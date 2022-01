Zentralschweizer Autogewerbe leidet unter Lieferengpässen

Zentralschweiz Autogewerbe leidet unter Engpässen: «Ich habe keinen einzigen Neuwagen mehr an Lager» Letztes Jahr sind leicht mehr neue Autos verkauft worden als im ersten Pandemiejahr. Das frühere Niveau ist noch in weiter Ferne. Lieferverzögerungen vermasseln den Garagisten das Geschäft. Doch es gibt auch eine positive Seite. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 05.01.2022, 17.30 Uhr

Im Zuge der Coronakrise sind die weltweiten Lieferketten ins Stocken geraten. Insbesondere der Autobranche haben Lieferprobleme von Prozessoren und Rohstoffen gehörig zugesetzt – wer ein neues Fahrzeug kaufen will, muss unter Umständen monatelang warten. Daniel Portmann, Präsident der Sektion Zentralschweiz des Autogewerbeverbands Schweiz:

«Ich habe für einen Kunden vor zwei Monaten ein neues Auto bestellt. Es kommt im September 2022 an.»

Daniel Portmann, Präsident der Sektion Zentralschweiz des Autogewerbeverbands, vor einem Jahr in seinem Betrieb in Engelberg. Bild: Pius Amrein (11. Januar 2021)

100 bis 120 Autos jährlich verkaufte Portmann vor der Pandemie in seiner Garage in Engelberg. Letztes Jahr waren es bloss 50. «Und so geht es allen in der Branche.» Seit 30 Jahren ist Portmann im Autogewerbe tätig, aber eine solche Situation hat er noch nie erlebt:

«2020 war ein schlimmes Jahr, aber die kleinen Garagen konnten immerhin Autos bestellen und ausliefern, doch seit Herbst 2021 ist der Wurm drin; die Lieferfristen neuer Autos werden immer länger.»

Dass der Automarkt stockt, sieht man auch in der Statistik. Der Autoimporteureverband Auto-Schweiz meldete Anfang Woche, dass 2021 im Vergleich zum Vorjahr lediglich 0,7 Prozent mehr Personenwagen neu immatrikuliert wurden. Dabei war 2020 bereits ein katastrophales Jahr für die Branche gewesen. Zum Vergleich: 2019, vor der Pandemie, gab es 311’466 Neuimmatrikulationen, 2021 waren es 238’481. In der Zentralschweiz ist der Markt letztes Jahr mit 4,9 Prozent immerhin schneller gewachsen als im Schweizer Durchschnitt (siehe Grafik):

Der Kanton Zug verzeichnete gar das stärkste prozentuale Wachstum aller Kantone, sagt Auto-Schweiz-Sprecher Christoph Wolnik. Er vermutet, das überdurchschnittliche Wachstum bei den Neuwagen in der Zentralschweiz habe mit der eher ländlichen Struktur zu tun, wo die Motorisierungsrate in der Regel über derjenigen grösserer Städte liegt.

Nachfrage der Kundschaft wäre da

Zurück zu Daniel Portmann in Engelberg. Für den 50-Jährigen sind regionale Absatzzahlen nicht sehr aussagekräftig. «Die Probleme bestehen überall, es gibt kaum regionale Unterschiede.» Das Wachstum bei den Neuimmatrikulationen im vergangenen Jahr sei marginal, der Abstand zum Vor-Corona-Jahr 2019 noch riesig. Die Lieferengpässe der letzten Monate seien frappant. Tatsächlich zeigen die Auto-Schweiz-Zahlen, dass zum Abschluss des Jahres im Dezember 24’523 Neuzulassungen von Personenwagen registriert wurden – ein Minus von 16,7 Prozent zum Vorjahreswert. Damit war der letzte Kalendermonat des Jahres 2021 der vierte in Serie, in dem ein Rückgang zum Vorjahr verzeichnet wurde. Dazu Portmann:

«Ich habe in meiner Garage keinen einzigen Neuwagen mehr an Lager.»

Dabei sei von Seiten der Kundinnen und Kunden durchaus eine Nachfrage da. Wo die Nachfrage das Angebot übertrifft, steigen normalerweise die Preise. Portmann ist denn auch überzeugt, dass Autos generell teurer werden – wenn sie denn verfügbar sind. «Bei einem neuen Auto spürt man den Preisanstieg aber kaum.» Andere Entwicklungen wie der Trend zum Elektro- oder Hybridauto würden die Durchschnittspreise weiter in die Höhe treiben, ist er überzeugt.

Fehlen Neuwagen, weicht die Kundschaft in der Regel auf Occasionen aus. Das war 2020 so, doch 2021 ist auch dieser Markt ausgetrocknet worden. Portmann beobachtet regelmässig die grossen Autoportale und stellt fest: «Es fehlen derzeit rund 40’000 bis 50’000 Occasionsfahrzeuge.» Dafür sind Auto-Abos so beliebt wie noch nie, aber gemäss Portmann profitieren davon vor allem die grossen Unternehmen. «Kleine Betriebe bieten kaum Auto-Abos an.»

Liefersituation soll sich im zweiten Halbjahr 2022 verbessern

Eine positive Seite habe das Ganze aber, sagt Portmann. «Für kleinere Garagen ist die Auslastung der Werkstatt wichtiger als der Verkauf eines Fahrzeugs. Weil Neuwagen fehlen, werden bestehende Autos nun länger instand gehalten. Die Auslastung in den Werkstätten ist also besser als im Vorjahr.» Nachhaltig sei die aktuelle Situation aber natürlich nicht, denn wenn keine neuen Autos verkauft werden, können diese später auch nicht gewartet werden.

Im neuen Jahr steht für Auto-Schweiz die Überwindung der Lieferschwierigkeiten im Fokus. Nach den entsprechenden Prognosen von Automobil-Herstellern und -Zulieferern ist Sprecher Christoph Wolnik optimistisch, dass sich die Liefersituation spätestens im zweiten Halbjahr 2022 verbessern wird.

