Wirtschaftsverbände spannen mit Bauernverband zusammen

Wahljahr 2023 Bäuerliche Nachhilfestunde für Economiesuisse und Co.: Die Wirtschaftsverbände spannen zusammen Vereint für mehr bürgerliche Politik: Die Wirtschaftsverbände und der Bauernverband lancieren eine gemeinsame Wahlkampagne. Florence Vuichard 06.01.2023, 17.03 Uhr

Die Menschen sollen im Herbst «wirtschaftsfreundlich» wählen – das will die gemeinsame Kampagne der Verbände. fv

Angefangen hat alles am 3. August 2020, mit dem Startschuss der «Agrarlobby stoppen»-Kampagne von WWF, Greenpeace, Pro Natura und Co. Der ob des Bashings gefrustete Bauernverband traf auf verzweifelte Wirtschaftsverbände, die angesichts der bevorstehenden Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative dringend auf Hilfe angewiesen waren. So wurde ein Pakt zur gegenseitigen Unterstützung gegen unliebsame Volksinitiativen geschlossen, der allen beteiligten Abstimmungserfolge brachte und bis heute nachwirkt.

Was sich in Abstimmungen bewährt hat, soll nun auch bei Wahlen Früchte tragen. Und so kündigten Economiesuisse, der Arbeitgeberverband, der Gewerbeverband und der Bauernverband im Oktober 2022 eine gemeinsame Wahlplattform «Perspektive Schweiz» an, gestern nun wurde sie mit einer ersten Plakatkampagne offiziell lanciert.

Alle vier Verbände zahlen gleich viel an die Kampagne

Die drei Wirtschaftsverbände und der Bauernverband strichen beim Medienauftritt vor dem Bundeshaus die vielen Gemeinsamkeiten heraus, deklinierten Schlagworte, hinter die sich alle stellen können, wie «Sicherheit», «Wohlstand» und «Stabilität». Die gemeinsame Kernbotschaft lässt sich mit einer kurzen Formel zusammenfassen: Das Geld muss zuerst in der Wirtschaft verdient werden, bevor es für Sozialversicherungen und anderes ausgegeben werden kann.

Die grossen Differenzen zwischen wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Interessen – etwa in Bezug auf Freihandelsverträge, Grenzöffnungen oder Subventionspolitik – werden dabei wohlweislich ausgeklammert.

Wie viel die vier involvierten Verbände sich den Aufruf für mehr «wirtschaftsfreundliches» Wählen kosten lassen, wollten sie nicht verraten – oder noch nicht. Die Millionengrenze, schätzen Beobachter, dürfte überschritten werden. Klar ist aber jetzt schon, dass jeder Verband gleich viel zum Kampa­gnenbudget beitragen muss. Und klar ist auch, wer die Kampagne leitet: der Bauernverband. «Wir haben alle unsere Stärken und können voneinander profitieren», sagt Markus Ritter, Bauernverbands-Präsident und Mitte-Nationalrat.

Seine Stärke ist seine Popularität. Sein Bauernverband geniesst in der Bevölkerung definitiv mehr Sympathien als der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, der zwar bei jeder Abstimmungskampagne krampfhaft die KMU respektive deren nahes Ende in Szene setzt, aber letztlich doch immer als Verteidiger der Grosskonzern-Interesse dasteht.

Nun arbeitet Economiesuisse beim Bauernverband mit und erhält so Nachhilfestunden in Kampagnenführung. Ritters Bauernverband im Gegenzug bekommt Schützenhilfe von der Wirtschaft für seine agrarpolitischen Anliegen und gegen mehr Auflagen etwa für mehr Biodiversität. Gut möglich, dass er der grösste Profiteur der gemeinsamen Aktion sein könnte.

