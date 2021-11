Wirtschaftskriminalität Wieso in der Schweiz Bilanzfälscher leichtes Spiel haben An einem Seminar der Hochschule Luzern konnten sich Richter, Staatsanwälte und Revisoren zum Thema Bilanzfälschung weiterbilden. Das Thema ist aktueller denn je. Viele Fälle bleiben auch hierzulande unentdeckt. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 24.11.2021, 11.30 Uhr

Nicht immer drücken die Zahlen in der Bilanz die ganze Wahrheit aus. Bild: Getty

Gerade ist es wieder so weit. Viele Unternehmen erstellen ihre Bilanzen und Erfolgsrechnungen zum zurückliegenden Geschäftsjahr. Die Zahlen in der Bilanz sind wichtig, sind sie doch Entscheidungsgrundlage für Investoren, Banken oder andere Dritte, die sich ein Bild von der wirtschaftlichen Lage einer Unternehmung machen möchten. Doch seit dem Fall Wirecard ist bekannt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ein Viertel der Bilanzsumme des inzwischen insolventen deutschen Finanzkonzerns gab es zur Überraschung vieler bekanntlich gar nicht. Vielleicht ist mit diesem aufsehenerregenden Fall das grosse Interesse am eintägigen Seminar zum Thema Bilanzfälschung an einem Donnerstag im November an der Hochschule Luzern (HSLU) zu erklären. Staatsanwälte sind nach Rotkreuz gekommen, Richter, Treuhänder, Betreibungsbeamte und Bankenvertreter.

HSLU-Dozentin Susanne Grau. Bild: PD

Wer eine Bilanz manipuliert, der will das Unternehmen manchmal gar nicht wie Wirecard erfolgreicher darstellen, sondern auch schlechter. Um Steuern zu sparen etwa oder um höhere Subventionen zu erhalten, wie es mutmasslich beim Postautoskandal der Fall war. Jahrelang verschwieg die Post-Tochter Gewinne, um sich so höhere Unterstützungsgelder zu sichern.

Oder das Unternehmen wird anders dargestellt: «Gemäss der Covid-Härtefallverordnung mussten Firmen für den Bezug von Härtefallgeldern den aktuellen Umsatz und jenen der zwei Vorjahre angeben, die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Umsatz der Vorjahre und jenem von 2020 wurde dann für die Berechnung des Anspruchs herangezogen», führt HSLU-Dozentin Susanne Grau aus. Um den Rückgang nun gross genug erscheinen zu lassen, könnte ein Unternehmen geneigt sein, einen Teil des Umsatzes in die ausserordentlichen Positionen umzubuchen, so die ehemalige Leiterin des Dienstes Wirtschaftsdelikte bei der Zuger Kriminalpolizei und selbstständige Unternehmensberaterin. Das falle nur jemandem auf, der mit geübtem Blick die Erfolgsrechnung durchschaue. Einem Revisor beispielsweise, wie die Wirtschaftsprüfer von EY, bei denen einiges darauf hindeutet, dass es bei ihren Bilanzprüfungen von Wirecard schwere Versäumnisse gab?

Weniger Kontrolle als in Rumänien

Allerdings haben 81 Prozent der Firmen in der Schweiz überhaupt keine Revisionsstelle, wie der Schwyzer Wirtschaftsprüfer Marc Arnet ausführt. Er will mit den falschen Erwartungen an seine Branche aufräumen. 17 Prozent der Unternehmen unterliegen einer eingeschränkten Revision, welche eine Prüfung der Jahresrechnung schwerpunktmässig mittels Analyse sowie Befragungen vorsieht, und nur 2 Prozent führen eine ordentliche Revision durch. Diese basiert auf internationalen Standards und sieht entsprechend vor, dass auch das Aufdecken von deliktischen Handlungen Bestandteil des Prüfungsumfangs ist.

Damit sind in der Schweiz deutlich weniger Unternehmen einer umfassenden Revision unterstellt als im restlichen Europa. Weniger als beispielsweise in Deutschland – und in Rumänien. Gerade bürgerliche Politiker hätten in der Schweiz in jüngster Zeit den Kurs verfolgt, die KMU möglichst von administrativen Kosten zu entlasten, und die Revision sei in deren Augen ein Kostenfaktor, so Arnet.

«Doch der Begriff KMU umfasst bei weitem eben nicht nur kleine Firmen, sondern auch Unternehmen mit bis zu 40 Millionen Franken Umsatz oder bis zu 250 Mitarbeitenden.»

Besonders bedenklich findet Arnet, dass gerade bei Firmenneugründungen nahezu 100 Prozent der Unternehmen von der Möglichkeit Gebrauch machen, auf die freiwillige Revision zu verzichten. Dabei könnte gerade für Neuunternehmen eine solche auch unterstützend sein. Das Fehlen einer Revisionsstelle sei denn auch oftmals gleichbedeutend mit dem nahezu vollständigen Wegfall von externen Kontrollen. «Ich betreue Firmen, da hat seit zwölf Jahren keine Mehrwertsteuerkontrolle oder Kontrolle durch andere Steuerbehörden stattgefunden», so Arnet, der kein Blatt vor den Mund nimmt.

«Bilanzfälschung» kennt das Gesetz nicht

Doch wie viele Fälle von Bilanzfälschung gibt es nun in der Schweiz? Dazu gibt es keine gesicherten Daten, denn auch die bekannten Fälle werden nicht als Bilanzfälschung behandelt. Denn: Eine Bilanzfälschung falle in der Schweiz unter die Urkundenfälschung, erklärt Susanne Grau. Das sei in der Lehre auch schon als Sündenfall bezeichnet worden.

«Denn die Urkundenfälschung schafft aus rechtlicher Sicht erst eine Gefahr, sobald die Urkunde eingesetzt wird, beispielsweise in einer Verhandlung mit einer Bank.»

Und nicht jede Bilanzmanipulation ist auch eine Bilanzfälschung, sondern manchmal auch eine durchaus legale Bilanzkosmetik, wie Dozent und Rechnungslegungsexperte Marco Passardi am Beispiel der Lenzerheide Bergbahnen AG aufzeigt. Diese hat in einem eher schlechten Jahr bei ihrer Erfolgsrechnung einfach einen selbst gewählten Saldo eingesetzt und somit auch ihren Wunschgewinn erreicht. Was dann auch zu mehreren Millionen tieferen Abschreibungen führte. Nichts verfälscht, nur kosmetisch die Lücken aufgefüllt, völlig legal, so Passardi. Die in der Schweiz erlaubten stillen Reserven würden Hand dazu bieten.

Legale Bilanzkosmetik, wenig Unternehmen, die einer Revisionsstelle unterstellt sind, der fehlende Straftatbestand: Wäre ein Fall Wirecard in der Schweiz also einfacher möglich als im Nachbarland Deutschland? «Ein Fall wie Wirecard kann grundsätzlich überall vorkommen, auch in der Schweiz», sagt Susanne Grau auf Nachfrage. Denn bei Fällen dieser Grössenordnung handle es sich in der Regel um «kollektives menschliches Versagen» bei den «Kontroll-, Führungs- und Aufsichtsorganen», wie es treffend im Expertengutachten zum Postautoskandal festgehalten worden sei.