, Ruedi Kubat, in die CEO-Rolle nachgerückt.

Auch die Mobiliar hatte sich im Januar 2021 mit der Westschweizerin Michèle Rodoni für eine interne Kandidatin entschieden. Im Mai 2020 rückte mit Jean-Daniel Laffely auch bei der Vaudoise ein Manager aus den eigenen Reihen in die Topfunktion auf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen