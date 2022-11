Arbeitsmarkt Fachkräftemangel in der Zentralschweiz: Alle Berufe in der Übersicht Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz hat zum ersten Mal eine berufsgruppenspezifische Analyse des Fachkräftemangels in den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri und Schwyz veröffentlicht. Der Index zeigt: Der Gesundheitssektor ist über die letzten Jahre am stärksten vom Fachkräftemangel betroffen. Maurizio Minetti 1 Kommentar 14.11.2022, 11.45 Uhr

Ärztinnen und Ärzte und Krankenpflegefachkräfte sind gefragt. Bild: Gaetan Bally / Keystone

In der Schweiz herrscht derzeit praktisch Vollbeschäftigung. In vielen Branchen sind zahlreiche Stellen offen, die nicht besetzt werden können. Doch es gibt grosse Unterschiede. In einigen Sektoren herrscht ein akuter Fachkräftemangel – in anderen gar ein Fachkräfteüberschuss. Doch wie sieht die Situation im Detail aus? Erstmals hat die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ eine umfassende Analyse von fast hundert Berufen in fünf von sechs Zentralschweizer Kantonen durchführen lassen. Der Kanton Zug ist nicht dabei. Yves Spühler, Verantwortlicher Wirtschaftspolitik bei der IHZ, erklärt dies einerseits mit der Nähe des Zuger Arbeitsmarktes zum Raum Zürich. Andererseits würde «der sich vom Rest der Zentralschweiz unterscheidende Zuger Branchenmix zu einer Verzerrung der Daten führen», sagt Spühler.

Der Fachkräftemangel-Index Zentralschweiz zeigt nun, dass der Gesundheitssektor am stärksten betroffen ist. Ärztinnen und Ärzte befinden sich zuoberst auf der Liste mit einem Indexwert von 6,09, gefolgt von den akademischen und vergleichbaren Krankenpflege- und Geburtshilfefachkräften und den Elektroinstallateuren und -mechanikern. Ein hoher Indexwert bedeutet, dass ein Mangel an Fachkräften besteht. Bei einem negativen Wert gibt es eher zu viele Arbeitnehmende und zu wenige Jobs in der jeweiligen Berufskategorie. Ist der Fachkräftemangel-Index null, so liegt er im Durchschnitt aller Berufe.

Zuunterst auf der Liste befinden sich die Bediener von Maschinen zur Herstellung von Textil-, Pelz- und Lederwaren mit einem Wert von –9,94. Im Mittel sucht ein Bediener oder eine Bedienerin solcher Maschinen gemäss der Analyse fast ein Jahr lang, bis er oder sie eine Stelle findet. Pro Suchende gibt es lediglich 0,14 Stellen. Zum Vergleich: Jobsuchende Ärztinnen und Ärzte treffen im Schnitt auf über fünf offene Stelleninserate. Alle weiteren Berufe gibt es hier in der Übersicht:

Orientierungshilfe für Lohnverhandlungen

Aus heutiger Sicht erstaunlich sind die tiefen Werte von Küchenchefs, Köchen und der Hilfskräfte in der Nahrungsmittelzubereitung. Spühler erklärt: «Weil wir uns für den Zeitraum von 2018 bis 2021 entschieden haben, bilden die Daten keine kurzfristige Momentaufnahme, sondern einen langfristigen Trend ab. Bis zur Coronakrise waren Gastromitarbeitende nicht besonders gefragt, darum erscheinen sie nun auf der Liste nicht weit oben.»

In Bezug auf Berufsübergruppen sind Handwerksberufe durchschnittlich am stärksten von Fachkräftemangel betroffen vor akademischen Berufen. Führungskräfte haben einen knapp negativen Wert und sind somit eher in der Mitte und in der zweiten Tabellenhälfte vertreten. Am Schluss der Rangliste befinden sich Hilfsarbeitskräfte, was aber auch damit zusammenhängt, dass aufgrund der vergleichsmässig tieferen Qualifikationsanforderungen mehr Arbeitnehmende aus verschiedenen Bereichen für die Positionen in Fragen kommen.

Die IHZ plant, die regionale Analyse zum Fachkräftemangelindikator jährlich zu veröffentlichen. «Die langfristige Sicht soll es Unternehmen erlauben, ihre eigenen Rekrutierungserfahrungen mit dem Rest der Zentralschweizer Wirtschaft zu vergleichen», so Yves Spühler von der IHZ. Arbeitnehmenden soll der Fachkräftemangel-Index als Orientierungshilfe für wichtige Entscheidungen hinsichtlich Weiterbildung und Lohnverhandlungen nützen.

Zur Methodik Die Daten aus den fünf Zentralschweizer Kantonen beziehen sich auf die Jahre 2018 bis 2021 und wurden vom Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich zusammengetragen. «Die Zürcher Kollegen haben mit ihrem Fachkräftemangel-Index ein regionalisierbares Indikatorensystem erarbeitet, das sich bewährt hat», erklärt Spühler. Der Index ist auf vier Teilindikatoren aufgebaut: Verhältnis der Stellensuchenden zu offenen Stellen, mittlere Dauer der Stellensuche, durchschnittliche Dauer der Stellenausschreibung sowie Qualifikationsanforderungen. Jeder einzelne dieser Indikatoren kann auf Fachkräftemangel hinweisen, die Aggregation zu einem Index erwirkt jedoch, dass Ungenauigkeiten und berufsspezifische Faktoren minimiert werden. Mit der Abstützung auf vier Indikatoren können zwar einige berufsspezifische Verzerrungen ausgeglichen werden. «Dennoch müssen Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden», räumt Yves Spühler von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz ein. Erstens werden nicht in allen Berufsgruppen Stellen formell ausgeschrieben. Zweitens lassen sich die Berufsgruppen nicht immer scharf abgrenzen. Drittens sind auch die geografischen Grenzen der Region Zentralschweiz für den Arbeitsmarkt nicht undurchlässig.

1 Kommentar Jürgen Rammerstorfer vor 6 Minuten Welch grosse Neuigkeit: Der Fachkräftemangel-Index Zentralschweiz zeigt nun, dass der Gesundheitssektor am stärksten betroffen ist...Braucht es hierfür zuerst eine spezielle Erhebung? Das ist doch seit langer Zeit bekannt, und trotzdem bewegt sich kaum etwas, um hier für Entlastung zu sorgen. Kaum auszudenken, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen und erst recht nicht, wenn diese pflegebedürftig werden! Alle Kommentare anzeigen