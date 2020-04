World Tourism Forum Lucerne wird kleiner 30.04.2020, 18.49 Uhr

(mim) Das World Tourism Forum Lucerne (WTFL) soll 2021 in einer verkleinerten und hybriden Form stattfinden. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. WTFL-Gründer und -Chef Martin Barth sagt im Interview: «Das World Tourism Forum Lucerne wird kleiner. An den bisherigen Foren trafen sich rund 600 Leute in Luzern; aktuell arbeiten wir an einem Modell, das von 150 bis 200 Gästen ausgeht – die restlichen Teilnehmer werden online zugeschaltet.» Das sei spätestens seit der Coronakrise akzeptiert «und ist auch nachhaltiger». Eine Event-Location für das WTFL 2021 sei noch nicht finalisiert.