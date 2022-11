Wie viel müssen Firmen sparen? Parmelins Stromnotfall-Plan kommt

Energie Guy Parmelins nächster Notfallplan kommt – Firmen hoffen auf eine Strom-Tauschbörse Bei einer akuten Stromkrise müssten Firmen ihren Verbrauch einschränken. Um wie viel, wird Wirtschaftsminister Guy Parmelin voraussichtlich nächste Woche bekanntgeben. Pascal Michel Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Grossverbraucher wie die Zementindustrie müssten im Notfall ihren Stromverbrauch einschränken. Christoph Ruckstuhl / NZZ

Erst sollen es Sparaufrufe richten. Dann verbietet der Bund den Betrieb von Saunas, Whirlpools oder Leuchtreklamen. Schliesslich nimmt er sich die Unternehmen vor: Wer mehr als 100’000 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht, wird nur noch mit einem bestimmten Kontingent an Elektrizität beliefert. Reicht dies immer noch nicht, greift die Regierung zum äussersten Mittel und veranlasst rollierende Netzabschaltungen – dabei fällt der Strom in einem Gebiet während vier Stunden gänzlich aus.

Dieses Vorgehen im Kampf gegen eine Strommangellage ist bekannt – offen ist jedoch die konkrete Umsetzung. Beispiel Kontingentierung: Welche Branche muss in dieser Eskalationsstufe wie viel Strom einsparen? Welche Ausnahmen gibt es für versorgungsrelevante Betriebe wie Grossverteiler? Wie wird ein Kontingent im Einzelfall genau berechnet? Die zuständige Organisation Ostral sieht vor, dass Grossverbraucher in dieser Phase dazu beitragen, den gesamtem Stromverbrauch um 5 bis 15 Prozent zu reduzieren. Wie viel ein einzelner Betrieb konkret einzusparen hat, muss der Bundesrat in einer Verordnung festlegen. Je nachdem, auf welchem Niveau er die Kontingente ansetzt, hätte dies für die Wirtschaft unterschiedliche Auswirkungen.

Auf wie viel Strom können Grossverbraucher verzichten?

Mehr Klarheit erhalten die Unternehmen voraussichtlich nächsten Mittwoch. Dann will Bundesrat Guy Parmelin seine Entwürfe vorlegen und in eine verkürzte Vernehmlassung schicken. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) hat wochenlang am Text gearbeitet. Man befinde sich in der «Finalisierungsphase», heisst es auf Anfrage.

Bundesrat Guy Parmelin. Peter Schneider / KEYSTONE

Für die Wirtschaft ist es entscheidend, welche Kontingente ihnen der Bundesrat bei einer Strommangellage zur Verfügung stellt. Fallen die Einschränkungen zu gross aus, droht einigen Unternehmen der Totalausfall, befürchten Wirtschaftsvertreter. Das Problem: Selbst wenn nur wenig Strom fehlt, leidet in gewissen Produktionsabläufen die Qualität so stark, dass sich der Weiterbetrieb nicht mehr lohnt.

Harte Diskussionen darüber, wer bei den Grossverbrauchern zuerst sparen muss, sind deshalb vorprogrammiert. Jede Branche und jedes Unternehmen nimmt für sich in Anspruch, versorgungsrelevant zu sein. Für den Verband Scienceindustries etwa ist klar, dass die Pharma «kritische Infrastruktur» sei und von den Massnahmen ausgenommen werden müsse. Bereits eine Absage erteilt der Bund jenen Firmen, die sich ganz aus der Kontingentierung ausklinken wollen. «Betreiber kritischer Infrastrukturen werden per se nicht anders behandelt als die anderen Verbraucher, zumal es technisch oft nicht möglich ist, sie isoliert zu betrachten.»

Wer zu viel hat, soll Strom verkaufen können

Besonders genau anschauen werden die Grossverbraucher die Referenzdaten, die für die Berechnung der Kontingente herangezogen werden. Beschliesst der Bundesrat beispielsweise eine Sparvorgabe von 10 Prozent, wird der verfügbare Strom für ein Unternehmen anhand des Verbrauchs im Vorjahresmonat errechnet. Wer noch wegen der Pandemie in diesem Zeitraum deutlich weniger Strom verbraucht hat als üblich, muss so mit massiv weniger Energie leben. Dies wollen die Wirtschaftsverbände verhindern. Sie fordern, dass ein Vergleichszeitraum ohne Corona-Effekte gewählt wird.

Während Parmelins Verordnung erst noch drei Wochen in Konsultation gehen wird, hat die Wirtschaft bereits eine Lösung parat. Auf der Plattform Mangellage.ch sollen Firmen untereinander Energiekontingente für den Ernstfall handeln können. Die Idee: Wer sein Kontingent nicht aufbraucht, kann diesen Strom an ein anderes Unternehmen verkaufen.

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hofft, dass der Bundesrat dieses Instrument in die Strom-Verordnung aufnehmen wird. Per Anfang Dezember könnte dann ein Pilotversuch für den Handel von Stromkontingenten starten. «Es ist wichtig, dass Firmen diese Flexibilität haben, um ihren Betrieb im Ernstfall möglichst aufrechterhalten zu können», sagt Lukas Federer von Economiesuisse.

Im Gasnotfallplan, den Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Mittwoch vorgestellt hat, ist ein solcher Handel bereits vorgesehen. «Die von einer Kontingentierung betroffenen Unternehmen hätten die Möglichkeit, nicht genutzte Gaskontingente über einen Pool miteinander zu handeln.»

