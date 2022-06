Aussichten Ist Ehrgeiz immer gut? Mit dem Ehrgeiz verhält es sich offenbar ähnlich wie mit dem Glück: Je mehr wir unser Streben auf etwas ausrichten, das unser eigenes Ego übersteigt, desto eher verspüren wir Erfüllung in diesem Streben und desto mehr positive Wirkung entfaltet dieses Streben. Magdalena Hoffmann 21.06.2022, 05.00 Uhr

Magdalena Hoffmann.

Mangelnder Ehrgeiz wie auch der Vorwurf mangelnden Ehrgeizes haben das Zeug zum Aufreger. Offenbar verknüpfen wir mit Ehrgeiz vor allem positive Eigenschaften wie Zielstrebigkeit, Gestaltungswillen, Leistungsstreben. Wer also kaum Ehrgeiz zeigt, ist im Umkehrschluss antriebslos, bequem und faul. Doch sind wir überhaupt gerechtfertigt, Ehrgeiz so pauschal gutzuheissen?

Nicht ganz, würde uns Deborah Rhode antworten, eine amerikanische Juristin, die sich vor allem auf dem Gebiet der Rechts- und Berufsethik einen Namen gemacht hat. In ihrem 2021 erschienenen Buch «Ambition. For what» nimmt sie eine umfassende Analyse von Ehrgeiz vor – das Überzeugendste, was ich zu diesem Thema zuletzt gelesen habe. Denn, wie so oft, sind Ehrgeiz und seine Bewertung komplexer als es unser oft eindimensionales Urteil vermuten lässt.

Besonders erhellend ist, dass sie in ihrer Argumentation einen anderen Fokus setzt, als es sonst üblich ist. Normalerweise erschöpft sich die Kritik an solchen Begriffen darin, das richtige Mass einzufordern. Zu wenig Ehrgeiz ist schlecht, aber auch zu viel Ehrgeiz schadet. Deborah Rhode erweitert diesen Rahmen, indem sie den Wert von Ehrgeiz daran knüpft, woran er sich ausrichtet. Dient er dem eigenen Wohlergehen wie auch dem anderer, ist er positiv zu bewerten. Torpediert er aber das eigene Wohlergehen wie auch das anderer, ist er negativ zu bewerten. In anderen Worten: Die Frage ist nicht allein, wie viel Ehrgeiz gut ist, sondern was seine Objekte sind und zu welchem Preis sie verfolgt werden. Das leuchtet ein: Schliesslich verdanken wir dem Ehrgeiz einzelner Individuen sowohl grossartige Errungenschaften wie in der Kunst, Medizin und Technik als auch fürchterliche Missstände z.B. in der Politik. Diese gemischte Bilanz zeigt, dass Ehrgeiz ambivalent ist. Damit relativiert die Autorin zugleich ein zu positives Bild von Ehrgeiz. Dem können wohl noch Viele zustimmen. Haben wir uns nicht schon oft gewünscht, dass bestimmte Despoten weniger ehrgeizig im Verfolgen ihrer zerstörerischen Ziele gewesen wären bzw. sind?

Kontroverser dürfte hingegen die Begründung sein, die Deborah Rhode dafür anführt, dass wir uns bei der Bewertung von Ehrgeiz mehr daran orientieren sollten, welche Ziele mit ihm verfolgt werden und mit welchen Konsequenzen für uns und andere. Denn einen grossen Teil des Buches widmet sie der Erläuterung, dass der oftmals zu beobachtende Ehrgeiz, der sich an externen Gütern wie Status, Geld und Macht ausrichtet, eher negative Folgen mit sich bringt – und zwar für einen selbst wie auch für andere. So hat etwa das Streben nach Status etwas Unersättliches an sich; nie hat man genug und verfällt stattdessen in eine Abhängigkeit von Rankings, Evaluationen und anderweitigen externen Bewertungsmassstäben mit entsprechend schlechten Folgen für das eigene Wohlergehen wie auch für das eigene Umfeld. Ähnlich verhält es sich mit Geld und Macht: Konzentriert sich der Ehrgeiz vor allem auf diese, führt dies zu einer Haltung des Materialismus (Geld) und der Rücksichtslosigkeit (Macht), mit denen man paradoxerweise das eigene Wohlergehen und das anderer eben nicht steigert, sondern sabotiert.

Anders sieht es Rhode zufolge aus mit Ehrgeiz, der sich auf tragfähige Beziehungen oder die Beförderung des Gemeinwohls ausrichtet: Diese Güter gelten für ein gelungenes und sinnerfülltes Leben als zentral. Fokussiert sich der Ehrgeiz auf die Realisierung solcher Güter, wird dies als befriedigender erfahren als der Drang nach Status, Geld und Macht. Mit dem Ehrgeiz verhält es sich offenbar ähnlich wie mit dem Glück: Je mehr wir unser Streben auf etwas ausrichten, das unser eigenes Ego übersteigt, desto eher verspüren wir Erfüllung in diesem Streben und desto mehr positive Wirkung entfaltet dieses Streben. Ein aufregender Gedanke, nicht wahr?

Magdalena Hoffmann ist Studienleiterin der CAS-Weiterbildung «Diskurskompetenzen für Führungskräfte» an der Universität Luzern.