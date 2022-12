Aussichten Der Jahresabschluss steht wieder ins Haus Pseudogenauigkeit bringt keinen Nutzen, nur Mehraufwand und Enttäuschungen. Nebenbei können unvorhersehbare Ereignisse jeden noch so sorgfältig erarbeiteten Projektplan umstossen. Edy Portmann 10.12.2022, 05.00 Uhr

Der US-Logiker und Philosoph Charles Sanders Peirce (1839–1914), ein Vordenker des Pragmatismus, soll gesagt haben, dass «Vagheit in der Welt der Logik ebenso wenig zu vermeiden [sei], wie Reibung in der Mechanik.» Und trotzdem halten wir Planungen, mit welchen wir unsere Unternehmensziele und darauf aufbauend verschiedene Massnahmen und Projekte angehen, für umso genauer, je mehr Nachkommastellen diese Jahresplanungen mitberücksichtigen. Dass eine Datenerhebung aufgrund systematischer Mängel und schlichter Eingabe-, Lese- und Übertragungsfehler gar nicht so genau sein kann, vergessen wir vielfach. Aber was hat das alles mit der Buchhaltung und dem nahenden Jahresabschluss zu tun?

Einige unserer ersten Computer wurden in Bereichen wie eben der Buchhaltung eingesetzt, die besondere Präzision erfordern. Daraus entstanden Datenbanksysteme und die meisten von diesen erfordern nach wie vor Genauigkeit. Wenn ein Verkaufsunternehmen herausfinden möchten, welche jungen Mitarbeitenden vielversprechende Talente sind, dann könnte folgende Datenbankabfrage formuliert werden: «Liste alle Verkäufer unter 25 Jahren auf, die im letzten Jahr Waren im Wert von mehr als 50'000 Franken verkauft haben.» Bei dieser Abfrage würde nun aber der 26-Jährige, der Ware für 100'00 Franken verkauft hat, ebenso fehlen wie die 19-Jährige, die für 49'000 Franken verkauft hat. Die Abfrage würde ganz genaue Datensätze erzeugen, aber die bemerkenswerten, unpräzisen Informationen an den Rändern ignorieren. Eine vage Anfrage wäre viel praktischer und nützlicher: «Liste alle jungen Verkäufer mit einer guten Verkaufsbilanz auf.»

Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht ist es nicht schwierig, diese Art von Fuzzy-Datenbanksystemen zu kreieren, die mit vagen Begriffen umgehen können. Eine solche Datenbank sollte «Vagheit» auf mindestens drei verschiedene Arten adressieren können: Anstatt das Alter als 30 Jahre zu speichern, könnten wir hierbei jemanden als «alt» mit einer «Zugehörigkeit von 0,6» bezeichnen. In der Fuzzy-Logik stellt der Grad der Zugehörigkeit als Wahrheitsgrad quasi eine Erweiterung unserer Bewertungsmethode dar. Er ermöglicht es, die «Fuzzyness» (engl. «Verschwommenheit») zu adressieren und so mit der Unsicherheit der Werte in der Datenbank und der Unbestimmtheit von Begriffen umzugehen.

Weiter kann eine Fuzzy-Datenbank den Grad der Übereinstimmung aufzeigen. Dies ist beispielsweise bei der Suche nach Bewerbern für eine bestimmte Stelle oder bei der Entdeckung eines bestimmten Phänomens in einer Datenbank wichtig. Sie wollen keine punktgenaue Abfrage, denn wenn das System diese nicht haargenau erfüllt, kippt diese Abfrage, von Zufriedenheit zu Unzufriedenheit, ins Gegenteil. Ungenauigkeit lässt immer weniger Zufriedenheit zu, und wenn es keine genauen Übereinstimmungen gibt, lässt Sie es das System wissen: «Das ist nicht genau das, wonach Sie suchen, aber es ist das Beste, was ich finden kann.»

Letztendlich können Sie auf einer solchen Datenbank ein ungenaues Regelsystem aufbauen, das Ihnen die Beantwortung schwieriger Fragen ermöglicht. So kann man mit Fuzzy-Datenbanken und Expertensystemen die Probleme präziser Systeme umgehen. Ihre Planung fürs nächste Jahr soll sich doch auf das konzentrieren, was mit ausreichender Sicherheit geplant werden kann. Pseudogenauigkeit bringt Ihnen keinen Nutzen, nur Mehraufwand und Enttäuschungen. Nebenbei können unvorhersehbare Ereignisse jeden noch so sorgfältig erarbeiteten Projektplan umstossen. Pierce glaubte, dass Vagheit ein allgegenwärtiges Phänomen ist und kein Zeichen für falsches Planen: «Worte hören nicht plötzlich auf, zu einem bestimmten Punkt einer Bandbreite zu gehören, sondern sie verschwimmen langsam ineinander.» Und diese Art von Unbestimmtheit wird uns immer begleiten, nicht nur beim Jahresabschluss und der Planung des nächsten Jahres.

Der gebürtige Luzerner Edy Portmann ist Informatikprofessor und Förderprofessor der Schweizerischen Post am Human-IST-Institut der Universität Freiburg.