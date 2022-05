Adieu Lafarge: Holcim ist wieder Holcim

Zement Adieu Lafarge, Holcim wird wieder Holcim – und die Schmidheinys sind im Konzern die bestimmende Macht Der einstige Hauptaktionär des französischen Fusionspartners Lafarge zieht seinen letzten Vertreter vom Verwaltungsrat ab. Die Schmidheinys sind in dem Konzern die bestimmende Macht. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist», sagt Tancredi, der Neffe des sizilianischen Fürsten Don Fabrizio in Tommaso di Lampedusas Gesellschaftsroman «Der Leopard». Er heiratet die Tochter eines unkultivierten, aber reich gewordenen Bürgers und rettet so den Besitzstand der Fürstenfamilie Salina über die im 18. Jahrhundert zu Ende gehende Zeit des Feudalismus hinweg.

Sitz der Firma Holcim in Holderbank AG. Zvg/zvg

Besitzstandswahrung als Ziel

Lampedusas Erzählung schwingt oft auch mit in der modernen Wirtschaftswelt, beispielsweise, wenn sich zwei Unternehmen nicht ganz freiwillig zusammentun, um ihren Besitzstand zu verteidigen. «Syngenta bleibt Syngenta», versprach Michel Demaré, der seinerzeitige Präsident des Basler Agrochemiekonzerns, als er 2016 die Übernahme des Konzerns durch die Staatsholding Chemchina verkündete, um wiederum das Schweizer Unternehmen dem Zugriff des amerikanischen Konkurrenten Monsanto zu entziehen.

Holcim bleibt Holcim beziehungsweise Lafarge bleibt Lafarge, versprachen 2014 auch die Architekten der schweizerisch-französischen Zementfusion, die vom gemeinsamen Ziel einer für die Aktionäre rentableren Zementproduktion geleitet war. Hüben und drüben sind die Unternehmen die Einlösung der Versprechen schuldig geblieben. Das einstige Syngenta-Management ist längst über alle Berge, und Lafarge-Holcim hat einen Grossteil des Zementgeschäfts veräussert, um in neue, ökologisch nachhaltigere Geschäftsbereiche vorzustossen.

Aus Lafarge-Holcim wird wieder Holcim

Trotzdem wird Tancredis Parabel vom stetigen Wandel zur Bewahrung des Bestehenden in gewisser Weise wahr. Das zeigt sich zunächst an der Tatsache, dass der Beiname des französischen Fusionspartners seit dem vergangenen Jahr aus der Unternehmensbezeichnung verschwunden ist.

Bedeutender als diese optische Rückkehr zum Ausgangspunkt sind die Veränderungen, die sich in den vergangenen Jahren im Aktionariat des Konzerns abgespielt haben. Die Groupe Bruxelles Lambert (GBL), die zum Zeitpunkt der Fusion mit einem Aktienanteil von 21 Prozent bei Lafarge beteiligt war und so zu einem Anteil von 9,2 Prozent an Lafarge-Holcim gelangte, hat ihre Beteiligung inzwischen auf um die zwei Prozent abgebaut. An der Generalversammlung vom Mittwoch zieht GBL mit Colin Hall ihren letzten Vertreter aus dem Aufsichtsgremium ab. Die belgische Investmentgesellschaft konzentriert sich seit geraumer Zeit auf andere Anlagen.

Ein wichtiges und wesentliches Investment der Familie

Von den einstigen Fusionspartnern bleibt nur noch die Familie Schmidheiny an Bord. Mit einem Anteil von 8,4 Prozent ist sie die mit Abstand grösste Holcim-Eigentümerin, weit vor dem amerikanischen Fondsverwalter Blackrock (4,9 Prozent). Zwar haben auch die Schmidheinys ihren Anteil von ehemals 11,2 Prozent verringert. Doch die Beteiligung stelle nach wie vor «ein wichtiges und wesentliches Investment der Familie» dar, versichert deren Sprecher Jörg Denzler auf Anfrage.

Tritt bei Holcim ab: Vizepräsident Dieter Spälti. Zvg/Aargauer Zeitung

In der Person des früheren McKinsey-Beraters Ilias Läber schicken die Schmidheinys auch einen neuen Vertreter in den Verwaltungsrat. Läber wurde im vergangenen Jahr zum CEO des Schmidheiny-Family-Office Spectrum Value Management ernannt. Er ersetzte dort den altershalber zurückgetretenen Dieter Spälti, der an der Generalversammlung auch bei Holcim ausscheiden wird. Mit der Gründung der Zementfirma Holderbank im Jahr 1912 gelangten die Schmidheinys zu grossem Reichtum. Noch heute hat die Zementbeteiligung der Familie einen Wert von 2,5 Milliarden Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen