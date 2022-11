Albert Koechlin Stiftung Innerschweizer Startup-Preis: Preisträger sind bekannt Beim diesjährigen Innerschweizer Startup-Preis der Albert Koechlin Stiftung (AKS) gab es insgesamt 510'000 Franken zu gewinnen. Seit Freitagabend ist die Gewinnerliste bekannt. 12.11.2022, 08.12 Uhr

Die Gewinner der vier Preiskategorien. Bild: Monique Wittwer / PD

Im 25. Jubiläumsjahr der Albert Koechlin Stiftung liegt der Fokus auf der Förderung innovativer Jungunternehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem Innerschweizer Startup-Preis gab es in vier Kategorien A-fonds-perdu-Preisgelder in der Höhe von 510'000 Franken zu gewinnen.