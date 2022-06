Zinswende löst das grosse Zittern aus

Zentralbanken Zinswende löst Zittern aus: Kommt ein Börsencrash, eine Rezession und dann die Rückkehr von Trump? Rekord, Rekord, Rekord – die hohe Inflation könnte die Zentralbanken zu drastischen Zinserhöhungen zwingen, was selten gut kam. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kehrt er zurück ins Weisse Haus? Donald Trump wurde 2020 abgewählt. Keystone

Die Zinswende war zuvor schon schnell. Dann wurde die Inflation für den Mai bekannt – und es ging alles noch schneller. Die Börsen taumelten. Finanzblätter schrieben von diesem «flauen Gefühl», das sich nunmehr breit mache, dem Gefühl von Angst – vor einer Rezession, vor einem Börsencrash. Warum auf einmal dieses grosse Bibbern?

Warum der Inflations-Schock?

Ehe die Inflation für den Mai bekannt wurde, hatte es diese Hoffnung gegeben: dass der Höhepunkt erreicht ist. Zumindest für die USA galt dies. In die grösste Volkswirtschaft der Welt war die Inflation als Erstes zurückgekehrt, nachdem sie davor über ein Jahrzehnt lang verschwunden war. Vielleicht würde sie dort nun als erstes wieder nachlassen. Es kam anders. Die Inflation zog im Mai nochmals an, überall: In Deutschland war sie so hoch wie seit 40 Jahren nicht, in den USA wie seit 50 Jahren nicht. Selbst die Schweiz hat wieder eine Inflation von 2,9 Prozent – und damit mehr als es die Schweizerische Nationalbank langfristig zulassen möchte.

Den Finanzmärkten war sofort klar: Die Zentralbanken würden härter durchgreifen müssen als zuvor gedacht. Und je höher die Leitzinsen der Zentralbanken steigen, desto eher gibt es folgenschwere Begleiterscheinungen: eine grosse Zinswende, eine Rezession, einen Börsencrash oder die Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus.

Wie gross wird die Zinswende?

Die Zinsen waren schon gestiegen, ehe die Zentralbanken überhaupt handelten. In der Schweiz wurden für Staatsanleihen und Hypotheken bereits wichtige Marken übertroffen. Dann reagierte die Europäische Zentralbank als erstes auf die Mai-Inflation. Nachdem Christine Lagarde zuvor von der deutschen «Bild-Zeitung» als «Madame Inflation» verspottet worden war, ging sie in die Offensive. Die EZB-Präsidentin kündigte an, in Juli und September die Leitzinsen heraufzusetzen. Es sind die ersten Erhöhungen seit 11 Jahren, und sie bringen wohl das Ende einer Ära: Der aktuelle Negativzins könnte bald Geschichte sein.

Damit ist die Zinswende da. Über ihre Ausmasse wird noch gerätselt. Die Börsianer blicken gespannt auf jeden weiteren Zinsschritt von Jay Powell, dem Präsidenten der amerikanischen Federal Reserve Bank. Powell und EZB-Präsidentin Lagarde bestimmen den Spielraum von Thomas Jordan, Direktor der Schweizerischen Nationalbank. Ihm wurde am Mittwoch in einem Meinungsartikel in der NZZ von seinem Doktorvater Ernst Baltensperger gesagt, es sei nun an der Zeit für höhere Leitzinsen. Prompt stiegen am gleichen Tag die Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen nahe an die 1,5 Prozent-Marke. Derweil fallen einstige Börsenlieblinge.

Und nun, ein Börsen-Crash?

Wie gross wird diese Zinswende noch? Die Börsen bangen und taumeln. Der Schweizer Leitindex SMI hat nun seit Jahresanfang um die 15 Prozent eingebüsst, in den USA der S&P 500 schon über 20 Prozent. Als eine der ersten Folgen der Zinswende schmieren einstige Himmelsstürmer ab.

Das Paradebeispiel ist Tesla. Als die Zinsen noch ins Bodenlose fielen, stieg der Elektroauto-Hersteller zum blauen Börsen-Himmel empor. Nun da die Zinsen steigen, schmiert Tesla ab und mit ihm sein exzentrischer Gründer. Elon Musk hat seit Jahresanfang über 70 Milliarden Dollar an Vermögen verloren, Tesla mittlerweile 45 Prozent seines Börsenwertes.

Die Tesla-Aktie ist eine vergleichsweise riskante Wette, die stark vom Anlagenotstand lebte: Die Investoren hatten keine andere Wahl – jetzt schon. Staatsanleihen bringen wieder Geld, man muss nicht länger Spiele mitmachen, wie 2020 als es hiess Tesla «sprenge herkömmliche Bewertungsmassstäbe»: Analysten rechneten aus, dass die Börsenbewertung nur Sinn ergab, wenn sich jeder Tesla zu einem Preis zu 1,25 Millionen Dollar verkaufen liesse.

Ihm bläst ein harter Wind ins Gesicht: Tesla-Gründer Elon Musk hat seit Jahresanfang über 70 Milliarden Dollar an Vermögen verloren. Kestone

Andere Unternehmen entrückten der eigenen wirtschaftlichen Realität nicht gar so weit wie Tesla und Musk, aber doch zu weit. Um die amerikanischen Techgiganten wie Amazon, Apple, Google oder Facebook zum Beispiel kamen Investoren im Anlagenotstand nicht herum. Sie waren lange mehr oder weniger das einzige, was noch Wachstum und Rendite versprach. Die Nachrichtenagentur verweist auf eine berühmte Vorhersage, die ein Tech-Investor noch zu Beginn der 2010er-Jahre wagte: «Software frisst die Welt.» Die Tech-Konzerne würden mit ihrer Software andere Industrien aus den Angeln heben. Nun werfen Staatsanleihen wieder etwas ab – langweilig, aber sicher.

Zurück ins Jahr 1989?

Auch Schweizer Unternehmen hoben allzu hoch ab. In diese Kategorie gehören die Private-Equity-Firma Partners Group, die seit Jahresbeginn um über 40 Prozent gefallen ist. Das Chemieunternehmen Lonza flog in der Pandemie ebenfalls in zu luftige Höhen und wird nun um die 30 Prozent tiefer gehandelt. Und dann gibt es die Grossbank Credit Suisse, die nach der Finanzkrise nie zu nahe an der Sonne flog, aber sich selber immer tiefer in ein Loch zu graben scheint. Die Aktie wird zu weniger als 6 Franken gehandelt – die tiefste Bewertung seit 1989.

Es sind unangenehme Zeiten für Credit Suisse-CEO Thomas Gottstein. Ennio Leanza / KEYSTONE

Weiche oder harte Landung?

Übertreiben es die Zentralbanken, stoppen sie nicht nur die Inflation, sondern zugleich die Wirtschaft. Der aktuelle Boom wäre vorbei, eine Stagnation würde folgen oder gar eine Rezession. Im Jargon wird über eine weiche oder eine harte Landung diskutiert. Powell von der US-Zentralbank spricht von einer «eher weichen» Landung, wobei es «etwas Schmerzen» geben werde, wie einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote. Hingegen glaubt Larry Summers an eine harte Landung. Der Harvard-Ökonom hatte früh vor hoher Inflation gewarnt. Nun unkt er: Wann immer es nach 1955 vergleichbare Situationen gegeben habe, seien die USA in eine Rezession geraten. Summers: «Eine weiche Landung zu erreichen – das wird sehr, sehr schwierig.»

Wegbereiter des Trump-Comebacks?

Es werde eine Rezession geben, die zwar wirtschaftlich mild verlaufe, politisch aber folgenschwer sein könnte. Das ist die Prognose, die der britische «The Economist» abgegeben hat - mit dem Zusatz: «Die Konsequenzen dieser Rezession könnten zum Fürchten sein.» Eine milde Rezession wäre ungewohnt. Die meisten Menschen erinnern sich noch an die letzten beiden: der Herzinfarkt des Finanzsystems von 2007 bis 2009; und der Kollaps von 2020 in Folge der Pandemie. Beide waren schwer - und höchst ungewöhnlich. Im Vergleich dazu, so die Prognose, werde die nächste Rezession fast sicher milder ausfallen.

Politisch folgenschwer könnte diese milde Rezession sein, weil sie sich inmitten des nächsten Wahlkampfes um die US-Präsidentschaft ereignen könnte. Laut «Economist» fielen drei der letzten vier Rezessionen mit den Präsidentschaftswahlen zusammen oder gingen ihnen kurz voraus. Jedes Mal verlor, wer gerade im Weissen Haus sass. Das wäre im Jahr 2024 dann Joe Biden. Und der neue Präsident könnte Donald Trump heissen.

Eine Rezession ist meistens gleichbedeutend mit der Abwahl des amtierenden Präsidenten. Alex Brandon / AP

Nebenwirkung Krypto-Crash?

Vom Himmel gefallen sind auch die Kryptowährungen. Die Bewertungen von Bitcoin & Co. ergaben nie irgendwelchen Sinn, trotz der Blockchain-Technologie. Eine Geldeinheit hat keine Daseinsberechtigung, wenn sie derart im Wert schwankt wie Bitcoin & Co. Wer zum Beispiel eine Wohnung gemietet hätte zu einem fixen Bitcoin-Betrag, hätte in Franken bald rund neun Mal bezahlt, dann gar 50 Mal mehr. Aber derlei Einwänden fanden Krypto-Fans schon immer belanglos. Und so behält Olga Feldmeier vielleicht noch recht. Die Smart-Valor-Chefin sagte der Handelszeitung: «Die Marke von 100’000 Dollar wird locker übertroffen werden.» Einstweilen stürzt der Bitcoin jedoch mal wieder ab, seit Jahresanfang um fast 50 Prozent.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen