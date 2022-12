Wie die Milchwirtschaft um ihre Existenzberechtigung kämpft

Landwirtschaft «Unsere Kühe lassen hinten keinen Diesel raus»: Wie die Milchwirtschaft beim Methan um ihre Existenzberechtigung kämpft Die Schweizer Milchwirtschaft steht wegen der Klimaziele unter Druck wie nie. Mit ihrem Projekt «Klimastar Milch» hoffen die Akteure nun auf einen Befreiungsschlag. Doch nicht selten «beisst sich die Kuh in den Schwanz». Christopher Gilb Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Das Methan, das die Kühe ausstossen, ist über zwanzig Mal so schädlich fürs Klima wie CO 2 . Bilder: Eveline Beerkircher (Kaltbach, 1. Dezember 2022)

Müsste man für die Schweizer Milch einen Werbefilm drehen, man würde wohl einen jungen Milchbauer wie Manuel Ulrich zeigen, wie er an diesem Donnerstagmorgen Anfang Dezember seine Kühe über den Kopf streichelt. Hauptberuflich ist der 31-Jährige Leiter Pflanzenbau bei der Landi, auf dem Hof in Kaltbach arbeitet er an Randzeiten und am Wochenende, über den Tag kümmert sich sein Vater um die Kühe. Gehe das irgendwann nicht mehr, könne er sich auch gut vorstellen, mit einem anderen Hof eine Betriebsgemeinschaft einzugehen, sagt Ulrich.

Bauern kooperieren ohnehin stark in dieser landwirtschaftlichen Region des Kantons Luzern, Milchbauern wie Ulrich beispielsweise kaufen das zusätzliche Gras für ihre Kühe von Schweinebauern, die ihr Gras selbst nicht verwerten können. Vor 100 Jahren ist seine Familie nach Kaltbach gezogen. Seitdem ist der Hof stetig gewachsen, von 17 Kühen, die es noch bei seinem Grossvater waren, auf inzwischen 43 mit einem Jahreserzeugnis von etwa 390'000 Liter Milch. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Doch auch er merke es, gerade im Gespräch mit Bekannten aus der Stadt, sagt Ulrich: «Die Art, wie und was wir produzieren, wird zunehmend hinterfragt.»

Mit einem Klimaprojekt gegen die Kritik

Die Schweizer Milch, jahrelang Symbol der «echten» Schweiz, steckt in Zeiten der Klimaerwärmung in einer Existenzkrise. Wenn man die Gründe dafür erfahren will, muss man André Bernet fragen, Leiter Milchvermarktung und Dienstleistungen bei der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP). Hier liefern Bauern wie Ulrich ihre Milch ab. Auch er ist an diesem Donnerstag nach Kaltbach gekommen. Bernet hat eine kleine Präsentation vorbereitet:

«13 Prozent der Treibhausgasemissionen stammen aus der Landwirtschaft, davon fast die Hälfte aus der Nutztierhaltung, das meiste davon von den Kühen.»

Zur Zersetzung ihrer pflanzlichen Nahrung produzieren diese Methan. Ein Gas, das für das Klima mehr als zwanzig Mal schädlicher als CO 2 ist.

Milchbauer Manuel Ulrich (links) und André Bernet von der ZMP im Gespräch.

Der Druck, etwas daran zu ändern, kommt nicht nur von den Konsumenten – bereits elf Prozent des im Detailhandel mit Konsummilch generierten Umsatzes geht auf pflanzlicher Milch zurück –, sondern auch durch Firmen wie Ulrichs Nachbarbetrieb. Gleich hinter dem Bauernhof produziert der Milchverarbeiter Emmi seinen Kaltbach-Käse. Emmi hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu produzieren. «Ein Grossteil der jetzigen Emissionen kommen von den Kühen», sagt Bernet. Milchbauer Ulrich unterbricht: «Aber so ganz sicher ist das doch nicht, gerade ist doch wieder eine Studie herausgekommen, die besagt, dass der Methanausstoss gar nicht ...», setzt er an. Bernet winkt ab: Das sei ein schwieriges Thema, und ja, man dürfe nicht vergessen, Methan werde nach etwas mehr als zehn Jahren in der Natur wieder abgebaut und sei Teil eines natürlichen Kreislaufes. «Bei unseren Kühen kommt kein Diesel aus Erdöl hinten raus, der zuvor Millionen Jahre im Boden gespeichert war, das stimmt.» Trotzdem: Die Milchwirtschaft müsse aufpassen, dass sie nicht den Eindruck mache, als ginge sie die Klimadiskussion nichts an. «Stattdessen wollen wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.»

Abnehmer wie ZMP und Aaremilch, Milchverarbeiter wie Emmi und Nestlé haben deshalb gemeinsam mit Wissenschaftern und landwirtschaftlichen Bildungszentren dieses Jahr das Projekt «Klimastar Milch» gestartet. 240 Bauernhöfe werden innerhalb von sechs Jahren mit Hilfe von Workshops und dergleichen unterstützt, ihre Emissionen um 20 Prozent zu senken. Fürs Erreichen der jährlichen Ziele erhalten sie eine Prämie. Das Interesse sei riesig gewesen, sagt Bernet. «Wir dachten erst, wir müssten den Bauern nachrennen, hatten dann aber 474 Anmeldungen, sodass wir sogar etlichen Bauern absagen mussten.»

Höhere Produktivität verkleinert Methanausstoss

Einer der Teilnehmer ist Manuel Ulrich. Er, wie Bernet gleich aus den Projektdaten abruft, hat CO 2 -Emissionen von knapp 0,9 Gramm pro Kilogramm Milch, das sei fast genau der Durchschnitt. Mit die höchsten Emissionen pro Kilogramm Milch hätten die Projektteilnehmer aus den Berggebieten, da deren Kühe eher weniger Milch geben würden. Zwar gäbe es erste Nahrungsmittelzusätze, welche die Methanproduktion der Kuh reduzieren würden, grundsätzlich gelte aber: Je produktiver die Kuh, desto kleiner sei der Methanausstoss pro Kilogramm, so Bernet. Und die Produktivität könne etwa durch eine bessere Qualität des Grases erhöht werden, aber ganz ohne das Kraftfutter Getreide als Energielieferanten gehe es nicht.

Manuel Ulrich.

Und das mit dem Kraftfutter und der Produktivität sei einer dieser Zielkonflikte, auf die man nun während des Projekts stosse. Denn reduzieren wollen die Akteure nicht nur den CO 2 -Abdruck, sondern auch die sogenannte Nahrungsmittelkonkurrenz ebenfalls um 20 Prozent. Vereinfacht erklärt: Frisst die Kuh nur Gras und macht etwas Nützliches für den Menschen wie Milch daraus, ist alles gut, doch frisst sie Getreide als Kraftfutter, das auch der Mensch brauchen könnte, ist sie gewissermassen sein Konkurrent.

Beide Themen hängen indirekt zusammen. Denn um die Emissionen aus der Landwirtschaft wie geplant bis zum Jahr 2050 gegenüber 1990 um 40 Prozent reduzieren zu können, setzt der Bund auch auf die zunehmende Änderung des Konsumverhaltens: sprich weniger tierische Proteine, mehr pflanzliche Ernährung. Doch hier beisse sich die Kuh nun gewissermassen in den Schwanz, sagt Bernet: Den Kühen mehr Kraftfutter zu geben, sei in Bezug aufs Ziel CO 2 -Reduktion zwar wirksam, in Bezug aufs Ziel Senkung der Nahrungsmittelkonkurrenz aber nicht.

Die Milch verteidigen

In diesem Projektteil ist Bauer Manuel Ulrich schon sehr gut unterwegs. Statt Soja an seine Kühe zu verfüttern, kauft er Rapskuchen zu, ein Abfallprodukt, das sonst für nichts anderes mehr verwendet werden kann. Das Tolle am Projekt sei, dass einmalig viele Daten gewonnen würden, sagt Bernet. Gleichzeitig stosse man eben auch auf Dutzende solcher Zielkonflikte. Manuel Ulrich hat sich für die Teilnahme am Projekt entschieden, weil ihn die Herausforderung reize, wie er sagt. «Aber auch um meinen CO 2 -Fussabdruck zu kennen, um vielleicht Kritikern entgegnen zu können, dass meine Milch gar nicht so klimaschädlich ist wie angenommen.»

