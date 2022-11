Franken: Warum er der SNB plötzlich zu schwach ist

Währungen Plötzlich ist der Franken nicht mehr zu stark, sondern zu schwach: Darum muss die Nationalbank die Landeswährung stützen Um eine Abwertung des Franken zu verhindern, hat die Schweizerische Nationalbank intervenieren müssen. Hat der Schweizer Franken seinen Status als sicherer Hafen verloren? Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Der Schweizer Franken

Auf einmal muss klargestellt werden, was zuvor eine Selbstverständlichkeit war. «Der Franken ist und bleibt eine starke Währung», schreibt Thomas Stucki, Anlagechef der St.Galler Kantonalbank – und man fragt sich sofort, was geschehen ist, dass es überhaupt eine Verteidigungsrede für den Schweizer Franken braucht? Warum wird dessen Stärke angezweifelt und von wem? Umso mehr, als die Ängste gross sind vor einer Rezession, einer Energiekrise oder gar dem 3. Weltkrieg, und in solch unsicheren Zeiten der Franken sonst immer aufwertet und eher zu stark ist, nicht zu schwach. Was ist also geschehen?

Der Franken ist heute schwächer als Ende September. Damals kostete 1 Euro nur 96 Rappen, heute knapp 99 Rappen. Und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wird mancherorts als Schwächezeichen ausgelegt, dass sie in den ersten neun Monaten gigantische 142 Milliarden Franken verloren hat, wie Stucki schreibt. In Analogie zu privaten Banken wird gefragt, ob die SNB zu wenig Eigenkapital habe – auch wenn schon zigmal erklärt wurde, dass diese Analogie irreführend ist. Stucki schreibt:

«Das genügt, und schon wird die Stärke des Frankens in Frage gestellt. Teilweise wird gar spekuliert, ob die grossen Hedgefonds jetzt gegen den Franken wetten.»

Das Problem sind jedoch nicht nur die Hedgefonds. Der SNB selbst ist der Franken anscheinend zu schwach geworden. Sie hat ihn nämlich gestützt am Devisenmarkt, indem sie von ihren gewaltigen Währungsreserven einige Milliarden verkaufte und damit Franken kaufte. Nachgezeichnet haben dies die Ökonomen der Credit Suisse, welche SNB-Statistiken ausgewertet haben. Im September habe die SNB den Franken gestützt mit Fremdwährungsverkäufen im Wert von ungefähr 3,4 Milliarden Franken. Seit die SNB den Mindestkurs aufgehoben hat, hat sie noch nie in diesem Ausmass zur Stützung des Frankens eingegriffen.

Für den Oktober gibt es noch keine Statistiken, doch gehen die Bank-Ökonomen davon aus, dass es weitere Stützungskäufen gegeben hat. Im November werde sich dies fortsetzen. In einem «Economics Alert» schreibt CS-Ökonom Maxime Botteron zusammenfassend:

«Wir erwarten, dass die SNB weiterhin Währungsreserven verkaufen wird, um eine Abwertung des Frankens zu verhindern.»

Das klingt gewöhnungsbedürftig. Auf einmal muss sich die SNB nicht mehr gegen eine übermässige Aufwertung des Frankens stemmen, wie sie es seit der Finanzkrise von 2008 immer wieder tun musste – manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Macht. Nun wehrt sie sich gegen eine Abwertung des Frankens, der doch in Krisenzeiten wie diesen einen sicheren Hafen bieten und daher stärker werden sollte.

Woher kommt dieser Wandel, und wie lange könnte er andauern?

Die Frankenschwäche erklärt sich vor allem mit dem späten Erwachen der Europäischen Zentralbank (EZB), nachdem sie davor lange geschlafen hatte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde zögerte noch mit Zinserhöhungen, als die Inflation längst zurückgekehrt war. Sie glaubte an ein vorübergehendes Phänomen, das von selbst verschwinden würde. Anders die SNB, die früh handelte und ihre Leitzinsen heraufsetzte. In dieser Zeit wurde der Euro nochmals schwächer, der Franken deutlich stärker. Als Lagarde dann erwachte, blieb der Euro zunächst schwach, weil es ihr an Glaubwürdigkeit fehlte. Die Finanzmärkte nahmen es ihr nicht ab, den plötzlichen Wandel zur Inflationsbekämpferin. Es kippte erst, als sie die Leitzinsen deutlich erhöht hatte. Der Eurokurs wurde nach oben getrieben, von 95 Rappen bis knapp unter die Parität zum Franken – wo er noch immer steht.

SNB kann sich einen schwachen Franken nicht erlauben

Vor nicht allzu langer Zeit hätte die SNB eine solche Abschwächung noch willkommen geheissen. Doch damals war die Inflation auch noch so tief, dass sie zur vernachlässigbaren Grösse wurde. Aktuell jedoch liegt sie höher, als es die SNB gerne hätte. Sie sieht die Preisstabilität gewahrt, wenn die Inflation unter 2 Prozent bleibt – doch im Oktober betrug sie 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Sie von dort wieder hinunterzubringen, wird durch einen schwächeren Franken ungleich schwieriger. Denn die schweizerischen Exporte werden so preisgünstiger in der Eurozone, was hierzulande die Konjunktur befeuert, damit auch den Arbeitsmarkt, der ohnehin boomt, und schliesslich die Nachfrage und die Preise in die Höhe treibt. Obendrein verteuert ein schwächerer Franken auch die Importe direkt, wodurch die Preise im Inland nochmals steigen werden. Die Inflation wird aus dem Ausland importiert. CS-Ökonom Botteron sagt zusammenfassend: «Die Inflation ist auch in der Schweiz so hoch, dass die SNB eine Abschwächung des Frankens schlicht nicht haben will.»

Nationalbank-Lenker Thomas Jordan. Anthony Anex / KEYSTONE

Wie lange wird sich die SNB eingreifen müssen, um eine Abwertung des Frankens zu verhindern? Die Wege des Devisenmarkts sind oftmals unergründlich, daher ist den kommenden Wochen und Monaten vieles möglich, auch eine längere Schwächephase des Frankens.

Auf Jahre hinaus rechnen Experten wie Stucki von der St.Galler Kantonalbank jedoch mit einer Rückkehr zur alten Normalität: Der Franken wertet sich auf. Zum einen, weil hierzulande die Preise weniger schnell steigen als im Ausland. Dadurch würden jedoch Waren und Dienstleistungen zu billig, Ausländer tauschen mehr Franken ein, um sich diese billigen Waren und Dienstleistungen zu kaufen – und der Franken wertet sich auf. Zum anderen bietet die Schweiz ihren üblichen Vorteil: hohe Stabilität in Politik und Wirtschaft, was gerade in unsicheren Zeiten weiterhin Gelder anziehen sollte. Stucki ist darum überzeugt: «Der Franken ist und bleibt eine starke Währung.»

