Arbeitsmarkt Neue Niederlassungsleiterin Luzern bei Consult & Pepper Lorena Alessandri ist neue Niederlassungsleiterin Luzern beim Personalberatungsunternehmen Consult & Pepper und verantwortet zukünftig die operative Tätigkeit im Marktgebiet Zentralschweiz. 03.01.2023, 15.53 Uhr

Die 26-Jährige ist seit 2021 für Consult & Pepper tätig. Zuvor arbeitete die gebürtige Entlebucherin bei der Coop Genossenschaft. Die Ökonomin verfügt über einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften der Universität Luzern. «Lorena Alessandri verfügt über eine ausgewiesene Umsetzungs- und Führungsstärke und im operativen Geschäft ist sie herausragend», wird Werner Raschle, Inhaber und CEO des Personalberatungsunternehmens, in der Mitteilung zitiert. Damit bringe sie genau jene Qualitäten mit, die es brauche, um die Herausforderungen im heutigen Marktumfeld erfolgreich zu meistern.

Als neue Leiterin der Niederlassung Luzern folgt Alessandri auf Marco Fischer, der während seiner über siebenjährigen Tätigkeit «den Aufbau von Consult & Pepper im Marktgebiet Zentralschweiz massgeblich mitgeprägt habe». Laut seinem Linked-in-Profil arbeitet er nun bei der Avenir Group.

Lorena Alessandri. Bild: PD

Führungskräfte aus den Bereichen Technologie und Leadership

Das Personalberatungsunternehmen Consult & Pepper mit Hauptsitz in Luzern, Niederlassungen in Zürich, Bern, Winterthur sowie St.Gallen berät und unterstützt nationale Unternehmen und internationale Konzerne in der Suche, Selektion und Gewinnung von Fachspezialisten und ausgewählten Führungskräften in den Bereichen Technologie und Leadership. Das Unternehmen beschäftigt über 30 Beraterinnen und Berater. (cg)