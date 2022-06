Wende: UBS, ZKB, CS & Co. senken ihre Negativzinsen

Zinsen UBS, ZKB, CS und Co. senken ihre Negativzinsen: Warum sich Sparen plötzlich wieder lohnt Sparkonti wurden von den Banken lange verschmäht – nun werden sie wieder wichtig und werfen sehr bald wieder Zinsen ab. Daniel Zulauf und Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 17.06.2022, 12.00 Uhr

Sparen dürfte sich künftig wieder lohnen. Imago

Spargelder? Nein danke. Die verkehrte Welt der Negativzinsen könnte in der Schweiz noch vor dem Jahreswechsel untergehen. Die mehr als siebenjährige Ausnahmesituation hat viele ökonomische Gesetze ausgehebelt. Unter anderem jenes, dass sich Sparen lohnen muss. Spargelder mutierten in den vergangenen Jahren von der wichtigsten Refinanzierungsquelle für Hypothekargeschäfte zu einem leidigen Kostenfaktor. Doch das ändert sich nun sehr schnell.

Mehrere Banken haben noch am Tag des Nationalbankentscheids bekanntgegeben, den Negativzins zu reduzieren. Der Vergleichsdienst moneyland.ch hatte eine Umfrage durchgeführt. Am schnellsten ist die Familienbank Vontobel, der vom Finanzportal «Inside Paradeplatz» darum ein Gespür für «PR und Timing» attestiert wird. Auf Frankeneinlagen von Privatkunden werde der Negativzins «eliminiert».

Banken tun es der Nationalbank gleich

UBS und Credit Suisse geben an, sie würden es der Nationalbank gleichtun und ihren Negativzinsen ebenfalls um einen halben Prozentpunkt senken. Das gelte für Privat- wie auch für Firmenkundinnen und -kunden. Raiffeisen Schweiz empfiehlt den Raiffeisenbanken ebenfalls, künftig keinen Negativzins von 0,75 Prozent mehr zu verrechnen, sondern 0,25 Prozent.

Auch die Zürcher Kantonalbank reduziert den Negativzinssatz, und dies sogar zeitgleich mit der Schweizerischen Nationalbank, also auf den 17. Juni. Bei der Postfinance bewegen sich die Dinge ebenso: Die Anpassung soll bis spätestens 1. Juli 2022 für alle Privat- und Geschäftskundinnen umgesetzt sein. Zuerst geschehe es bei grossen und institutionellen Kunden.

Am Beispiel der Postfinance zeigt sich die Geschwindigkeit dieser Zinswende. Noch Ende letzten Jahres hatte Postfinance-Chef Hansruedi Köng eine andere Botschaft: Kundinnen und Kunden, die nicht bereit seien, etwas zu bezahlen, und keine zusätzlichen Dienstleistungen nutzen, werde er «nicht vermissen». Diese Aufforderung, zu zahlen oder zu gehen, verärgerte Peach Weber. Der singende Komiker, langjähriger Kunde von Postfinance, forderte in einem Leserbrief seinerseits Köng zum Rücktritt auf. «Tun Sie das bitte, Herr Köng, wir werden Sie nicht vermissen.»

Auch sichere Anlagen werfen wieder Zinsen ab, siehe Bundesobligationen

Schon seit einigen Monaten haben Sparer die Möglichkeit, ihr Geld wieder sicher anzulegen und dabei noch einen Zinsertrag einzustreichen. So ist die Rendite von Bundesobligationen mit zehnjähriger Laufzeit seit Jahresbeginn von minus 0,16 Prozent auf 1,4 Prozent gestiegen. Zwar könnte die Aussicht auf weiter steigende Zinsen viele Anleger noch davor abhalten, ihr Geld in solche Papiere umzuschichten. Aber die Perspektiven sind so gut wie schon lange nicht mehr.

Banken müssen auch aus regulatorischen Gründen mehr Spargelder vorhalten

Für die Banken werden Spargelder auch aus regulatorischen Gründen wertvoller. Ab Anfang Juli müssen systemrelevante Banken in der Schweiz darlegen können, dass sie in einem Stressszenario anhaltende Abflüsse von Kundengeldern während 90 Tagen durchhalten können, ohne Gefahr zu laufen, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können. Bisher lautetet die Vorgabe auf 30 Tage. Die Verfügbarkeit von Spargeldern ist wichtig für das Liquiditätsmanagement von Banken, weil diese nicht bedingungslos abgezogen werden können.

Strafzinsbefreite Freigrenzen werden obsolet

Und schliesslich hatten Banken unter dem Negativzinsregime aus technischen Gründen einen starken Anreiz, die mit Rückzugsrestriktionen belegten Spargelder in restriktionsfreie Sichtguthaben umzuwandeln. So konnten sie die strafzinsbefreite Freigrenze der Nationalbank für Kundeneinlagen erhöhen und Kosten sparen. Wenn die Negativzinsen wegfallen, haben die Banken einen starken Anreiz, die Sichtguthaben wieder in Spargelder umzuwandeln.

Diese Faktoren könnten dazu führen, dass erste Banken ihren Kunden schon bald wieder einen Zins auf dem Sparkonto offerieren, noch bevor die Nationalbank das Negativzinsregime definitiv aufhebt.

In Deutschland ist ING die Vorreiterin, Schweizer Banken könnten folgen

Schon seit Wochen zeichne sich im Markt ab, dass Spargelder wieder zu einem relativ knappen Gut werden könnten, sagt der Risikomanager einer Kantonalbank im Gespräch mit CH Media. Die grosse Frage ist, welche Bank als Erste den Schritt wagen will. Die Bank hatte im Vorgriff auf eine Zinserhöhung der EZB schon im Mai angekündigt, den Schwellenwert für strafzinsbefreite Einlagegelder von 50’000 Euro auf 500’000 Euro anzuheben. Schweizer Banken könnten dem Beispiel ING bald folgen.

