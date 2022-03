Wohnen Gas- und Heizölpreise treiben Nebenkosten in die Höhe: Diese Rechte haben Mieterinnen und Mieter In den nächsten Monaten dürften Mieterinnen und Mieter mit steigenden Nebenkosten konfrontiert werden. Liegenschaftsbesitzer werden die höheren Energiepreise weitergeben. Bei Unsicherheiten haben Mieterinnen und Mieter das Recht, eine detaillierte Abrechnung zu verlangen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die warme Stube dürfe für Mieterinnen und Mieter bald teurer werden. Bild: Getty

Anfang Dezember 2021 kosteten hundert Liter Heizöl 91 Franken inklusive Mehrwertsteuer. Zum Jahreswechsel kam die höhere CO 2 -Abgabe dazu, dann ging es weiter leicht aufwärts – ab Anfang März gab es täglich starke Sprünge in beide Richtungen. «Heute kosten hundert Liter Heizöl für unsere Abnehmer rund 155 Franken», sagt Urs Schmidli, Geschäftsführer des Luzerner Energielieferanten Schätzle AG. Der Ukraine-Krieg sorge für extrem starke Schwankungen an den Rohöl- und Produktebörsen.

Gemäss Experten könnte je nach Entwicklung des Krieges der Ölpreis auch wieder stark zurückgehen. Derzeit bewegt er sich aber rasant nach oben. Genauso wie der Preis für Erdgas, das in der Schweiz vor allem für die Wärmeerzeugung benötigt wird. Die Zentralschweizer Gasversorger EWL, WWZ und EBS haben ihre Preise bereits letztes Jahr im Zuge der Coronakrise erhöht; sie rechnen in Zukunft ebenfalls mit starken Preisschwankungen.

Sollte die Entwicklung so weitergehen, wird man hierzulande die Auswirkungen des Krieges auch bei der Miete spüren. Die monatliche Bruttomiete setzt sich in den meisten Fällen aus dem Mietzins sowie den Nebenkosten zusammen. «Energiepreiserhöhungen schlagen sich in der Regel in der Nebenkostenabrechnung nieder, da hier dem Mieter die effektiv angefallenen Kosten anteilsmässig weiterverrechnet werden», sagt Tatjana Schachenmann, Sprecherin beim Lebensversicherer Swiss Life, der in der Schweiz viele Liegenschaften besitzt. Diese Kosten würden «nach Verbrauch» an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben.

Erst im Sommer folgen die tatsächlichen Kosten

Deutlicher formuliert es die AXA-Versicherung, ebenfalls ein grosser Liegenschaftsbesitzer hierzulande. «Wir verfolgen die aktuelle Situation genau und prüfen deren Bedeutung für die Energiebeschaffung bei den Liegenschaften mit Öl- und Gasheizungen. Mit einer kurzfristigen wesentlichen Erhöhung bei den Nebenkosten rechnen wir jedoch nicht», sagt Sprecherin Michaela Leuenberger. Insbesondere auch deswegen nicht, da die Beschaffung oft schon im Vorjahr stattgefunden habe.

In der Schweiz ist das System der Akontozahlung verbreitet. Die Mieterinnen und Mieter bezahlen einen vereinbarten Betrag im Voraus. Dieser wird an die jährliche Nebenkostenabrechnung angerechnet. Am Ende der Abrechnungsperiode berechnet die Vermieterschaft die tatsächlich angefallenen Nebenkosten und verteilt sie auf die einzelnen Mietparteien.

Nach Meinung von Daniel Gähwiler, Co-Geschäftsleiter beim Mieterinnen- und Mieterverband Luzern, Nidwalden, Obwalden und Uri, werden sich die gestiegenen Gas- und Heizölpreise wohl in höheren Nebenkosten niederschlagen. «Und die bestehenden Nebenkosten werden in vielen Fällen nicht zur Deckung der tatsächlichen Kosten reichen.» In dem Fall werden die Mieterinnen und Mieter Nachzahlungen leisten müssen. Das geht aber nicht so schnell. «Da die Abrechnungsperiode in der Regel die Heizperiode umfasst, werden sie erst im Sommer mit den tatsächlich anfallenden Kosten konfrontiert», sagt Gähwiler. Entsprechend habe man bisher noch keine Anfragen von Mieterinnen und Mietern erhalten.

Vermieterschaft muss Erhöhung gut begründen

In einigen Monaten könnten Mieterinnen und Mieter also gezwungen sein, Nachzahlungen zu leisten. «Zur Verminderung hoher Nachzahlungen bieten wir unseren Mietern an, die monatlichen Akontobeträge freiwillig zu erhöhen», sagt Daniel Ringli, Bereichsleiter Key Account Management und Immobilien-Beratung bei Arlewo. Das Luzerner Unternehmen gehört zu den grössten Immobiliendienstleistern der Zentralschweiz. Die Erhöhung der Akontobeträge mache vor allem dann Sinn, wenn das erhöhte Preisniveau über mehrere Monate bestehen bleiben sollte. «Bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften wurden die Budgetzahlen für Energiekosten bereits erhöht, wo dies noch möglich war», so Ringli.

Daniel Gähwiler erinnert derweil daran, dass Mieterinnen und Mieter das Recht haben, eine detaillierte Abrechnung und Aufteilung der Heizungs- und Warmwasseraufbereitungskosten zu verlangen. «Wenn die Vermieterschaft aufgrund der gestiegenen Energiepreise eine Erhöhung der Akontozahlungen einführen will, so hat sie dies unter der Einhaltung der Kündigungsfrist auf den nächstmöglichen Kündigungstermin und unter Beachtung der Frist von zehn Tagen auf dem amtlichen Formular anzuzeigen», so Gähwiler. Die Begründung der Änderung müsse präzise und klar sein. «Die Mieterinnen und Mieter müssen erkennen können, ob die neuen Akontobeiträge den tatsächlichen Kosten entsprechen.» Und: Bei allfällig sinkenden Energiepreisen können die Mieterinnen und Mieter eine Herabsetzung der Akontobeiträge verlangen.

Langfristig auf alternative Energien umstellen

Längerfristig Kosten sparen lassen sich, wenn die Liegenschaftsbesitzer auf alternative Energien umstellen. So verfolgt etwa die AXA seit zehn Jahren das CO 2 -Netto-Null-Ziel und damit auch die Unabhängigkeit von fossilen Heizträgern. «Dadurch konnten wir bereits viele Liegenschaften aus dieser Abhängigkeit nehmen. Zudem führen wir grossmehrheitlich bei den Wohnliegenschaften Betriebsoptimierungen durch, um den Energieverbrauch zu reduzieren», sagt Sprecherin Michaela Leuenberger.

Daniel Ringli von Arlewo bestätigt, dass in den letzten Jahren viele Hauseigentümer vermehrt in nachhaltige Energieversorgungen wie Fernwärme, Seewasser, Erdsonden oder Wärmepumpen investiert haben. «Zudem helfen energetische Gesamterneuerungen dabei, den Energieverbrauch nicht nur wegen des aktuellen Preiseffektes nachhaltig zu reduzieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen