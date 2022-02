Immobilien: So haben sich in 106 Regionen die Preise verändert

Wohneigentum 21 Jahre boomende Immobilien: Wie sich in 106 Regionen die Preise verändert haben – und wie sich der Wandel erklärt Exklusive Zahlen zeigen für 106 Regionen, wo im Boom die Preise von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen am schnellsten in die Höhe gingen und wo am langsamsten. Niklaus Vontobel und Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 11.02.2022, 23.38 Uhr

Wurden im Immobilienboom zu knappen Gütern: Eigenheime. Reto Martin

Es war eine Zeitenwende, doch kaum jemand bemerkte sie. Um das Jahr 2000 herum erreichten die Preise von Immobilien ihren Tiefpunkt. Zuvor waren sie zehn Jahre lang gefallen, immer noch tiefer. Danach ging es hoch – mal schnell, mal langsam, in einem einzigen Jahr gar nicht, aber sonst ständig. 21 Jahre lang.

Zeit für einen Überblick und eine Bilanz

Das Beratungsbüro Wüest Partner hat zu 106 Regionen exklusive Zahlen zur Verfügung gestellt. Sie umfassen jeweils die Preise von Eigenheimen in den letzten 21 Jahren. Robert Weinert von Wüest Partner erklärte im Gespräch, was hinter starken Preisschüben steht, was hinter vergleichsweise schwachen.

In diesem Boom gilt für Einfamilienhäuser wie für Eigentumswohnungen: Nimmt man den schweizweiten Schnitt, kosten sie heute etwa doppelt so viel wie noch zur Zeitenwende im Jahr 2000. Genauer gesagt, sind es 97 Prozent mehr bei Einfamilienhäusern, gar 123 Prozent bei Eigentumswohnungen.

Mit diesem Tempo halten andere Kennzahlen nicht mit

Die Inflation nicht. Das allgemeine Preisniveau wird vom Bundesamt für Statistik gemessen. Dazu erfasst das Amt laufend die Preise von Waren und Services, die ein typischer Haushalt konsumiert. Das Ganze erscheint monatlich als Landesindex der Konsumentenpreise. Und diese Preise liegen nicht um 100 Prozent höher wie die Preise von Eigenheimen – sondern lediglich um 10 Prozent.

Das Bruttoinlandprodukt nicht. Es ist heute etwa 50 Prozent grösser, dieses Mass für die jährliche Leistung einer Wirtschaft. Und die Löhne erst recht nicht, wie der Schweizerische Lohnindex zeigt. Sie liegen lediglich um 25 Prozent höher als zur Zeitenwende am Immobilienmarkt im Jahr 2000.

Überbewertung und Überhitzungstendenzen

Die Preise entschweben, andere Kerngrössen des Immobilienmarktes ebenso. Darum reden sie sich schon lange die Münder fuselig, die Spitzen von Schweizerischer Nationalbank und Finanzmarktaufsicht. Sie warnen, warnen, warnen. Zuletzt hob die Finma «Überbewertungen» hervor und «klare Überhitzungstendenzen».

Hinter dem nationalen Bild verbirgt sich ein Spektrum von regionalen Trends. Die grössten Preisschübe erlebten Zürich und Zug, die Region Pfannenstiel im Kanton Zürich oder March-Höfe im Kanton Schwyz. In Zürich wurden für Eigenheime etwa 200 Prozent höhere Preise bezahlt. Am unteren Ende des Spektrums sind Regionen wie Thal in Kanton Solothurn oder Oberes Emmental im Kanton Bern. Dort wurden Eigenheime um eher bescheidene 40 bzw. 50 Prozent teurer. (Siehe Karte)

Wo auf dem Spektrum eine Region landet – das lässt sich auf wenige Grössen herabbrechen. Vereinfacht gesagt sind es: Jobs, Züge, Platz, Steuern, Seen.

Jobs hat es in Zürich. Weil sich die Firmen dort ballen. Und möglichst in deren Nähe wollen die Menschen leben und wohnen. Nah von Zürich ist der Kanton Zug. Er bietet tiefe Steuern und lockt selbst Firmen an. Zug und Zürich entfalten rundherum ihre Anziehungskraft, welche die Immobilienmärkte naher Regionen entscheidend prägt.

Zug und Zürich prägen umliegende Kantone

Ein Beispiel. In Zürich sind Eigenheime knapp. Es fehlt der Platz oder die nötige Raumplanung. Die Preise steigen und die Menschen weichen auf nahe Regionen aus: ins Limmattal etwa im Kanton Zürich, dann weiter weg nach Baden im Kanton Aargau. Nachfrage und Preise steigen. Ein anderes Beispiel. Aus dem Thurgau oder aus St.Gallen fahren öfter und schneller Züge nach Zürich. Es lässt sich aus grösserer Distanz pendeln und im Sarganserland oder im Oberthurgau werden Eigenheime teurer. Solche Mechanismen spielen rund um Zürich und Zug. Im Boom bereitet sich ihre Wirkungsmacht immer weiter aus.

In diesem Wirkungskreis haben lokale Begebenheiten natürlich ihre Rolle. Nahe von Seen oder Flüssen sind die Preise besonders stark gestiegen. Und wandeln sich Kantone zu Steueroasen, folgt der Preisschub schon bald, wie etwa im Kanton Nidwalden zu beobachten ist.

Andere Städte entfalten eigene Anziehung, wenn auch von geringerer Kraft. In Luzern erklären sich die Preisanstiege mit dem starken Jobwachstum, vor allem in Bildung, Finanzen und Versicherungen. Basels Anziehungskraft reicht kaum über die Kantonsgrenzen hinaus, was angesichts der Ballung an Chemie und Pharma überrascht. Eine Erklärung wäre, dass diese Branchen eher wenige Jobs schaffen. Und die Grenzgänger bleiben lieber in Deutschland wohnen oder in Frankreich.

In St.Gallen ist das Bauland eher knapp, zumindest gemessen an der Bevölkerung. Das treibt die Preise hoch. Darum weichen die Menschen teils aus ins Rheintal. Im Aargau entstanden recht viele neue Eigenheime, gemessen an der Bevölkerung. So blieben Preissteigerungen eher moderat. Im Kanton Solothurn finden sich einige der Regionen mit den landesweit schwächsten Preiszunahmen. Ein möglicher Grund ist die eher grosse Fahrdistanz nach Basel oder Zürich. Doch könnte der Trend in Solothurn kehren. Corona verhalf dem Homeoffice zum Durchbruch. Das könnte die Nachfrage in Regionen wie Solothurn nach oben drücken.

Auch im 21. Jahr nach der Zeitenwende: Es boomt weiter

In den Coronajahren bekamen die Preise nochmals enormen Aufwärtsschub.

Zuerst explodierte die Nachfrage. Jede Frau und jeder Mann wurden auf eigene vier Wände zurückgeworfen, als soziale Distanz geboten war. Später gab Nachfrage nach. Sie blieb aber verblüffend stark, bedenkt man, wie frappant Eigentum sich verteuert hatte: Die Preise waren gestiegen; die Hypozinsen ebenso. Alles in allem muss man neu mit Kosten rechnen, die 20 Prozent höher liegen als ein Jahr zuvor.

Aber was in diesem vorläufig letzten Boomjahr noch geschah: Das Angebot wurde noch knapper, als es dies schon war. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau wird beides um über 30 Prozent weniger in Inseraten angeboten, das Einfamilienhaus wie die Eigentumswohnung. Dabei sind Einfamilienhäuser längst das, was das Bundesamt für Wohnungswesen unlängst schrieb: «zunehmenden Alten und Reichen vorbehalten».

Doch diese verzweifelt Suchenden weichen nun aus auf Eigentumswohnungen des gehobenen Segments. Die bieten nicht ganz so viel, aber fast so viel wie Einfamilienhäuser, und darum gingen ihre Preise zuletzt durch die Decke. Unter dem Strich erklären solche Verschiebungen, warum auch im 21. Jahre nach der Zeitenwende der Boom weiterging. Wohneigentum wurde nochmals teurer, im Schnitt waren es für Eigentumswohnungen 6,7 Prozent; für Einfamilienhäuser gar 8,3 Prozent.

