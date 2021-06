Rückgang beim Bargeld: Abbau beim Bancomaten-Netz

Zahlungsverhalten Wir bezahlen immer weniger mit Bargeld – das hat Auswirkungen auf das Bancomaten-Netz Die Pandemie hat den Einsatz von elektronischen Zahlungsmitteln befeuert und einen Prozess in Gang gesetzt, der das Bargeld in den nächsten Jahren noch weiter zurückdrängen könnte. Daniel Zulauf 24.06.2021, 05.00 Uhr

Zwei sind einer zuviel: Fast jeder zweite Bancomat ist ein Verlustgeschäft. Gaetan Bally / KEYSTONE

Bargeld, Kartengeld oder Bezahl-App. Die Präferenzen bei der Wahl des Zahlungsmittels sind in der Schweiz äussert beständig. Änderungen im Konsumverhalten kommen nur über längere Zeiträume zum Vorschein. Doch nun hat Pandemie hier ein kleines Erdbeben ausgelöst.

Das geht aus den Ergebnisse der am Mittwoch in Bern präsentierten zweiten Zahlungsmittelumfrage der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hervor. Bargeld 2020 ist demnach nur noch für Kleinbeträge unter 20 Franken das meistgenutzte Zahlungsmittel. Das wertmässig am meisten verwendete Zahlungsmittel ist die Debitkarte.

Gemessen am Transaktionswert ist der Marktanteil des umgangssprachlich besser als Bancomat-Karte bekannten Zahlungsmittels von 29 Prozent im Jahr 2017, dem Jahr der vorletzten SNB-Umfrage, auf 33 Prozent gestiegen. Gleichzeitig ist der Bargeldanteil von 45 Prozent auf 24 Prozent eingebrochen.

Erhöhung der Limite fürs kontaktlose Zahlen macht die Karte attraktiver

Die Debitkarte verdankt ihren Siegeszug also nicht ihrer Bancomaten-Funktion, sondern dem eingebauten NFC-Chip (near-Field-Communication), der inzwischen an fast jedem Terminal das kontaktlose Bezahlen möglich macht. Im April 2020 hatten sich die Kartenherausgeber zudem auf eine Erhöhung der Limite für das kontaktlose Bezahlen von 40 Franken auf 80 Franken geeinigt und so die Attraktivität dieser Zahlungsart zusätzlich erhöht.

Diese Massnahme war natürlich auch ganz im Sinn der Bemühungen des Bundesamtes für Gesundheit und des Handels, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Gemäss einer Statistik den Banken gehörenden Finanzmarktinfrastrukturbetreibers Six erreichten die Bargeldbezüge an den Bancomaten im April 2020 nur noch 46 Prozent der durchschnittlichen Bezüge in den sechs Monaten unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Krise.

Im Sommer erholten die Bezüge wieder auf über 80 Prozent des Vorkrisenniveaus zu, fielen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wieder auf 51 Prozent bis 65 Prozent (März) zurück.

Jeder zweite Bancomat ein Verlustgeschäft

Six geht davon aus, dass hierzulande etwa 3000 und damit fast die Hälfte aller Bancomaten nicht mehr profitabel betrieben werden können. Die dieser Aussage zugrunde liegende Vollkostenrechnung dürfte zwar von Bank zu Bank und von Automat zu Automat stark abweichen, fakt ist aber, dass die Geldautomaten ein wesentliches Element der Kosten des Bargeldverkehrs darstellen, welche die Six in einer Analyse allein für den Bankensektor mit 900 Millionen Franken jährlich beziffert. Im Handel entstehen gemäss dem Six-Papier weitere Kosten für die Handhabung von Bargeldtransaktionen in Höhe von 1,3 Milliarden Franken.

Vor diesem Hintergrund kommt den Banken und dem Detailhandel der stark beschleunigte Rückzug der Bargeldnachfrage gerade recht. In der offiziellen Sprachregelung der Banken sind es allein die Kunden, die darüber entscheiden wie viele Bancomaten es gibt. Eine UBS-Sprecherin sagt auf Anfrage:

«Es wird sich zeigen, welche Kanäle unsere Kunden künftig nutzen wollen. Entsprechend werden wir uns ausrichten.»

Bei der Credit Suisse tönt es ähnlich: «Der Gerätepark wird laufend an die Kundennachfrage angepasst. Zurzeit bestehen keine Pläne, am Gerätepark grössere Änderungen vorzunehmen.»

Die Zahlen hingegen sprechen ein deutliches Bild: Bis 2020 ist die Zahl der Geldausgabeautomaten angestiegen, jetzt nimmt sie wieder ab, wie der Blick in die Statistik der Nationalbank zeigt:

Die Zahl der Bankomaten sinkt. Corona hat das bargeldlose Zahlen beschleunigt.

Die Banken haben allen Grund sich zu bewegen. Für Andreas Dietrich, Leiter des Instituts für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Luzern, jedenfalls ist klar: «In Anbetracht der sinkenden Margen werden sie auch künftig gezwungen sein, ihre Betriebskosten weiter zu optimieren», bloggte der Professor diese Woche auf der Webseite seines Instituts.

Die Spirale dreht schneller

Nach Angaben der Six verschlingt ein Bancomat jährlich Unterhaltskosten von durchschnittlich um die 30'000 Franken. Das ergibt für die ganze Branche eine jährliche Rechnung von rund 200 Millionen Franken. Die Kosten einer Neuinstallation beziffert Dietrich in seinem Blog mit 40'000 Franken bis 90'000 Franken.

Es braucht keine Fantasie, um auf dem Hintergrund solcher Zahlen einen fortgesetzten Rückbau der Schweizer Bancomaten-Infrastruktur vorauszusagen. Gut möglich, dass ein solcher Rückbau den Rückzug des Bargeldes aus dem Alltag spiralenartig weiter beschleunigen wird.