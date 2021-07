Härtefälle: Zentralschweizer Kantone ziehen ein Zwischenfazit

Zentralschweiz Kantone und Branchenvertreter ziehen ein Zwischenfazit: Was beim Härtefallprogramm gut und was weniger gut lief Die Kantone hatten wegen der vielen Anpassungen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe des Bundes teils hohe Mehrbelastungen. Doch grundsätzlich bewerten sie das Programm als positiv. Einige Kantone wollen weitermachen, andere beenden das Programm. Branchenvertreter kritisieren die langen Verfahren. Maurizio Minetti 06.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Restaurantterrasse in der Altstadt von Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (15. April 2021)

Die Pandemie hat viele Unternehmen aus der Bahn geworfen. Um besonders betroffene Firmen zu unterstützen, gibt es die Härtefallmassnahmen auf Bundes- und Kantonsebene. Schweizweit wurden bis dato rund 30'000 Unternehmen mit A-fonds-perdu-Beiträgen in der Höhe von fast 3 Milliarden Franken unterstützt. À fonds perdu bedeutet, dass die Gelder nicht zurückbezahlt werden müssen. Hinzu kommen in diversen, aber nicht allen Kantonen Darlehen, Bürgschaften oder Garantien in der Höhe von rund 270 Millionen Franken. Bei kleineren Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 5 Millionen Franken übernimmt der Bund 70 Prozent der Beträge, die Kantone 30 Prozent. Grössere Firmen mit einem Umsatz von mehr als 5 Millionen erhalten das Geld zu 100 Prozent vom Bund.

In jedem Fall sind es aber immer die Kantone, welche die Gesuche beurteilen und damit den Lead haben. Viele Kantone haben ihre ersten Härtefallprogramme mittlerweile beendet, darum ist es Zeit für eine Zwischenbilanz. Wie eine Auswertung dieses Newsportals ergibt, wurden in den sechs Zentralschweizer Kantonen bis dato insgesamt für rund 365 Millionen Franken A-fonds-perdu-Beiträge ausbezahlt:

Mehrmalige Anpassungen als Herausforderung

Welches vorläufige Fazit ziehen die Zentralschweizer Kantone? Ein Kritikpunkt ist im Gespräch mit den Verantwortlichen oft zu hören: «Die mehrmaligen Anpassungen des Bundes am Härtefallprogramm stellten eine Herausforderung dar», sagt Urs Durrer, Vorsteher des Amts für Wirtschaft Kanton Schwyz. Nur dank «grossem Einsatz aller Beteiligten» konnten gemäss Durrer die neuen Regeln «jeweils schnell und damit im Sinne der Wirtschaft» umgesetzt werden. Ähnlich äussert sich Christian Raab, Generalsekretär der Urner Volkswirtschaftsdirektion: «Die vielen Anpassungen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe des Bundes sind eine Herausforderung für den Vollzug des Programms auf kantonaler Ebene. Es war bisweilen schwierig, den Überblick über die aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu behalten.» Der Vollzug des Programms führe finanziell und personell zu hohen Mehrbelastungen.

Nicht mit Kritik geizt der Obwaldner Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler: «Die Aufteilung der Härtefallgelder nach dem Bemessungsschlüssel Bruttoinlandprodukt/Einwohnerzahl bevorzugt die Wirtschaftskantone und benachteiligt die Tourismus- und Alpenkantone massiv», schreibt er auf Anfrage. Mit der Berücksichtigung der Logiernächte bei der Verteilung der Bundesratsreserve werde dieses Missverhältnis nun aber etwas korrigiert. Generell dauert es gemäss Wyler «viel zu lange, bis jeweils bekannt ist, welche Grundsätze des Bundes berücksichtigt werden müssen».

Schnellverfahren haben sich bewährt

Grundsätzlich ist unter den Kantonsvertretern aber von einem erfolgreichen Härtefallprogramm die Rede, «soweit wir dies aus Gesprächen mit Vertretern der Wirtschaft ableiten können», betont etwa Jost Kayser, Direktionssekretär der Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektion. Urs Durrer vom Schwyzer Amt für Wirtschaft ergänzt: «In der Regel erhielten die Unternehmen innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Dokumente eine erste Teilzahlung.» Der Kanton Schwyz unterstützte die Unternehmen ausschliesslich mit nicht rückzahlbaren Beiträgen. Dies habe sich sehr bewährt, denn die Unternehmen erhielten so in kurzer Zeit dringend benötigte Liquidität, ohne sich verschulden zu müssen, sagt Durrer.

Im Kanton Uri hat sich insbesondere das Schnellverfahren für Gesuche aus der Gastronomie bewährt, wie Christian Raab von der Volkswirtschaftsdirektion sagt.

«Dadurch konnten Beiträge im Normalfall innert Wochenfrist geprüft, genehmigt und ausbezahlt werden.»

Alle Gesuche würden zudem grundsätzlich einer Einzelprüfung unterzogen, was die Qualität der Entscheide erhöhe und die Missbrauchswahrscheinlichkeit reduziere.

Zwischen Unterstützung und Überkompensation

Dass der besonders betroffenen Gastronomie schnell geholfen wurde, bestätigen Vertreter von Gastroverbänden. So sagt zum Beispiel Barbara Schneider, Präsidentin von Gastro Zug: «Im Allgemeinen weiss ich von meinen Berufskollegen in der Zentralschweiz, dass die Gastronomie in allen Kantonen sehr grosszügig behandelt worden ist und dass die Gelder recht schnell geflossen sind.» Der Kanton Zug sei bestimmt ein grosses Vorbild für sehr viele andere Kantone gewesen. Das Ausfüllen der Anträge sei zwar etwas zeitaufwendig, jedoch sei das sehr gut nachvollziehbar, «denn der Kanton musste sich ja auch ein wenig absichern».

Diese Balance zwischen Grosszügigkeit und vorsichtigem Umgang mit Steuergeld gestaltete sich aber nicht immer einfach. Adrian Derungs, Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ, sagt: «Grundsätzlich ist die grösste Schwierigkeit bei den Härtefallmassnahmen, eine Balance zu finden zwischen notwendiger Unterstützung und Überkompensation. Einerseits gibt es aufgrund der getroffenen Massnahmen notleidende Firmen, die das Geld dringend nötig haben. Auf der anderen Seite muss man mit Steuergeldern vorsichtig umgehen», so Derungs. Bei der grossen Mehrheit der IHZ-Mitglieder aus der Industrie seien die Kurzarbeitsentschädigung und die Covid-Kredite die zentralen Instrumente zur Bewältigung der Krise gewesen.

Der Kanton Luzern, der im Zentralschweizer Vergleich am meisten Gesuche bewilligt hat, habe «nach anfänglichen Schwierigkeiten zu einer sinnvollen Lösung gefunden», lautet das Urteil von Gaudenz Zemp, Direktor des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern. Diese Lösung sei verhältnismässig im Vergleich zu jenen anderer Kantone. «Es ist auch sichergestellt, dass es zwischen den Branchen nicht zu ungerechten Verzerrungen kommt», so Zemp. Um Überkompensationen bei den Firmen zu verhindern, brauchte es allerdings Zemps Aussagen zufolge «teils komplexe Abklärungen». Diese dauerten länger als erhofft. So berichtete dieses Newsportal etwa über Fitnessstudios, die lange auf Geld warten mussten. Ähnliche Beispiele gab und gibt es auch in anderen Branchen.

Wie es jetzt mit den Programmen weiter geht

Der Kanton Luzern wird am Donnerstag detailliert über die Herausforderungen mit den Härtefallgesuchen informieren, wie der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss sagt. Auf die Frage, wie es mit dem Programm weitergeht, sagt er: «Wir werden die Luzerner Härtefalllösung noch nicht einstellen, zumal der Bund vorgibt, dass notleidende Unternehmen für das erste Halbjahr 2021 Härtefallunterstützung beantragen können.» Auch im Kanton Nidwalden können nach wie vor Gesuche eingereicht werden.

Offen ist die Situation in Obwalden, wo man «laufend am Anpassen» sei, wie Landammann Daniel Wyler sagt. Vorerst ist kein weiteres Härtefallprogramm in Schwyz geplant. Härtefallanträge können in diesem Kanton noch bis 31. Juli 2021 eingereicht werden. Anschliessend endet das Programm. In Uri wurde das Härtefallprogramm bereits per 30. Juni beendet. Die Gesuchseinreichung ist aber noch bis am 31. August möglich, um coronabedingte wirtschaftliche Schäden und Umsatzeinbussen bis Ende Juni geltend machen zu können. Der Urner Regierungsrat zieht eine weitere Phase des Härtefallprogramms im vierten Quartal in Betracht, für den Fall, dass Betriebe oder Branchen auch nach dem 30. Juni weiterhin beträchtliche Umsatzausfälle nachweisen können.

Im Kanton Zug konnten Gesuche nur bis zum 31. Mai eingereicht werden. «Nach aktuellem Wissensstand wird kein neues Programm aufgesetzt. Würde der Bund aber erneut wirtschaftlich relevante Einschränkungen vornehmen, müssten wir die Situation neu beurteilen», sagt Thomas Lötscher, Generalsekretär der Zuger Finanzdirektion.