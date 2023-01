Analyse Zentralschweizer Unternehmen blicken mit Sorge aufs 2023 Firmen aus der Region erwarten eine schlechtere Auftragslage in den ersten Monaten des Jahres. Später im Jahr soll sich die Geschäftslage aber wieder verbessern. Mit Blick zurück auf die letzten zwei Jahre zeigen sich innerhalb der Branchen zum Teil grosse Unterschiede. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 11.01.2023, 12.00 Uhr

Ukraine-Krieg, Inflation, Energiesorgen, Arbeitskräftemangel, Lieferkettenprobleme und Corona sind noch nicht vorbei: Das wirtschaftliche Umfeld bleibt nach wie vor angespannt. Für das eben erst angebrochene Jahr sind die Unternehmen der Zentralschweiz entsprechend pessimistisch. Sie erwarten, dass die Aufträge zurückgehen. Dies zeigt eine Analyse der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), die jeweils Anfang Jahr Gespräche mit Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der grössten Zentralschweizer Unternehmen führt.

Demnach wird der negative Trend der Geschäftslage in den ersten zwei Quartalen anhalten. Sofern in den Wintermonaten keine akute Energiemangellage eintrete, werde sich die Geschäftslage in den Wintermonaten nur leicht abkühlen – bei einer akuten Mangellage würde sie sich hingegen stark abkühlen, das heisst, es könnte eine Rezession drohen. Davon geht die IHZ aber nicht aus. Bereits ab dem dritten Quartal 2023 soll sich die Geschäftslage wieder auf dem langjährigen Mittelwert einpendeln:

Der Pessimismus mit Blick auf die ersten Monate des laufenden Jahres hat vor allem damit zu tun, dass 2022 für viele Unternehmen aus der Region ein gutes Jahr war, einige verbuchten gar Rekordergebnisse. Insbesondere der verarbeitende Sektor setze zur Jahreshälfte zu einem Höhenflug an. Der Geschäftslageindikator erreichte im Juni 2022 den höchsten Wert seit über zehn Jahren.

Einerseits führten Nachholeffekte des tiefen Konsums während der pandemiebedingten Einschränkungen zu vollen Auftragsbüchern, schreibt die IHZ mit Blick auf das vergangene Jahr. Andererseits zogen Händler und Zwischenverarbeiter Lehren aus den Lieferkettenproblemen und erhöhten ihre Lagerbestände. Dies wirkte sich zusätzlich positiv auf das Auftragsvolumen aus.

Zentralschweizer Unternehmen haben im vergangenen Jahr zudem viele neue Stellen geschaffen. Gemäss IHZ hat eine Mehrheit der Unternehmen ihren Personalbestand stark vergrössert, sodass sich der Arbeitskräftemangel weiter akzentuierte. Arbeitsstellen über alle Qualifikationsniveaus hinweg blieben unbesetzt. Das hatte auch zur Folge, dass Unternehmen Projekte zurückstellen mussten oder Kapazitätserweiterungen für die Bedienung der hohen Nachfrage nicht umgesetzt werden konnten.

Schlechtes Börsenjahr und Krypto-Umwälzungen

Mit Blick auf die Entwicklung in den einzelnen Branchen in der Zentralschweiz zeigt sich, dass die Geschäftslage bei Industrieunternehmen bis im Juli 2022 ähnlich wie im Durchschnitt der Zentralschweizer Gesamtwirtschaft wahrgenommen wurde. Danach verfolgte die Kurve einen leicht negativeren Trend. Trotz Fachkräftemangel, Energierisiken und Lieferkettenproblematik nimmt eine Mehrheit der Industrieunternehmen die Geschäftslage als positiv war. Insbesondere im letzten Monat konnte aufgrund der tieferen Energiekosten und der Öffnung Chinas eine Entspannung beobachtet werden.

Das Baugewerbe befindet sich nach wie vor in einer äusserst guten Geschäftslage. Im Gegensatz zu fast allen anderen Sektoren scheint der Höhepunkt des wirtschaftlichen Aufschwungs noch nicht ganz überschritten. Der Unterschied zwischen den positiven und negativen Antworten beträgt branchenweit fast 60 Prozent. Der Bereich Projektierung – eine Art Vorbote des Baugewerbes – wurde 2022 ebenfalls signifikant überdurchschnittlich gut wahrgenommen, verfolgt seit Sommer aber einen negativen Trend. Die Geschäftslage im Grosshandel wurde im ersten Halbjahr 2022 äusserst positiv wahrgenommen, im September folge eine starke Kurskorrektur. Die Geschäftslage in der Branche ist aber nach wie vor überdurchschnittlich.

Der Finanzsektor ist mit Blick auf die letzten zwei Jahre im Vergleich zu allen anderen Branchen am stärksten abgestürzt. Empfanden im Oktober 2021 noch ausschliesslich alle befragten Unternehmen im Finanzsektor die Geschäftslage als gut, so wurde die Geschäftslage im Oktober 2022 als überwiegend schlecht wahrgenommen. Mit den klassischen Banken hat diese Entwicklung jedoch wenig zu tun, vielmehr haben das schlechte Börsenjahr sowie die Umwälzungen im Kryptomarkt die Stimmung getrübt. Ein Grossteil der Versicherungen und Banken schätzt die Marktlage trotz strikter Zinspolitik der Nationalbank als positiv ein, schreibt die IHZ.

Praktisch die entgegengesetzte Richtung gegen ist das Gastgewerbe. Nach noch harzigem Winter und Frühjahr erreichte die Kurve Ende Oktober 2022 einen überdurchschnittlichen Wert im Vergleich zur Zentralschweizer Wirtschaft. Im Folgemonat lag die Wahrnehmung wieder unter dem Durchschnitt. Der Detailhandel schätzte die Geschäftslage über das ganze Jahr stabil, aber leicht unterdurchschnittlich ein. Die Geschäftslage bei den übrigen Dienstleistungsbetrieben scheint sich über das Jahr stetig verbessert zu haben. Der Höhepunkt des Aufschwungs sei im Gegensatz zur gesamtwirtschaftlichen Betrachtung wohl noch nicht überschritten, so die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.

