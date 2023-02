Warum Roche, Nestlé und Co. jetzt die Nähe zum Volk suchen

Wirtschaftspolitik Nach zig Niederlagen an der Urne: Wie Roche, Nestlé und Co. jetzt die Nähe zum Volk suchen Der Graben zwischen Wirtschaft und Gesellschaft ist tief. Nun soll er erst ergründet – und später wieder zugeschüttet werden. Mit an Bord sind auch Grosskonzerne wie Roche und Nestlé. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Insbesondere in den Städten war die Unterstützung gross für die Konzernverantwortungsinitiative. Sie ist am fehlenden Ständemehr gescheitert. Michel Canonica

Es hätte ein Warnruf sein müssen: Am 3. März 2013 stimmten rekordverdächtige 68 Prozent der «Initiative gegen die Abzockerei» zu. Doch die Wirtschaftsverbände, die trotz millionenschwerer Kampagne eine saftige Niederlage erlitten hatten, wollten davon nichts wissen.

Das Ja zur Abzocker-Initiative wurde als Unfall abgetan, mitverursacht durch den langjährigen Novartis-Lenker Daniel Vasella, dessen 72 Millionen Franken teurer Abschiedsbonus kurz vor der Abstimmung bekannt geworden war. Zurück zur Tagesordnung, lautete folglich die Devise.

Und so folgte eine schmerzliche Niederlage auf die nächste. Die Liste ist lang: Trotz lauter Warnrufen aus der Wirtschaft sagten die Stimmberechtigten 2014 Ja zur Masseneinwanderungsinitiative sowie Nein zu etlichen von der Wirtschaft begrüssten Steuerreformen – egal ob es die Unternehmenssteuern, die Stempelsteuer oder die Verrechnungssteuer betraf.

Und nur dank des Ständemehrs blieb der Wirtschaft und ihren Verbänden im November 2020 eine weitere Schmach erspart: Denn die Bevölkerung hatte der Konzernverantwortungsinitiative mehrheitlich zugestimmt.

Eine Stiftung stösst das Projekt mit 140’000 Franken an

Nun – zig Niederlagen später – macht sich die Wirtschaft, oder jedenfalls ein Teil davon, an die Ursachenforschung. «Wir, die Wirtschaft», heisst die Initiative, mit der nicht nur die Gründe für das weitverbreitete Misstrauen den Unternehmen und allen voran den Grosskonzernen gegenüber erforscht werden, sondern auch ein «schweizweiter Bürgerdialog» initiiert werden soll.

Pascale Vonmont: Chefin der Gebert Rüf Stiftung. Christoph Laeser

Ursprünglich angestossen hat das Projekt das Beratungsunternehmen Sensor Advice, unterstützt mit einem Förderbeitrag von 140’000 Franken der Gebert Rüf Stiftung. «Unser Stiftungszweck besteht darin, den Wirtschafts- und Lebensstandort Schweiz zu fördern», sagt die Gebert-Rüf-Chefin Pascale Vonmont. «Und das geht nur mit den Menschen.»

Das dialogbasierte Projekt sei konkret, direkt und wissenschaftlich fundiert. Aber Vonmont macht auch klar: «Unsere Zustimmung haben wir davon abhängig gemacht, ob sich weitere Partner, insbesondere aus der Wirtschaft, dem Projekt anschliessen.» Und das haben sie.

Mittlerweile unterstützen nebst ein paar Verbänden auch mehrere Unternehmen das Projekt – so sind etwa die beiden Pharmakonzerne Novartis und Roche an Bord, ebenso wie die Versicherer Swiss Re, Swiss Life und Mobiliar sowie der Nahrungsmittelriese Nestlé, die Privatbank Lombard Odier und der Möbelfabrikant Girsberger.

Roche-Managerin Annette Luther. zvg

Was alle angefragten Unternehmen zum Mitmachen überzeugt hat, ist die Dialogform. «Wir müssen miteinander reden», sagt Nestlé-Kommunikationschef Christoph Meier. «Und vor allem müssen wir jetzt zuhören.» Und zwar nicht nur dann, wenn man zum Beispiel bei einer Abstimmung unter Druck stehe, ergänzt Annette Luther, Verwaltungsratssekretärin bei Roche. «Denn dann ist es zu spät.» Und sie fügt an: «Man muss den Dialog kontinuierlich pflegen, auch dann, wenn es keinen konkreten Anlass gibt.»

21 Gruppendiskussionen an einem Tag

Das soll jetzt mit dem besagten Bürgerdialog initiiert werden. Und vor allem soll damit auch das Ausmass des Grabens gemessen werden, der heute Wirtschaft und Gesellschaft trennt. Im Zentrum steht ein Dialogtag, wie Heike Scholten und Sara Käch vom Beratungsunternehmen Sensor Advice erklären, das sich auf qualitative statt quantitative Forschung spezialisiert hat.

Am Samstag, 13. Mai, diskutieren 58 repräsentativ ausgewählte Menschen aus der ganzen Schweiz in Zürich in unterschiedlichen Gruppen einen Tag lang über wirtschaftspolitische Fragen. Die 21 Gruppendiskussionen werden aufgenommen, transkribiert und analysiert. So sollen die Denkmuster und Erzählungen herausgefiltert werden, welche den Diskurs über die Wirtschaft prägen. Die Resultate sollten dann im Herbst vorliegen.

Michael Girsberger Rainer Spitzenberger

Im Zuge der globalen Umwälzungen berge die liberale Wirtschaftsordnung zunehmend auch Gefahren, sagt Michael Girsberger, Chef der gleichnamigen, international tätigen Möbelfirma. «Doch zur nachhaltigen Sicherung des Wohlstands gibt es keine bessere Alternative.»

Es sei deshalb wichtig, dass die Menschen die Wirtschaft verstehen. Denn nur so könnten sie an die Notwendigkeit der liberalen Marktwirtschaft glauben. «Das bedingt aber auch, dass die Unternehmen sich ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst sind und wissen, was sie der Bevölkerung zumuten dürfen, was nicht und warum.»

Im Moment wohl nicht mehr sehr viel, wie die Abstimmungsresultate der vergangenen Jahre zeigen. Alt Bundesrat Ueli Maurer zeigte sich im vergangenen Jahr nach einer verlorenen Steuerreform besorgt ob des «Bashing» gegen grosse Unternehmen, Roche-Managerin Luther ist nicht entgangen, dass «Konzerne» heute «zu Unrecht schon fast zum Schimpfwort» geworden sind. «Die Menschen haben vergessen, woher der Wohlstand in unserem Land kommt, von Innovation und Unternehmertum», sagt auch Pascale Vonmont.

Suche nach Erklärungen

Nestlé-Präsident Paul Bulcke nahm das äusserst knappe Resultat zur Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative als Beleg dafür, dass breite Bevölkerungsschichten – insbesondere in den urbanen Zentren – den Grossunternehmen misstrauten, wie er Ende 2020 in einem Gastkommentar in der NZZ festhielt.

Das grösste Misstrauen herrsche ausgerechnet dort, wo die Universitäten, die Forschungszentren und die Hauptsitze der Firmen angesiedelt seien. Bulckes Fazit: «Offensichtlich haben wir es in den letzten Jahren verpasst, den Menschen in der Schweiz die Wirtschaft näherzubringen.»

Die Schuld ortete der Nestlé-Präsident vor allem bei den anderen – bei den Medien, die mit Missfallen über die Wirtschaft berichten würden, bei den «perfektionierten und teuren Kampagnen der Wirtschaftsskeptiker» und beim Umstand, dass die «Leistungen der Wirtschaft», etwa in Form von Jobs und Investitionen, oft ignoriert würden. Gut möglich, dass er nach Vorliegen der Analyse des Projekts «Wir, die Wirtschaft» noch andere Erklärungen findet. Und zwar mit dem Absender: «Wir, die Gesellschaft».

