Darum zögern gewisse Energiefirmen mit Wasserstoffanlagen

Zentralschweiz Warum Energiefirmen trotz Wachstumspotenzial mit der Errichtung von Wasserstoffanlagen zögern In Bürglen im Kanton Uri könnte das nächste Wasserstoffkraftwerk in der Zentralschweiz entstehen. Doch die potenziellen Betreiber zweifeln noch, ob sie das Risiko eingehen wollen. Christopher Gilb 10.08.2021, 05.00 Uhr

Das Kraftwerk Schächen in Bürglen. Hier könnte in Zukunft auch Wasserstoff gewonnen werden. Bild: Urs Hanhart (19. September 2020)

Grüner Wasserstoff als Antriebsform ist im Trend: Zuletzt wurde bekannt, dass der Energieversorger Alpiq gemeinsam mit zwei Partnern in Freienbach (SZ) die bis anhin grösste Elektrolyseanlage der Schweiz plant. Jährlich bis zu 300 Tonnen Wasserstoff aus erneuerbarer Energie sollen dort produziert werden. Dies reicht für zirka 40 bis 50 Lastwagen. Doch glaubt man den Verantwortlichen, reicht auch diese Menge nicht aus, um den zukünftigen Bedarf in der Schweiz zu decken. Alleine Hyundai beabsichtigt, bis 2025 rund 1600 Brennstoffzellen-Lastwagen auf Schweizer Strassen zu bringen. Darum müsste die Wasserstoffproduktion in der Schweiz angekurbelt werden.

Hört man sich bei Zentralschweizer Energieversorgern um, wird dem Thema überall eine gewisse Wichtigkeit beigegemessen. «Die gezielte Beschaffung und Investitionen in erneuerbare Gase (Anm. d. Redaktion: wozu auch Wasserstoff gehört) ist eine strategische Stossrichtung», heisst es beispielsweise beim Stadtluzerner Energieversorger EWL. Ein Projekt sei aber aktuell noch keines in Entwicklung. «EWL beobachtet den Markt sehr genau und ist laufend am Evaluieren.»

Anders im wasserreichen Kanton Uri. Hier betreibt EWA Energie Uri etliche sogenannte Laufwasserkraftwerke, die für die Wasserstoffgewinnung prädestiniert sind. Und wie der Vorsitzende der Geschäftsleitung Werner Jauch verrät, seien zahlreiche Abklärungen für eine Elektrolyseanlage auch schon gemacht worden. Uri sei auch aufgrund der wichtigen Verkehrsachsen ideal für die Wasserstoffproduktion.

Fehlende Abnahmesicherheit

Werner Jauch, Chef von EWA Energie Uri.

Und das Potenzial sei nicht nur auf den Schwerverkehr als Abnehmer beschränkt. In Frage kämen auch Busse und andere Anwendungen. «Elektrobusse sind für unsere Bergstrecken und wegen des teilweise harten Winters nur bedingt geeignet.» Da gäbe es Potenzial mit dem Wasserstoff. «Technisch sind solche Elektrolyseanlagen ausgereift, und auch bewilligungstechnisch haben wir erste Abklärungen getätigt», so Jauch. Wahrscheinlicher Standort sei das Kraftwerk in Bürglen.

Angedacht sei eine Anlage von 2 Megawatt, vergleichbar mit der ersten Elektrolyseanlage der Schweiz in Gösgen, wo jährlich bis zu 280 Tonnen Wasserstoff hergestellt werden können. Die Leistung könnte dann mit der Zeit noch aufgestockt werden, so Jauch. Nach wie vor eine Herausforderung sei aber die Frage nach den potenziellen Abnehmern.

Er werde oft von Bekannten gefragt, wieso in Uri nicht schon längst mit der Errichtung einer Elektrolyseanlage gestartet worden sei. Man lese doch, der Bedarf sei vorhanden. «Das könnte man meinen», sagt Jauch. «Aber bei den Kosten für so eine Anlage ist man schnell bei sechs bis sieben Millionen Franken, weshalb auch eine gewisse Auslastung sprich Abnahmemenge wichtig ist.» Viele potenzielle Abnehmer hätten Interesse, aber wenn es um konkrete Abnahmemengen gehe, werde es dann anspruchsvoller.

Wasserstoff ist nicht immer grün Die Hydrospider AG ist nach eigenen Angaben der wichtigste Vertreiber von grünem Wasserstoff in der Schweiz. Doch der Bau von Elektrolyseanlagen kommt der steigenden Nachfrage nicht hinterher. Wie der Geschäftsführer Thomas Niederer bestätigt, muss deshalb ein Teil des Wasserstoffs importiert werden. Genaue Angaben dazu, wie viel das ist, will er nicht machen. Dabei handle es sich teilweise um grünen Wasserstoff aus dem Ausland, teilweise aber auch um ursprünglich grauen Wasserstoff, der aus fossilen Brennstoffen gewonnen, jedoch vom Produzenten mit grünen HKN-Zertifikaten kompensiert wurde.

Hydrospider glaubt an den Durchbruch

Thomas Niederer ist Geschäftsführer der Hydrospider AG, dem wichtigsten Vertreiber von grünem Wasserstoff in der Schweiz. Und damit ein potenzieller Verhandlungspartner von Jauch. Er habe Verständnis dafür, wenn sich Kraftwerksbetreiber einen Einstieg in die Wasserstoffproduktion genau überlegen würden. «Sie gehen damit in einen komplett neuen Markt. Und müssen daran glauben, dass dieser wächst und auch andere Hersteller beispielsweise in die Produktion von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen einsteigen.»

Hyrospider-Geschäftsführer Thomas Niederer.

Auch Hydrospider gehe dieses Risiko ein. «Deshalb geben wir auch generell keine Abnahmegarantien, da müssen wir uns auch selbst schützen.» Ziel sei es, dass der Markt für Wasserstoff irgendwann wie jener für fossile Brennstoffe funktioniere und sich Angebot und Nachfrage in Balance halten würden. Das sei aber noch längst nicht so.

Bei Verhandlungen mit potenziellen Wasserstoffproduzenten, so Niederer, erlebe er beides. Produzenten, die bereit wären, das Risiko einzugehen und andere, die eher zurückhaltend seien. Das sei seiner Erfahrung nach firmenabhängig. Stand jetzt aber müssten sich die Unternehmen keine Sorge wegen fehlender Abnahmemöglichkeiten machen. «Der Bedarf an grünem Wasserstoff ist gross.»

Für die mögliche Elektrolyseanlage in Bürglen laufen die Abklärungen gemäss Werner Jauch weiter, etwa über eine direkte Kooperation mit Tankstellenbetreibern als Abnehmer. Einen konkreten Zeithorizont will er aber noch nicht nennen.