Zentralschweiz Corona kurbelt Biomilchkonsum an, doch für Milchbauern gibt es einen Haken Immer mehr Milchbauern stellen auf Biomilch um. Zu Gute kommt ihnen dabei eine während der Coronapandemie zuletzt stark gestiegene Nachfrage. Allerdings müssen Neulinge einen höheren Abzug bezahlen als etablierte Biomilchbauern. Christopher Gilb 26.02.2021, 05.00 Uhr

Thomas Wigger melkt seine Kühe auf dem Hof in Willisau: Kürzlich hat der 42-Jährige auf Biomilch umgestellt. Bild: Pius Amrein (Willisau, 23. Februar 2021)

Wenn man Thomas Wigger fragt, wie lange auf seinem Hof schon Kühe gemolken werden, dann sagt er: «Eigentlich seit eh und je.» Schon Wiggers Eltern hatten auf dem Hof der Familie in Willisau unter anderem Milchkühe gehalten. 2010 übernahm der heute 42-jährige Familienvater den Betrieb. 2018 entschieden er und sein Schwager, der inzwischen seinen Familienhof mit dem von Wigger zusammengelegt hatte, die Höfe «fit für die Zukunft zu machen». «Wir wollten aber nicht an der Nachfrage vorbei investieren, und haben uns deshalb gefragt: Wie sieht die Landwirtschaft in zehn Jahren aus und was ist dann beim Konsumenten am meisten gefragt?» Und was biete genug Wertschöpfung, um zwei Familien längerfristig ein gutes Auskommen zu verschaffen? Sehr schnell seien sie auf Bio gekommen.