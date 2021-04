Wirtschaftskapitäne «Man sollte in diesem Land jetzt zu lärmen anfangen»: Der alte und neue Mister Finanzplatz im Doppelinterview Bild: Sandra Ardizzone Walter Kielholz, 70, der Doyen des Schweizer Finanzplatzes, übergibt kommende Woche das Zepter beim Rückversicherer Swiss Re an den früheren UBS-Chef Sergio Ermotti, 60. Im Doppelinterview warnen die beiden vor zunehmender Staatsgläubigkeit wegen der Coronakrise, sie sprechen über die ewigen Skandale in der Bankenwelt und die Zukunft des Standorts Schweiz. Patrik Müller 10.04.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Der Hauptsitz der Swiss Re am Zürcher Mythenquai ist abgedunkelt und menschenleer – nur beim Eckbüro von Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz brennt Licht. Er ist nicht der Homeofficetyp. Sergio Ermotti, der am Freitag an der Generalversammlung zum neuen Swiss-Re-Präsidenten gewählt werden soll, schaltet sich aus seinem Haus in Lugano per Video zu. Im Hintergrund ist ein Helm zu sehen, den er einst von Formel-1-Fahrer Michael Schumacher geschenkt bekam.

Herr Kielholz, Sie werden als «Mister Finanzplatz» betitelt und treten nun nach Jahrzehnten bei CS und Swiss Re ab. Tut es Ihnen weh, dass Ihnen ein UBS-Mann nachfolgt?

Walter Kielholz: Nein! Früher gab es auf dem Finanzplatz diese Lager: hier die CS, «Zürich» und Swiss Re, dort die Bankgesellschaft, also die UBS. Und dann gab es noch das Basler Lager um den Bankverein und die Baloise. Das ist längst vorbei.

Sergio Ermotti: Dass ich mit meiner UBS-Herkunft zur Swiss Re gehe, zeigt doch unser Bemühen um Diversität! (lacht)

Ist die Zeit der Lager wirklich vorbei? UBS und CS werben sich gegenseitig Personal ab, man sah es bei Iqbal Khan, und jede Bank freut sich, wenn die andere gerade Probleme hat.

Kielholz: Das ist normale Konkurrenz. Rivalität. Früher waren es unterschiedliche Weltanschauungen. Die CS-Welt war eher protestantisch, geprägt von Alfred Escher. Die UBS-Welt war eher katholisch, und das Militär spielte eine wichtige Rolle. Rainer E. Gut erzählte mir einst, bei seinem Wechsel zur CS habe es geheissen: Spinnst du, zu dieser Bank zu gehen! Als Katholik wirst du dort nie Chef. Er wurde es trotzdem.

Ermotti: Ich bin auch katholisch... Und trotzdem bei Swiss Re. Heutzutage sind solche politischen und weltanschaulichen Aspekte zum Glück unbedeutend geworden.

Abstieg des Finanzplatzes

Wenn heute alles möglich ist und man zugleich sieht, dass die Grossbanken im internationalen Vergleich inzwischen eher Zwerge sind: Was spricht dann noch gegen eine Fusion von UBS und CS?

Ermotti: Walter, antworte du zuerst...

Kielholz: Nun, es gab in ganz Europa in jüngster Zeit keine Bankfusionen – weil die Regulatoren keine wollen.

Ermotti: Zugleich ist klar, dass es nicht ohne Konsolidierung geht. Banken brauchen eine kritische Grösse, um im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein. Was das jetzt für UBS

und CS heisst, darüber spekuliere ich nicht.

Als Sie Ihre Karrieren begannen, waren die Schweizer Banken noch die «Masters of the Universe». Jetzt dominieren die Amerikaner, zum Teil die Chinesen. Wie kam es zum Abstieg unseres Finanzplatzes?

Ermotti: Die Banken haben den perfekten Sturm erlebt. Abschaffung des Bankgeheimnisses, Negativzinsen, die Stärke des Schweizer Frankens. Gleichzeitig hat sich die internationale Bankenregulierung fundamental verändert, zuerst mit der Abschaffung des Glass-Steagall Act und dann nach der Finanzkrise 2008/2009. Wobei die Schweiz immer noch ein Stück weit schärfer regulierte als andere. Ich kritisiere das nicht und sage auch nicht, dass die Banken alles richtig gemacht haben, sondern stelle einfach fest: Die Rahmenbedingungen und die Märkte haben sich verändert.

Kielholz: Was die Versicherungen betrifft, hat der Finanzplatz Schweiz in der gleichen Zeit an Bedeutung gewonnen. Bei Rückversicherungen spielt Zürich in der gleichen Liga wie London, New York und Bermuda. Nur interessiert das niemanden!

Der alte und der neue «Mister Finanzplatz» san/key Walter Kielholz und Sergio Ermotti Der Zürcher Walter Kielholz, 70, studierte in St. Gallen Betriebswirtschaft. Danach machte er bei der Kreditanstalt (SKA, heute CS) und der Schweizer Rück (heute Swiss Re) Karriere – und zwar gleichzeitig. Bei der Swiss Re wurde Kielholz 1993 in die Geschäftsleitung berufen, 1997 wurde er CEO, 2009 Verwaltungsratspräsident. Am kommenden Freitag tritt er zurück. Kielholz engagierte sich auch ausserhalb der Wirtschaft, insbesondere im Militär, in der Kunst und als kritisches Mitglied der FDP. Als Nachfolger für das Swiss-Re-Präsidium ist Sergio Ermotti, 60, nominiert. Er war zehn Jahre lang Chef der UBS. Ermotti wuchs im Tessin auf und absolvierte eine Banklehre bei der Cornèr Bank in Lugano. 1985 ging er zur Citigroup, es folgten Stationen bei Merrill Lynch in Zürich, London und New York. 2005 wechselte er zu Unicredit. Ermotti ist Fussball-Fan (langjähriger Präsident des 2.-Liga-Klubs FC Collina d’Oro).

Weil die Versicherungen zu langweilig und zu wenig skandalträchtig sind?

Kielholz: Es ist halt ein Geschäft zwischen Unternehmen. Kein Schweizer Privatkunde hat einen Vertrag mit einem Rückversicherer, obwohl es grosse, weltweit tätigen Firmen sind. Wir haben hier hochqualifizierte Leute, Zürich ist ein Cluster. Weltspitze.

Gute Führung und Frauenförderung

Kann ein langjähriger Bankchef ohne weiteres eine Rückversicherung führen?

Ermotti: Ich habe Respekt vor dieser Aufgabe – das war schon immer so, wenn ich die Stelle gewechselt habe oder befördert wurde. Ich bringe sicherlich Erfahrung in vielen Bereichen, die für Swiss Re wichtig sind, und ich möchte und werde vieles dazulernen. Davon abgesehen hat Swiss Re ein hervorragendes Management, als VR-Präsident bin ich nicht im Tagesgeschäft.

Ist gute Führung immer dasselbe, egal in welcher Branche?

Kielholz: Gute Führung misst sich an der Gefolgschaft. Einer guten Führungskraft folgen die Mitarbeitenden, weil sie diese überzeugt mit ihren Vorstellungen und Entscheiden. Das gilt unabhängig von der Branche. Ich habe bereits als junger Mann im Militär gemerkt, dass Beliebtheit bei Chefs kein Kriterium ist. Entscheidend ist, dass es einer kann. Wenn er es nicht kann, hilft Beliebtheit nicht weiter. Umgekehrt: Wenn es einer kann, ist egal, ob er beliebt ist oder nicht.

Ermotti: Wenn ich Leute anstelle, sind für mich immer die fachlichen, technischen Kenntnisse zentral. Und die Fähigkeit, sich schnell und erfolgreich in ein neues Gebiet einarbeiten und Know-how aufbauen zu können. Einsatzwille und Motivation sind ebenfalls wichtig. Ich schaue mir immer die Vergangenheit der Kandidatinnen und Kandidaten an; sie sagt fast alles.

Sergio Ermotti hält die hohen Löhne in der Bankenwelt für vermittelbar und fragt, warum denn die Generalversammlungen diesen regelmässig zustimmen. Simon Dawson / Bloomberg

Wie wichtig ist Diversity in der Finanzbranche, die immer noch von Männern dominiert ist?

Ermotti: Bezüglich Internationalität ist der Finanzplatz sehr divers. Swiss Re beschäftigt Leute aus der ganzen Welt. Vielfältige Teams erbringen die besseren Leistungen. Um die Jahrhundertwende stellte ich als Erster eine Frau als COO meiner Einheit in London ein, da war das noch ungewöhnlich. Diversität ist mir wichtig, sie darf aber nicht zu Lasten der Qualität und der Leistung gehen.

Kielholz: Im Gegensatz zu den Journalistenschulen, wo die Frauen wohl die Mehrheit stellen, machen sie im Mathematikstudium an der ETH nur 15 Prozent aus. Für Berufe in der Versicherungsbranche gibt es somit eine Art Selbstdiskriminierung. Swiss Re kann diese Ungleichheiten nicht einfach so kompensieren, aber das Bemühen ist gross, den Frauenanteil auf allen Ebenen zu verbessern.

Exzesse und Boni in der Finanzindustrie

In den Banken herrscht offenbar noch immer eine testosteronhaltige Mentalität der Gier und des übermässigen Risikos – das zeigte diese Woche das Debakel der CS mit dem 4-Milliarden-Verlust beim Hedgefonds Archegos. Wann hört das endlich auf?

Kielholz: Banken und Versicherungen sind Finanzintermediäre, und als solche sind sie mit fast allen Geschäften der Welt irgendwie verbunden: Mit Palmöl in Indonesien, mit der Geschichte der Sklaverei und der Rassendiskriminierung in den USA – weil sie in diesen Märkten ihre Intermediärrolle wahrnehmen. Insofern ist es fast unvermeidlich, dass es ab und zu knallt. Es passieren leider immer wieder Fehler.

Ermotti: Man darf nicht alle Banken in den gleichen Topf werfen.

Hochriskante Geschäfte und übermässige Risiken – denen wollten die Banken nach der Finanzkrise abschwören. Das geschah nicht.

Kielholz: Die Grossbanken haben die Risiken insgesamt reduziert. Trotzdem passieren Unfälle. Denn null Risiken – das kann’s nicht sein. Ebenso falsch wäre es, aus der Finanzindustrie Moralpolizei zu machen. Wir sind nicht die Ethikkommission der Welt.

Ermotti: Dass Geschäfte nachhaltig sein müssen, das haben die Schweizer Banken schon gelernt. Sie wissen, dass ihre Glaubwürdigkeit und ihre Reputation gelitten haben, und sie verhalten sich anders als früher. Abgesehen davon: Skandale gibt es in der Auto-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie, überall. Aber die Medien schreiben über nichts lieber als über Bankenskandale. Warum ist das so?

Gute Frage. Vielleicht darum, weil die Löhne und Boni bei den Banken immer noch enorm sind, obwohl ihr Geschäft und ihre Börsenwerte geschrumpft sind, während die Boni unvermindert sprudeln. Auch Sie als dienstältester Finanzplatz-Machtträger konnten das Thema nicht erledigen, Herr Kielholz.

Kielholz: Das stimmt. Die Banken konnten sich nicht von den Salärerwartungen qualifizierter Mitarbeitender an den verschiedenen Finanzplätzen der Welt absetzen. Das gelang mir nicht, das gelang den Firmen nicht, in denen ich Verantwortung trug – das gelang der ganzen Branche nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, hat am Schluss auch ein lokaler Marktteilnehmer wie Raiffeisen relativ hohe Löhne bezahlt. In der Schweiz interessiert der Finanzplatz am meisten, weil sehr viele Leute hier tätig sind, ihre Familien und Freunde. Noch immer hat der Finanzplatz eine gewaltige Bedeutung.

Der scheidende Swiss-Re-Präsident Walter B. Kielholz befürchtet, dass die Pandemie den Liberalismus weiter zurückdrängt und die Staatsgläubigkeit wächst. Sandra Ardizzone

Die hohen Vergütungen sind der Öffentlichkeit nicht vermittelbar. Sind die Leute einfach dumm, oder ist es vielleicht doch eher so, dass die Vergütungen effektiv übertrieben sind?

Ermotti: Ich bin nicht sicher, ob sie nicht vermittelbar sind. Jedenfalls stelle ich fest: An den Generalversammlungen werden die Vergütungen in den allermeisten Fällen abgesegnet, oft mit 85 bis 90 Prozent. Zumindest die Aktionäre halten die Löhne also für korrekt, weil sie im Interesse des Unternehmens sind. Zudem gab es in der Schweiz auch politisch keine Mehrheiten für Lohnobergrenzen. Ich glaube, die Menschen sehen sehr wohl, dass die internationalen Firmen in einem weltweiten Wettbewerb stehen und dass die Löhne eine Rolle spielen, ob man die besten Mitarbeitenden bekommt oder nicht.

Trotzdem bleibt der Eindruck: Die Banken haben nichts aus der Finanzkrise gelernt und sind gierig wie eh und je.

Ermotti: Die Wahrheit ist, dass sich die Kompensationssysteme seither dramatisch verändert haben. Durch staatliche Regulierung, vor allem aber durch Selbstregulierung der Banken. Die variablen Vergütungen sind an klare Ziele geknüpft und langfristig orientiert.

Kielholz: Die Bonidebatte ist eine Stellvertreterdebatte. Es geht um die Verteilungsfrage in der Gesellschaft, eine der ganz grossen Fragen der westlichen Welt. In den USA gewinnt sie durch Joe Biden wieder an Bedeutung. Zu Recht. In Amerika hat die Pandemie unfassbare Ungleichheiten offengelegt. Interessant: In China und in Asien generell spricht kaum jemand über Boni und Managerlöhne.

Rolle des Staates und der Parteien

Der Staat ist in der Pandemiebekämpfung viel wichtiger geworden. Auch in der Schweiz hilft er der Wirtschaft mit bislang 40 Milliarden Franken. Gehen wir Richtung Sozialismus?

Ermotti: So würde ich das nicht sagen. Aber die Gefahr besteht, dass die Menschen künftig bei jeder grossen Krise davon ausgehen, dass der Staat alle und alles rettet. Und dass jemand anders dafür bezahlt. Eine derart abgesicherte Gesellschaft würde die Anpassungsfähigkeit und die Innovationskraft verlieren, der Wohlstand würde für alle dahinschmelzen.

Kielholz: Die liberalen Kräfte müssen jetzt sehr laut werden im Zurückverlangen der Selbstverantwortung. Es kann nicht sein, dass sogenannte progressive Kräfte die Pandemie ausnutzen, um die Gesellschaft staatsabhängig zu machen. Das braucht Gegenwehr von Liberalen ebenso wie von Konservativen. Sonst sagen sich die Bürger nur noch: Ich muss einfach den Behörden gehorchen und folgsam sein, dann wird mir geholfen. Man sollte in diesem Land jetzt zu lärmen anfangen. Es braucht eine gesunde politische Auseinandersetzung.

Herr Kielholz, Sie sind FDP-Mitglied. Ihnen, Herr Ermotti, sagt man eine Nähe zur SVP nach.

Ermotti: Ich bin parteilos, liberal und habe durchaus auch eine soziale Ader. Es gibt Themen, bei denen ich auch der SVP-Meinung zustimmen kann, es kann aber auch vorkommen, dass ich mit den Sozialisten einig bin, zum Beispiel bei gesellschaftlichen Fragen.

Kielholz: Auch wenn ich FDP-Mitglied bin, habe ich in all den Jahren mit Bundesräten und anderen Persönlichkeiten zusammenarbeiten dürfen, die nicht freisinnig und trotzdem hervorragend waren. (lacht)

Welche Bundesräte meinen Sie?

Kielholz: Ich hatte mit Ueli Maurer viel zu tun, dem ich zu seiner Zeit als SVP-Präsident nicht gerade nahestand. Als Bundesrat überzeugt er mich aber sehr. Auch vor Adolf Ogi hatte ich Respekt, und der Sozialdemokrat Willi Ritschard war sogar ein Idol für mich. Die Schweiz ist sehr geeignet, Lösungen über Parteigrenzen hinaus zu finden, in den letzten Jahren hat diese Stärke etwas gelitten. Das ist schade.

Europa und Rahmenabkommen

Das Rahmenabkommen wurde wiederholt für tot erklärt. Ist es gescheitert?

Ermotti: So viel ich weiss, laufen die Gespräche noch. Es liegt im Interesse der Schweiz, ein solides Rahmenabkommen mit der EU zu haben. Aber das Paket muss mehrheitsfähig sein. Es wäre falsch, wenn der Bundesrat eine Vorlage vors Volk bringen würde, das in einer Abstimmung kaum Chancen hat.

Kielholz: Ein geregeltes Verhältnis zu Europa ist zentral, da ist man sich zumindest auf dem Finanzplatz völlig einig. Einen Scherbenhaufen wie nach dem EWR-Nein 1992 können wir uns nicht mehr leisten. Dieser Entscheid hat nämlich eine permanente innenpolitische Auseinandersetzung über jedes aussenpolitische Detail ausgelöst, die Tag und Nacht bewirtschaftet wurde.

Und Sie glauben, das Rahmenabkommen könnte eine Mehrheit finden?

Kielholz: Ja, wenn der Bundesrat geschlossen dafür eintritt und sich keiner hinter dem Baum versteckt. Es gibt eigentlich nur ein relevantes Problem, das man ausräumen sollte: die Guillotine-Klausel. Es kann nicht sein, dass bei Kündigung eines Abkommens die anderen auch dahinfallen. Das ist nicht angemessen. Wenn man diese Klausel rauskriegt, ist das Problem gelöst, denn dann kann jede Seite ein einzelnes Abkommen kündigen, ohne das Verhältnis in Frage zu stellen. So würden wir eine dynamische Aussenpolitik erreichen.

Zum Schluss: Was war in Ihren 30 Jahren bei Swiss Re die grösste Veränderung – und was haben Sie verpasst?

Kielholz: Die Art, wie man diese Unternehmung führt, ist völlig anders als vor 30 Jahren. Es war damals unvorstellbar konservativ und eingefahren. Die Veränderung geschah über eine viel grössere Diversität, es kamen Mitarbeitende aus der ganzen Welt zu uns. Das war enorm bereichernd. Gleichzeitig wurden das Umfeld, die Regulierung und die Corporate Governance anspruchsvoller. Vielleicht ist dadurch die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur etwas zu kurz gekommen. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Das lohnt sich, weil Unternehmen besser führbar sind, wenn ein Grundverständnis darüber vorhanden ist, was man sein will.

Herr Ermotti, was haben Sie sich für das erste Jahr im neuen Job vorgenommen?

Ermotti: Erst mal mich einzuarbeiten und die Leute kennen zu lernen. Dann ist für mich zentral, klug und gezielt zu investieren. In Zukunftstechnologien und in die Menschen, zu Gunsten unserer Kunden, Aktionäre und der Gesellschaft. Investieren ist für mich der entscheidende Erfolgsfaktor – für eine Firma, aber auch für ein Land wie die Schweiz.