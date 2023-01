Baar Betreibungen, ausbleibende Löhne: Blackstone-Drama spitzt sich zu Nach dem Börsen-Aus steigt die Frustration bei den Aktionären der Baarer Batteriefirma Blackstone Resources. Sie wollen endlich wissen, in was sie investiert haben. Derweil mehren sich die Belege für die schlechte Liquidität des Unternehmens. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Blackstone-Resources-Unternehmenssitz in Baar. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (5. Juli 2018)

Der 13. Oktober 2022 war ein schwarzer Tag für die Aktionäre des Baarer Rohstoff- und Batterieunternehmens Blackstone Resources. An diesem Tag wurde die Aktie von der Schweizer Börse SIX dekotiert, sie war also nicht mehr handelbar, der Wertverlust betrug 99 Prozent.

Dem vorausgegangen war eine Aneinanderreihung von Hiobsbotschaften. Ein Sanktionsentscheid der Börsenaufsicht SER wegen diverser mutmasslicher Verstösse im Bereich der Rechnungslegung bei Halbjahres- und Jahresabschlüssen, eine Rüge der Finanzmarktaufsicht Finma wegen Marktmanipulation – Blackstone bestritt beides und geht gegen entsprechende Entscheide vor –, gekaufte Analystenberichte, nicht existierende Patente.

Als dann die Revisionsstelle und der Finanzchef ausschieden und ein geprüfter Geschäftsbericht fürs Jahr 2021 trotz Fristverlängerung nicht eingereicht werden konnte, war für die SIX das Fass voll und sie entschied, die Aktien zu dekotieren.

Seitdem treibt die Aktionäre die Frage um, ob die Firma, in die sie investiert hatten, wirklich Substanz hat. Daran gibt es berechtigte Zweifel. Sie liegen nicht zuletzt in der Vorgeschichte des Unternehmensgründers und Mehrheitsaktionärs Ulrich Ernst. Dieser hatte schon mit einigen windigen Investments für Aufmerksamkeit gesorgt und auch schon die Aufsichtsbehörden beschäftigt. Und blieb den Beweis für seine Profitversprechen schuldig.

Weiterhin vollmundige Versprechen

Eine Antwort auf die Frage, wie es um die behaupteten Rohstoffprojekte in verschiedenen Ländern wirklich steht und ob diese überhaupt profitabel sind, könnte den Aktionären ein Einblick in einen von einer Revisionsstelle abgesegneten Geschäftsbericht geben. Doch nach der Zäsur an der SIX wurde bis anhin noch nicht einmal der Geschäftsbericht fürs Vorvorjahr 2021 präsentiert. Auch eine Generalversammlung wurde nicht einberufen.

«Ich bin erschüttert, dass sich die Firma einfach so von der Börse davonschleichen konnte, ohne den Revisionsanforderungen der SIX entsprechende Abschlüsse zeitgerecht vorlegen zu müssen», sagt einer der Aktionäre. Der Mann aus der Schweiz hat einen sechsstelligen Betrag ins Unternehmen investiert. Stand jetzt hat er alles verloren. Mehrere Aktionäre haben wegen der Situation inzwischen juristische Schritte eingeleitet.

Blackstone-Resources-Chef Ulrich Ernst. Bild: PD

Vorige Woche nun unterbrach Blackstone Resources die Funkstille. In einem Schreiben wiederholt CEO und Verwaltungsratspräsident Ulrich Ernst seine widerlegte Erzählung, dass nicht die SIX es war, die Blackstone Resources dekotiert habe, sondern das Unternehmen selbst entschieden habe, die Schweizer Börse zu verlassen, um bald an eine besser geeignete Börse zu wechseln.

Den angeblichen Börsenwechsel kündigt er für das zweite Quartal 2023 an. Auch eine GV wird den Aktionären in Aussicht gestellt, sobald die Jahresabschlüsse für die beiden vergangenen Jahre der neuen Revisionsstelle präsentiert werden und diese ihren Bericht erstellt. «Das ist doch ein Witz», sagt der Aktionär, «das geht noch Monate. Ich möchte gerne endlich wissen, was bei dem Unternehmen wirklich noch an Aktiven vorhanden ist und wie diese bewertet sind.»

Betreibungen von Ausgleichskasse und Steuerverwaltung

Die Zweifel könnten nun neue Nahrung erhalten. Diese Zeitung hat sich in den letzten Wochen mit der finanziellen Situation von Blackstone Resources beschäftigt. Mit dem Ergebnis, dass es um diese anscheinend alles andere als gut bestellt ist. Stand Mitte Dezember lagen diverse Betreibungen vor, oft im fünfstelligen Bereich. Die Forderungen stammen beispielsweise von der Ausgleichskasse Zug, ehemaligen Revisionsstellen, einem ehemaligen Kadermitarbeiter – es wurde jeweils Rechtsvorschlag eingereicht –, aber auch eine Pfändung der eidgenössischen Steuerverwaltung in Höhe von 150'000 Franken ist vermerkt.

Der Hauptgrund dafür, wieso viele Leute Aktien von Blackstone Resources kauften, war die deutsche Tochterfirma Blackstone Technology in Döbeln. Investor Ernst hatte sich mit dem deutschen Ingenieur Holger Gritzka zusammengetan, der Batterien für die Automobilindustrie in einem neuen Verfahren, nämlich per 3D-Druck, produzieren wollte. Das Thema wurde mit grosser Kelle angerührt, die Batteriemetalle aus der Schweiz für die Batterien aus Ostdeutschland lautete die Erfolgsgeschichte.

In den kommenden Jahren sollte die Produktion immer mehr ausgebaut werden und eine echte europäische Konkurrenz zu den meist chinesischen Anbietern in diesem Bereich werden. Doch zu konkreten Verwertungsprojekten kam es wenig, wie schon die «Finanz und Wirtschaft» im August berichtete.

Batterieproduktion in Gefahr

Trotzdem, die deutsche Politik war Feuer und Flamme und verschiedene Subventionstöpfe in Millionenhöhe wurden geöffnet, etwa vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz des Grünen Robert Habeck. Fragt man dort an, heisst es, Details zur Förderung könnten nicht beantwortet werden. Grundsätzlich würden Fördergelder aber immer erst nach Projektfortschritt ausgezahlt und der Projekterfolg und -verlauf fortlaufend geprüft.

Zusammengefasst, das Unternehmen muss erst einmal vorfinanzieren und kann sich das Geld nach Projektfortschritt dann zurückholen. Doch darum scheint es auch dort nicht so gut zu stehen. Zuletzt wurden Löhne beispielsweise nicht pünktlich ausbezahlt. Experten in der Materie wie der Batteriechef Holger Gritzka haben das Unternehmen zudem schon längst verlassen.

Nicht wenige in Deutschland zweifeln inzwischen daran, dass sie mit der Firma aus der Schweiz auf das richtige Pferd gesetzt haben. Es sei sehr schade, dass die wirklich gute Geschäftsidee und tolle Technologie wegen der mangelnden Seriosität und Kompetenz des Investors nicht zünden können, fasst es eine Quelle aus dem Unternehmensumfeld, die lieber anonym bleiben möchte, zusammen.

Blackstone Resources hat auf Fragen unserer Zeitung nicht reagiert.

