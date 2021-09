Wirtschaftskriminalität Covid-Kredite: Der Fall Terraoil und die Rolle der Credit Suisse Die Zuger Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen die Terraoil Swiss AG ein. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf die Credit Suisse. Hätte die Bank die Kreditvergabe verhindern müssen? Christopher Gilb Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Schild der Terraoil Swiss AG im Geschäftshaus an der Industriestrasse 47 in Zug. Bild: Stefan Kaiser (16. Juni 2021)

Seit Monaten steht die Terraoil Swiss AG in den Schlagzeilen. Zuletzt wurde bekannt, dass die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) der Zuger Erdölfirma den Handel ihrer Aktien in Deutschland verboten hat – wegen erheblicher Bedenken für den Anlegerschutz. Zuvor hatte der «Kassensturz» berichtet, dass Schweizer Anleger praktisch ihr gesamtes Investment bei der Firma verloren haben und es gar Zweifel gebe, ob in Albanien wirklich Öl gefördert werde. Auch lief gegen Terraoil eine Strafuntersuchung der Zuger Staatsanwaltschaft wegen eines mutmasslich zu hoch bezogenen Covid-19-Kredits.

Die Hausbank von Terraoil, die Credit Suisse, hatte dem Unternehmen im Frühjahr 2020 einen Kredit über eine halbe Million Franken vergeben. Im Raum stand die Frage, ob sich Terraoil dabei den Kredit durch eine überhöhte Umsatzangabe erschlichen habe. In den Vorjahren hatte die Firma jeweils einen Umsatz von gegen 400'000 Franken gemacht, wobei dann auch, wie die «Handelszeitung» schreibt, nur ein Kredit von maximal 40'000 Franken dringelegen hätte. Für den Covid-19-Kreditantrag wurde jedoch ein Umsatz von 21,1 Millionen Franken angegeben, grösstenteils resultierend aus dem Verkauf von eigenen Aktien.

Staatsanwaltschaft gibt Zuständigkeit weiter

Nun hat die Zuger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt, denn: Diese hätten ergeben, dass die für die Kreditvergabe verantwortliche Bank gleichzeitig mit der Einreichung des Kreditantrags darüber orientiert gewesen sei, dass der geltend gemachte Umsatzerlös zum allergrössten Teil aus dem Verkauf von Aktien stammte. Eine für die Erfüllung der Tatbestände des Betrugs und der Urkundenfälschung notwendige Täuschung beziehungsweise eine Täuschungsabsicht sei also nicht gegeben, stellt die Staatsanwaltschaft fest. Weiter schreibt diese: «Bei der Analyse der überprüften Finanztransaktionen konnte keine vorsätzliche Zweckentfremdung aus dem gewährten Covid-19-Kredit an eine ausländische Tochtergesellschaft festgestellt werden.» Bei Terraoil zeigt man sich in einer schriftlichen Stellungnahme erleichtert über den Entscheid.

Dann hat die Firma also zu Recht einen Kredit in dieser Höhe erhalten? Mitnichten, nach seiner Auffassung gebe die Staatsanwaltschaft einfach den Schwarzen Peter weiter und mache es sich damit einfach, sagt der bekannte Wirtschaftsrechtler Peter V. Kunz auf Anfrage. Denn abzuklären, ob es legal sei, dass eine Bank einen Kredit für einen Umsatz spreche, der auf Aktienverkäufen basiere, sei nicht ihre primäre Aufgabe, sondern beispielsweise von einer Bankenaufsicht wie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma.

Die Credit Suisse steht schon länger im Zusammenhang mit ihrem Kunden Terraoil in der Kritik: Aufgrund vieler Kontoauszüge namentlich bei der Credit Suisse und der Liechtensteinischen Landesbank, die dem «Kassensturz» vorliegen, habe Terraoil die von Aktionären einbezahlten Gelder oft innert 24 Stunden nach Albanien transferiert. Peter V. Kunz sagte damals, dass diese kurze Verweildauer von Geld auf einem Konto problematisch sei und gute Erklärungen verlange. Ob die Banken ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind, sei fraglich, sagte er im Beitrag.

Buchhaltungsexperte kritisiert Kreditvergabe

Marco Passardi Bild: PD

Für Marco Passardi, Buchhaltungsprofessor an der Hochschule Luzern, zeigt sich deutlich: Ein Coronakredit, der sich an Verkäufen von eigenen Aktientiteln bemesse, hätte nicht gesprochen werden dürfen. «Der Umsatzerlös wurde beim Bund als Kriterium für die Covid-19-Kredite festgelegt, weil dieser Wert dazu verwendet wird, die Grösse des Unternehmens abzugrenzen.» Darüber sage der Verkauf von eigenen Aktien aber nichts aus, es handle sich dabei vielmehr um eine Finanztransaktion und weder buchhalterisch noch handelsrechtlich um einen üblicherweise so verstandenen Umsatzerlös gegenüber Drittparteien, sagt Passardi. «Es wäre sehr unüblich, eine solche Veräusserung als Umsatz anzuerkennen.»

Weder die Credit Suisse noch die Finma wollen zum konkreten Fall Stellung beziehen. Die Finma schreibt allgemein, dass sie Kreditvolumen im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit generell analysiere und sich dabei auf besonders exponierte Segmente konzentriere, wie die Unternehmenskredite oder die Finanzierung des Rohstoffhandels. Terraoil war für eine weitere Stellungnahme nicht erreichbar. Interessiert hätte die Antwort auf die Frage, ob der umstrittene Kredit schon zurückbezahlt wurde, oder bis wann eine Rückzahlung geplant ist.