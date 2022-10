Truss-Rücktritt: Was er aussagt über Macht der Finanzmärkte

Wirtschaftspolitik Die Macht der Finanzmärkte und die Schadenfreude der Linksliberalen: Liz Truss ist über ihren Pfusch gestolpert Die Amtszeit von Liz Truss als Premierministerin war darum so kurz, weil sie alles besser zu wissen glaubte. Die Märkte, an die sie so glaubt, erteilten ihr eine brutale Lehre. Ein Nobelpreisträger frohlockt deswegen. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Hatte grosse Pläne und erlebt damit eine grosse Niederlage: Liz Truss. Bild: Alberto Pezzali/AP

Coronakrise und Ukraine-Krieg haben viele Folgen, mit denen niemand gerechnet hätte. Eine davon zeigt sich nun am Rücktritt von Liz Truss nach nur 44 Tagen als Premierministerin von Grossbritannien: Der Spielraum für finanzpolitisch völlig unverantwortlichen Populismus und für ideologischen Irrglauben ist verschwunden.

Truss meinte, es besser zu wissen, als all die Beamten in «Whitehall», also als die Regierungsbürokratie. Sie trat an gegen das Finanzministerium, spottete über dessen «gescheiterte Orthodoxie» und «Rechenrahmen-Ökonomie». Sie deutete die Aufspaltung des Ministeriums an und am ersten Tag feuerte sie den obersten Beamten. Kawum.

Und sie meinte, es besser zu wissen, als die Bank of England – auch die britische Zentralbank stellte sie infrage, sie und ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng. In der Inflationsbekämpfung sei «eindeutig etwas schief» gelaufen, argumentierten sie. Man müsse sich die Zielvorgaben genau anschauen, wohl das Mandat ändern.

Zigfach probiert, zigfach gescheitert

Truss und Kwarteng meinten, es besser zu wissen, und sie schritten zur Tat. Es sollte die grösste Steuersenkung in einem halben Jahrhundert werden. Einen Plan zur Finanzierung hatten sie nicht, wozu auch. In ihrer ökonomischen Ideologie waren Rechenrahmen überflüssig, da musste nichts aufgehen. Steuersenkungen und Abbau von Regulierungen würden das Wirtschaftswachstum vorantreiben – sodass am Ende der Staat mehr Geld haben würde, trotz Steuersenkungen.

Dergleichen ist zigfach probiert worden und zigfach gescheitert. Doch wie der britische Schriftsteller Georg Orwell geschrieben hat, ist es intellektuell möglich, einen falschen Glauben auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten. Orwell:

«Die einzige Kontrolle besteht darin, dass ein falscher Glaube früher oder später auf eine solide Realität stösst – normalerweise auf einem Schlachtfeld.»

Im Falle von Truss waren es die Finanzmärkte, ohnehin schon hypernervös ob Rekordinflation und Zinswende. Ihre Reaktion war verheerend. Das britische Pfund brach ein, ebenso der Wert britischer Staatsanleihen, Gilts. Pensionskassen drohten Bankrott zu gehen, weil sie ihre Investitionen in Gilts gehebelt hatten. Die Bank of England griff ein. Doch das Vertrauen war dahin. Wie der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers zur «Financial Times» sagte, schauen die Investoren nur noch, was andere Investoren tun. Rennt einer zum Ausgang, verkauft er Gilts oder Pfund, tun es alle anderen auch.

Es wird mehr brauchen als den Rücktritt von Truss

Daher muss das Vertrauen der Finanzmärkte wiedererlangt werden. Kwarteng musste weg. Das reichte nicht, also war Truss erledigt. Es wird mehr brauchen. Schliesslich löste Truss nur ein, was sie zuvor im Partei-internen Wahlkampf versprochen hatte – dennoch wurde sie von den regierenden Torys gewählt.

Für viele Linksliberale ist das schnelle Scheitern der neokonservativen Agenda eine Genugtuung. Ja mehr: Man verzeihe ihm die «Schadenfreude», bat der Star-Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman in der «New York Times», wobei «Schadenfreude» deutsch geschrieben war, da es diesen Begriff auf Englisch nicht gibt. Er mokierte sich wortgewaltig über den «Geschwindigkeitsrekord», den Truss aufgestellt hatte, indem sie ihr radikales Steuersenkungsprogramm innerhalb von nur zehn Tagen – wegen der Reaktion der Finanzmärkte – wieder zurücknehmen musste.

Wirtschaftliche Inkompetenz gibts nicht nur links

Genüsslich wies Krugman darauf hin, dass die Konservativen unentwegt warnen, linke Wirtschaftspolitik – vor allem die Erhöhung der Staatsausgaben – würde von den Märkten gnadenlos bestraft, indem sie bloss zu höheren Zinsen führten, was wiederum das Wirtschaftswachstum bremse. Im Fall von Truss gab es genau diesen Zinseffekt, aber nicht wegen höheren Ausgaben, sondern wegen der Steuersenkungen.

Der Sturz von Truss mag wie eine Machtdemonstration der Finanzmärkte wirken – als Rückkehr der Wächter über die Obligationenmärkte, die Regierungen den rechten Respekt vor Rechenrahmen lehren. Doch die Finanzmärkte haben nur Macht, wenn sie vor Politikern wie Truss flüchten können. Ein wichtiger Zufluchtsort könnte bald verloren gehen: wenn in den USA wieder Donald Trump zum Präsidenten wird, der wohl nur vor sich selbst Respekt hat.

