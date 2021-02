Zentralschweiz Veloknappheit macht Händlern zu schaffen – jetzt steigen die Preise Seit einem Jahr erleben Velohändler einen Ansturm. Zu Beginn des Frühlings stockt der Nachschub neuer Fahrräder und Teile aus Asien. Mancherorts müssen jetzt sogar Neukunden abgewiesen werden. Wer ein neues Velo will, sollte sich für vorrätige Modelle entscheiden. Maurizio Minetti 23.02.2021, 05.00 Uhr

Die Coronakrise sorgt seit einem Jahr für einen Veloboom. Rund 2,3 Milliarden Franken hat die Velobranche letztes Jahr umgesetzt, wie Urs Rosenbaum vom Winterthurer Velofachbüro DynaMot aufgrund von Importzahlen und Umfragen bei Schweizer Herstellern errechnet hat:

«Die Zahlen sind zwar erst provisorisch. Doch schon jetzt ist klar: 2020 war das erfolgreichste Jahr für den Schweizer Velohandel, der damit erstmals deutlich den Sportartikelmarkt überflügelt hat.»

Und so haben sich die Zahlen im Detail entwickelt:

Doch das bestehende Angebot kann die hohe Nachfrage nicht decken. Schon im letzten Sommer waren viele Veloläden zeitweise ausverkauft. Nun steht erneut der Frühling vor der Tür und die Ausgangslage hat sich zum Teil sogar verschärft. Das bestätigen mehrere Velohändler auf Anfrage. Toni Rüegg, Chef und Inhaber des 2-Rad-Centers A. Rüegg AG in Steinhausen, hat 40 Jahre Erfahrung im Velofachhandel. Sein 1919 gegründetes Unternehmen gehört zu den ältesten im Kanton Zug. Rüegg sagt: «Es herrscht ein extremer Mangel an Velos, aber auch einzelne Teile fehlen.»

Fahrräder für die aktuelle Saison seien mehr oder weniger bei fast allen Produzenten ausverkauft. Zum Teil erhalte er erst jetzt Ware, die er vor einem Jahr bestellt habe. Ein Beispiel: Velos der Kindermarke Puky werden normalerweise sechs Wochen nach der Bestellung geliefert. «Ich habe im August welche bestellt und noch immer nicht bekommen», sagt Rüegg.

Transport verteuert sich um 50 bis 150 Franken pro Velo

Grund für die Engpässe sind coronabedingte Verzögerungen in Asien, wo die meisten Teile für Velos hergestellt werden. Die Schutzmassnahmen infolge der Pandemie verteuern auch den Transport. Rüegg macht ein Beispiel:

«Vor einem Jahr musste man für einen Container 2000 Franken bezahlen, jetzt sind es 10'000 Franken.»

Pro herkömmlichem Velo verteure sich so der Transport um etwa 50 Franken, pro E-Bike um etwa 150 Franken. Müssen Kunden also mit Preiserhöhungen rechnen? «Velos, die letztes Jahr zu einem bestimmten Preis bestellt wurden, verkaufen wir auf jeden Fall zum vereinbarten Preis, bei neuen Bestellungen werden die Preise aber sicher steigen», so Rüegg. Viele Hersteller hätten in den letzten Wochen Preisaufschläge angekündigt.

Andere Händler bestätigen diesen Trend. Preiserhöhungen habe man zwar noch nicht beschlossen, berichtet Susanne Huber, die mit ihrem Mann Andreas das Bike-Atelier mit Geschäften in Giswil und Stans betreibt. Sie schliesst Preisanpassungen für die kommenden Monate aber nicht aus. Auch sie berichtet von grossen Verzögerungen: «Wir haben vor zwei Wochen ein E-Bike Jahrgang 2021 bestellt – geliefert wird es voraussichtlich Ende August.»

Beim Vorbestellen habe es geheissen, die Fahrräder sollten spätestens im Frühling 2021 ab Lager verfügbar sein. Auch Ersatzteile wie Bremsscheiben seien langsam aber sicher Mangelware. Sie berichtet, die meisten Händler hätten normalerweise Ende Jahr noch Ware an Lager, 2020 sei das in den meisten Fällen aber nicht so gewesen. Sie sieht Grossisten in der Verantwortung, welche die hohe Nachfrage verbunden mit der Verzögerung in Asien nicht rechtzeitig erkannt hätten. «Aber die Pandemie und vor allem ihr unvorhersehbarer Verlauf haben sicher auch ihren Teil dazu beigetragen», räumt Susanne Huber ein.

Dominoeffekt auf die Produktions- und Vertriebskette

Einer der Schweizer Grosshändler ist die Intercycle AG, die zur Surseer Hostettler-Gruppe gehört. «Wir können bestätigen, dass produktionsseitig, angefangen bei den Herstellern der Einzelkomponenten für Fahrräder über die Produzenten der kompletten Velos bis hin zu den Transport- und Logistikkapazitäten, überall Sand im Getriebe ist», sagt Mediensprecher Peter Manzanares. So ergebe sich ein Dominoeffekt auf die gesamte Produktions- und Vertriebskette. Die Rolle eines Importeurs und Grosshändlers sei es, die Marktnachfrage vorgängig abzuschätzen und die Waren auf eigenes Risiko für den Weiterverkauf im eigenen Land vorzuhalten. «Das tun wir jeweils mit unserer rollenden Jahresplanung sehr genau und in grossen Volumen. Bis vor der Krise hatten wir nie mit gravierenden Lieferengpässen zu kämpfen. Den aktuellen Risikofaktor Pandemie konnte in der Industrie und dem Handel niemand wirklich vorwegnehmen», so Manzanares. Die Preise versuche man aktuell stabil zu halten.

Beim Fachgeschäft Velociped in Kriens führt die starke Nachfrage gar dazu, dass im Bereich Reparaturen und Service momentan Aufträge von Neukunden abgelehnt werden müssen. «Das tun wir sehr ungern, aber es geht nicht anders, nur so können wir unseren Stammkunden weiterhin einen guten Service bieten», erklärt Geschäftsführer Marius Graber auf Anfrage. Neue Velomechaniker anzustellen, um die Mehrarbeit aufzufangen, sei nicht so einfach, weil solche schwierig zu finden seien. Velociped ist derzeit aber dabei, die Service-Infrastruktur auszubauen. «Wir investieren gerade kräftig in den Service-Bereich, um die Situation mittelfristig entspannen zu können», sagt Graber. Dadurch sollen auch neue Arbeitsplätze entstehen.

Was den Velo-Verkauf betrifft, sagt Graber, habe man derzeit dank «einem vorausschauenden Einkauf und einer Vielzahl unterschiedlicher Lieferanten» gute Bestände, aber weniger Auswahl als üblich. Für die Zukunft sieht er sich gewappnet:

«Wir bestellen jetzt schon Ware für das kommende Jahr.»

Graber glaubt, dass sich die Situation erst in zwei Jahren entspannen wird.

Toni Rüegg aus Steinhausen mag hingegen keine Prognose dazu abgeben, wann sich die Situation wieder normalisieren wird. Für Kunden hat er aber einen Tipp: «Man sollte sich mit Vorteil für ein bereits beim Händler vorrätiges oder durch den Händler beim Lieferanten vorbestelltes Velo entscheiden. Das bietet die Sicherheit, dass das Fahrrad kurzfristig oder innerhalb eines mehr oder weniger bestimmten Zeitraums ausgeliefert werden kann.»