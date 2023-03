Aussichten Auf dem Weg zu menschenzentrierten Systemen Moderne Binärsysteme sind leider nicht imstande, mit natürlichsprachlichen Aussagen rund um unsere menschlichen Wahrnehmungen korrekt umzugehen. Deshalb braucht es künftig menschzentriertere Interaktionssysteme, die auf nichtlinearen Sprachmodellen, die mit unbestimmten Aussagen umgehen können, fussen. Edy Portmann Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Im Februar nahm ich als Panelist am IC-Forum teil, das vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten durchgeführt wurde. Unter dem Motto «Education for Future» widmete sich das Forum dem Thema Bildung. Mein Plädoyer war: weg vom Reduktionismus, der alles in richtig und falsch aufteilt, hin zu menschzentrierten, auf Menschen ausgerichtete Systeme. Denn es hat sich in unserer Digitalisierung in der Bildung, Philosophie und in Bereichen der Wissenschaft, des Managements und der Technik ein reduktionistisches, binäres Denken eingenistet. In meinem Plädoyer folgte ich meinem Vorbild für ganzheitliches Denken, dem Elektroingenieur und Wegbereiter unserer Netzwerkindustrie Nikola Tesla, der sich stets für nachhaltige Technologie einsetzte.

Teslas Einsatz für soziotechnische Systeme, welche die Beziehungen und Wechselwirkungen von sozialen und technischen Infrastrukturen wie der Netzwerkindustrie hervorheben, brachte ihm den Ruf eines Genies ein. Auf die Frage an den Physiker Albert Einstein, wie es sich anfühlt, der klügste Mensch der Welt zu sein, antwortete dieser angeblich: «Ich weiss es nicht, fragen Sie Tesla.» Der von Tesla adressierte Reduktionismus, welcher uns im Umgang mit Systemen unterstützt, die eine pseudoexakte Quantifizierung beinhalten, begleitet uns schon lange; doch ist die ihm zugrunde liegende Vorstellung oft vereinfacht und stösst in Realität an Grenzen. Von seltenen Fällen abgesehen, kann die Realität nämlich nicht einfach in zwei «Klassen» aufgeteilt werden.

Denken Sie an eine Aussage wie «warmes Wetter»: Wie kann man dieses exakt definieren? Ist zum Beispiel 25 °C warm? Ist es 24,9 °C oder 24,99 °C? Es scheint in diesem Fall klar, dass ein Aufteilen in Klassen aussichtslos ist und, wenn man es trotzdem versucht, zu sinnlosen Ergebnissen führt. Nun könnten Sie sagen, dass es sich beim Beispiel um eine Aussage handelt, die nur in der Alltagssprache verwendet wird und dass diese keinen exakten Formalismus aufweisen muss. Doch man findet solche Beispiele auch in der Mathematik sowie in den Ingenieur- und Naturwissenschaften. Einstein glaubte, dass, «soweit sich die Gesetze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sie nicht sicher sind, und soweit sie sicher sind, sie sich nicht auf die Wirklichkeit beziehen».

Wir Forschende führen oft lineare Annäherungen nichtlinearer Funktionen durch. Dazu bauen wir auf vereinfachten Fragestellungen, die unserer Lebensrealität nicht gerecht werden und deshalb mit dieser «Linearisierung» nur in einem sehr kleinen Bereich um einen Punkt, also um unsere «Realität» herum, noch gültig sind. Als Beschreibung der Welt ist dieses Denken, auch aus philosophischer Sicht, grossen Herausforderungen ausgesetzt. Auch Einsteins Relativitätstheorie ist linear aufgebaut, weswegen sie Tesla als «mathematisches Kunstwerk, das Menschen fasziniert, blendet und sie blind für die zugrunde liegenden Fehler macht», bezeichnete. Eine natürliche Integration menschlicher Aussagen ist in solch exakten Theorien fast unmöglich, da diese nicht das Potenzial aufweisen, mit unbestimmten Fragen umzugehen.

Anders ist das Konzept der Mehrwertlogik, das vom Logiker Jan Lukasiewicz als eine mögliche Erweiterung vorgeschlagen wurde, ein Versuch, der Vorherrschaft des binären Reduktionismus zu entkommen. In unseren digitalen Transformierungsprojekten realisieren wir langsam, dass reduktionistische Modelle, so überzeugend einfach sie auch sein mögen, begrenzt, manchmal sogar falsch oder irreführend sind. Was wir brauchen, ist ein Umdenken hin zu natürlichen Systemen menschlicher Erfahrung. Ich hoffe, dass diese die Kraft bergen, die Bildung, Philosophie sowie auch weitere Bereiche der Wissenschaft, des Managements und der Technik auf eine auf uns Menschen ausgerichtete digitale Transformation zu bringen.

Der gebürtige Luzerner Edy Portmann ist Informatikprofessor und Förderprofessor der Schweizerischen Post am Human-IST-Institut der Universität Freiburg.