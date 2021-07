Zentralschweiz Zahl der Konkurse nimmt ab – Rekord bei Neugründungen Anders als befürchtet gibt es bisher nicht mehr Konkurse. Zudem setzt sich der Gründungsboom in der Schweiz fort. 13.07.2021, 15.41 Uhr

Blick auf das Konkursamt Zug im Verwaltungsgebäude an der Aa. Bild: Stefan Kaiser (27. Februar 2021)

Im ersten Halbjahr 2021 hat die Zahl der Konkurse schweizweit im Vergleich zum Vorjahressemester um 1 Prozent abgenommen. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Wirtschaftsberaters Dun & Bradstreet. Demnach haben im Berichtzeitraum insgesamt 1919 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet. Allein im Juni waren es deren 378, also 8 Prozent weniger als im Vorjahr.

Dabei zeigen sich bei den Konkursen grosse regionale Unterschiede. Den grössten Zuwachs bei den Insolvenzen verzeichnete mit 9 Prozent die Grossregion Espace Mittelland, bestehend aus den Kantonen Bern, Freiburg, Neuenburg, Jura und Solothurn. Im Tessin betrug der Zuwachs 7 Prozent und in der Nordwestschweiz 1 Prozent. In den anderen Grossregionen nahm die Zahl der Konkurse dagegen ab. Am stärksten war der Rückgang in der Ostschweiz (-8%), gefolgt von Zürich (-5%), der Südwestschweiz (-4%) und der Zentralschweiz (-2%).

Derweil setzt sich der Gründungsboom in der Schweiz ungebremst fort. Es zeichnet sich gar ein absolutes Rekordjahr ab. So wurden von Januar bis Juni trotz – oder gerade wegen – der Coronakrise 20 Prozent mehr Firmen neu eingetragen als noch in der gleichen Vorjahresperiode. Insgesamt kam es zu 26'382 Firmengründungen.

Der Gründungsboom betrifft fast alle Branchen. Am stärksten war der Zuwachs an neuen Firmen im Einzelhandel (+666 Gründungen gegenüber Vorjahressemester/+40%), in der Immobilienbranche (+552 Gründungen/+52%) und bei den Unternehmensberatern (+477 Gründungen/+22%). (gr)