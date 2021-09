Zentralschweiz Gas wird immer teurer: Jetzt erhöhen Zentralschweizer Energieversorger die Preise Zentralschweizer Energieversorger müssen für die Gasbeschaffung mehr bezahlen. Das hat Auswirkungen auf die Kundschaft. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 28.09.2021, 18.44 Uhr

Die EWL-Druckreduzierstation im Littauerboden. Mit Hilfe solcher Stationen wird Gas vom Hochdruck- ins Niederdrucknetz transformiert und den Kundinnen und Kunden zum Verbrauch zugeführt. (Bild: EWL)

20 Prozent der Schweizer Haushalte heizen mit Gas. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit steigt in diesen Haushalten seit einigen Wochen die Nervosität – denn die Gaspreise sind europaweit extrem angestiegen. Am Terminmarkt der europäischen Gasbörse Pegas kostet die Megawattstunde Gas derzeit rund 44 Euro und damit so viel wie seit Sommer 2008 nicht mehr:

Nun wirkt sich der Preisanstieg auf die Konsumenten aus. Der grösste Gasversorger der Zentralschweiz ist Energie Wasser Luzern (EWL) – der Stadtluzerner Energiedienstleister erwirtschaftet fast die Hälfte des Umsatzes mit Erdgas. EWL-Sprecherin Petra Arnold sagt, man habe bis heute die Preise für Endkonsumenten und Konsumentinnen halten können und auf einen Preisaufschlag verzichtet:

«Dank einer vorausschauenden Beschaffungsstrategie muss EWL aktuell nur rund einen Drittel der benötigten Gasmenge kurzfristig auf dem Markt einkaufen.»

Trotzdem seien auch für EWL gesamthaft betrachtet die Beschaffungskosten «deutlich angestiegen». Aufgrund der langanhaltend hohen Preise sei zu erwarten, «dass der durchschnittliche Beschaffungspreis abermals massiv steigen wird und eine Preiserhöhung deshalb auch für EWL nächstes Jahr nicht mehr abzuwenden sein wird», sagt Petra Arnold.

Erhöhung in Schwyz schon ab Oktober

Andernorts sind Preiserhöhungen bereits fix. So sagt Claus Jörg, Delegierter des Verwaltungsrats der EBS Energie AG in Schwyz, man erhöhe die Erdgas- und Biogaspreise in allen Segmenten per 1. Oktober dieses Jahres um 2 Rappen pro Kilowattstunde. Zur Einordnung: Bei einer Viereinhalbzimmerwohnung erhöht sich damit der Preis um rund 23 Prozent oder rund 150 Franken pro Jahr. Claus Jörg:

«Die Rohstoffmärkte spielen zurzeit verrückt. Die Preise steigen und die Lieferzeiten von Materialien halten an.»

Beim Zuger Energieunternehmen WWZ heisst es auf Anfrage, Preisschwankungen am Gasmarkt wirkten sich verzögert und geglättet auf die Endkundenpreise aus. Darum habe man die Preise für die Kunden noch nicht erhöhen müssen.

Doch warum steigen die Preise überhaupt? Hauptgrund ist eine erhöhte globale Nachfrage. Der letzte Winter in Europa war verhältnismässig kalt und lang, auch in Asien und Nordamerika gab es Anfang dieses Jahres starke Kälteperioden. Mit der wirtschaftlichen Erholung im Zuge der Coronakrise stieg dann dieses Jahr die Nachfrage nach Gas weltweit noch einmal stark an. Hinzu kam zuletzt eine ungewöhnlich lange Windflaute in Europa. «Aktuell sind die Gasspeicherstände auf einem historischen Tief und in Nordwesteuropa erst zu 60 Prozent aufgefüllt», erklärt EWL-Sprecherin Petra Arnold. Die Füllstände per Ende September liegen im langjährigen Durchschnitt normalerweise bei 88 Prozent.

Engpässe sind unwahrscheinlich

Die Knappheit scheint aber kein Problem zu sein. Es sei kaum zu erwarten, dass den Schweizer Konsumenten im Winter das Gas ausgehe, sagt René Baggenstos. Er ist Geschäftsführer beim Rooter Energiedienstleister Enerprice Partners, der Gas für Schweizer Privat- und Geschäftskunden beschafft. «Selbst 2008, als die Situation ähnlich war wie heute, war die Versorgung immer sichergestellt», erklärt der Branchenkenner. Die Knappheit sei kein Grund zur Panik:

«Die Speicherstände sind unter anderem auch deshalb tief, weil viele Energieunternehmen auf tiefere Preise gewartet haben.»

Nun müssten sie sich aber zu höheren Preisen eindecken, um einen Engpass zu vermeiden. «Das wirkt sich auf die Endkundenpreise aus.»

Auch bei EWL heisst es auf Anfrage, Beschaffungsengpässe gebe es keine. EWL, WWZ und EBS beschaffen das Gas gemeinsam über die Erdgas Zentralschweiz AG, die mehrheitlich der EWL gehört. Gas, das in der Schweiz für Heizungen verwendet wird, wird in den allermeisten Fällen über Deutschland beschafft. Es stammt in der Regel aus Ländern wie den Niederlanden, Norwegen oder Russland. Die Preise können dabei recht unterschiedlich sein. Aufgrund einer alternativen Beschaffungsstrategie und kleineren administrativen Kosten könne Enerprice zum Teil tiefere Preise anbieten als die Monopolisten, sagt Baggenstos, ohne auf konkrete Details zur Gasbeschaffung einzugehen. «Wir haben im Frühling beschafft, als das Preisniveau noch tief war. Wenn die Preise länger hoch bleiben, werden auch wir die Preise erhöhen müssen. Da wir aber häufiger als die Monopolisten beschaffen, sind wir weniger Schwankungen ausgesetzt und können Opportunitäten besser nutzen.»

Situation könnte noch monatelang andauern

Baggenstos hatte sich in den letzten Jahren gemeinsam mit Mitstreitern erfolgreich für eine Marktöffnung des Schweizer Gasmarktes eingesetzt und schliesslich von der Wettbewerbskommission (Weko) Recht bekommen. Die durch das Weko-Urteil herbeigeführte Marktöffnung hat dazu geführt, dass Monopolisten wie EWL auch kleinerem Kunden die Netze zur Verfügung stellen müssen. EWL hat nun deshalb per 1. Oktober 2021 ein neues Netznutzungsmodell eingeführt sowie das Produktportfolio Gas (Erdgas und erneuerbare Gase) überarbeitet. «Mit diesem neuen Verrechnungsmodel schafft EWL eine maximale Transparenz unter den Mitbewerbenden», sagt Sprecherin Petra Arnold. Die letzten zwölf Monate hätten gezeigt, dass EWL dank der Nähe zu den Kundinnen und Kunden und der kompetitiven Preisgestaltung «sehr gut auf dem Schweizer Gasmarkt positioniert und verankert ist», sagt sie.

Zurück zu den Preisen: Die aktuelle Situation dürfte dazu führen, dass Gas noch monatelang teuer bleibt. Bei EWL erwartet man, dass sich die Preise erst langfristig wieder erholen werden, vor allem auch dank der Inbetriebnahme der neuen Pipeline Nord Stream 2. Claus Jörg von der EBS Energie AG in Schwyz geht davon aus, dass die Preise bis Herbst 2022 auf dem heutigen Niveau bleiben. «Sobald die Preise auf dem Markt zurückgehen, werden wir die besseren Konditionen den Kundinnen und Kunden wieder zeitnah weitergeben», sagt er.