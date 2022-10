Akustik Dieses prämierte Luzerner Start-up lässt PET-Flaschen den Schall schlucken Mit recyceltem Plastik lässt sich eine angenehme Raumakustik erzeugen, wie Impact Acoustic beweist. Das Luzerner Start-up hat jüngst den Zentralschweizer Neuunternehmerpreis gewonnen. Andreas Lorenz-Meyer Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Sven Erni und Jeffrey Ibañez von Impact Acoustic am Firmensitz in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (3. Oktober 2022)

Jede Minute werden weltweit eine Million Plastikflaschen verkauft – das entspricht Hunderten Milliarden im Jahr, Tendenz steigend. Der Recyclinganteil liegt jedoch global geschätzt bei nur 5 bis 10 Prozent. Das Allermeiste landet in Kehrichtverbrennungsanlagen oder auf Deponien. «Um der unglaublichen Flut an Einwegplastik zu begegnen, gibt es derzeit gar keine andere Möglichkeit als eine sinnvolle Verwertung durch Re- oder Upcycling», sagt Jeffrey Ibañez.

Zusammen mit Sven Erni hat er eine solche sinnvolle Verwertung ausgetüftelt und damit 2019 das Luzerner Start-up Impact Acoustic gegründet. Das Unternehmen hat kürzlich den Zentralschweizer Neuunternehmerpreis gewonnen.

Impact Acoustic stellt Deckenpanels, Wandverkleidungen, Raumtrenner, Tischtrennwände und Leuchten her, welche die Akustik in Räumen verbessern. Dafür braucht es Akustik-Absorber, deren Aufgabe es ist, den Schall auf günstige und flexible Weise zu schlucken.

Der Rohstoff dafür sind bei Impact Acoustic recycelte PET-Flaschen. Die müssen natürlich erstmal eingesammelt werden. «Bei momentan 20 bis 30 Millionen verwerteten Flaschen im Jahr schaffen wir das mit unseren jungen Strukturen noch nicht selbst», so Ibañez, der für Design und Produktentwicklung zuständig ist.

Produktionsprozess wird mit Blockchain abgebildet

Stattdessen bezieht das Start-up den Rohstoff, gepresste und verdichtete PET-Fasern, von einem Partner in China. Der sammelt die PET-Flaschen rund um den Globus. Wobei die Herkunft bekannt ist, wie Ibañez betont:

«Als einer der wenigen Hersteller auf dem Markt können wir zertifiziert ausweisen, aus welchen Quellen unser Rohstoff stammt.»

In Schanghai werden die PET-Fasern dann zu 12 oder 24 Millimeter dicken Platten verarbeitet und anschliessend gefärbt. In einem Quadratmeter stecken 88 recycelte Flaschen. Weil die Verarbeitung der PET-Fasern ähnlich wie bei Filz funktioniert, fühlen sich die Akustik-Absorber – Markenname «Archisonic» – sehr weich an.

Stabil sind sie trotz weicher Oberfläche aber trotzdem: durch ein Verfahren, das Vernadelung genannt wird. Hinzu kommt die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, ein anerkanntes Label für kreislauffähige Produkte, die sich immer wieder recyceln lassen.

Von Schanghai geht es zu den Produktionsstätten, wo das Grundmaterial zum Endprodukt geschnitten wird. Diese befinden sich am Hauptsitz Luzern und neuerdings auf den Philippinen. Im August wurde eine Autostunde südlich von Manila die zweite Fabrik eröffnet.

Ibañez ist gebürtiger Filipino, daher der Bezug zum Land. Auf den Philippinen will das Start-up bald auch beginnen, den Rohstoff für die Akustik-Absorber selbst zu sammeln. «Damit bieten wir Menschen aus niedrigen Einkommensschichten eine neue Einkommensquelle», so Ibañez.

Ziel ist es aber nicht nur, «100 Prozent lokales PET» zu haben, sondern auch bis Ende 2023 einen Blockchain-basierten «Produktausweis» zu implementieren, der den gesamten Produktionsprozess von den gesammelten Flaschen bis zum fertigen Produkt abbildet.

«So schaffen wir für unsere Kunden eine lückenlose und transparente Dokumentation, die mittels QR-Code-Scan jederzeit nachverfolgbar ist.»

Schnellere und flexiblere Planung mittels Software

Für Ibañez bildet die Umweltverträglichkeit das Firmenfundament – nicht nur was das Grundmaterial angeht. Für dessen Verarbeitung in Luzern und auf den Philippinen werde kein Tropfen Wasser eingesetzt.

«Der Wasserverbrauch beschränkt sich auf das Händewaschen und den Toilettengang.»

Zudem laufe die Produktion ausschliesslich mit erneuerbaren Energien. Impact Acoustic hebe sich auch dadurch von der Konkurrenz ab, dass es eine akustische Beratung anbietet.

Und noch etwas, das Ibañez hervorheben möchte: das Computational Design. «Besonders bei Deckenprodukten planen wir nicht herkömmlich, sondern unter Berücksichtigung von Algorithmen und spezieller Software. Das ermöglicht uns eine viel schnellere und flexiblere Planung für grossflächige Projekte und eine präzise Berechnung der einzelnen Produktbestandteile. So können wir auch den Verschnitt auf ein absolutes Minimum reduzieren.»

Was dabei herauskommt, ist im Uhrengeschäft Beyer Chronometrie an der Zürcher Bahnhofstrasse zu sehen: Die hellen gewellten Deckenbaffeln im hellen Farbton «Milk» sind eine Computational-Design-Massanfertigung.

Getränkekonzerne werden nicht beliefert

Die Akustik-Absorber sind oft auch in Büros, Restaurants, Hotels und Supermärkten installiert. Zu den Grosskunden gehören Migros, Microsoft und Amazon. «Auf die Belieferung von Konzernen wie Pepsi, Coca-Cola, Nestlé oder Danone, die zu den grössten Verursachern von Plastikflaschen gehören, verzichten wir dagegen», sagt Sven Erni, der als CEO die Geschäftsentwicklung verantwortet.

76 Mitarbeitende hat sein Start-up mittlerweile. Eine Hälfte arbeitet in Luzern, die andere auf den Philippinen.

«Von Luzern aus bedienen wir primär Europa und die US-Ostküste, von den Philippinen aus künftig den asiatischen Markt und die US-Westküste.»

Zentral ist für Erni im Moment die Skalierung des globalen Vertriebs. «Hier spielt das Vertriebsnetz in den verschiedenen Märkten eine wesentliche Rolle. Wir arbeiten mit sorgfältig ausgewählten regionalen Partnern zusammen, die unsere Produkte lokal vermarkten.» Die entscheidenden Kriterien bei der Auswahl: das Verständnis der Materie und der Produkte und ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.

Neben den wichtigsten Märkten – Schweiz, Deutschland, Frankreich und USA – ist Impact Acoustic in Spanien und Osteuropa präsent, im arabischen Raum, in China und Australien. «Derzeit entwickeln wir uns stark in den grösseren europäischen Märkten und in den Vereinigten Staaten», so Erni.

Worum es in der nächsten Zeit auch gehen wird: neue Kooperationen. Denn Impact Acoustic vertreibt nicht nur eigene Produkte, sondern entwickelt diese auch zusammen mit Partnerfirmen. So entstand die Leuchtenkollektion in Kooperation mit der österreichischen Firma Prolicht.

Und zusammen mit der Schweizer Vitra wurde das Bürosystem Comma entwickelt. Ein modularer Baukasten, der die Akustik-Absorber aus PET-Fasern eingebaut hat. So lassen sich Tische und Regale nicht nur fix umordnen. Sie tragen auch zu einer angenehmen Raumakustik bei.

