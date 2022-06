Baar Blackstone Resources im Gegenwind: Auch Analyst geht von Bord Probleme mit der Finma und der Börsenaufsicht, gewichtige Abgänge, noch kein Testat für die Jahresrechnung und jetzt auch keinen Analysten mehr: Für Blackstone Resources wird es eng. Das Unternehmen betreibt derweil Reputationsmanagement. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Eigentlich will Blackstone Technology so richtig durchstarten und mit 3D-gedruckten Batteriezellen aus Sachsen die Branche revolutionieren. Erst kürzlich hat das Unternehmen bekanntgegeben, zwei «renommierte» Awards gewonnen zu haben: den German Innovation Award und den Green Product Award.

CEO Ulrich Ernst (links) und Marketingchef Serhat Yilmaz bei der Entgegennahme des German Innovation Awards. Bild: Vinh Tony Do/Rat für Formgebung

Wären da nicht all die Negativmeldungen zum Mutterunternehmen Blackstone Resources, einem Rohstoffunternehmen mit Sitz in Baar. Batteriemetalle für die passenden Batterien lautet zusammengefasst der Slogan. Doch aktuelle Ereignisse lassen Zweifel am Geschäftsmodell hinter der «Revolution» aufkommen. Nachdem die Schweizer Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) im Februar bekanntgegeben hatte, gegen Blackstone Resources Sanktionen wegen mutmasslicher Verletzungen bei der Rechnungslegung in mehreren Jahres- und Halbjahresabschlüssen zu verlangen, hat nun kürzlich die Sanktionskommission der Börse bekanntgegeben, Blackstone eine Busse auferlegen zu wollen. Es wäre bereits die zweite Busse gegen die Firma des Geschäftsmanns Ulrich Ernst, der auch hinter der Tochterfirma in Deutschland steht.

Kursziel mehr als halbiert

Die Höhe der Busse wurde noch nicht genannt, da Blackstone laut der SER-Mitteilung Rechtsmittel gegen den Entscheid ergriffen hat. Blackstone selbst reagierte auch auf wiederholte Anfragen dieser Zeitung nicht. Bereits im April hatte die Finanzmarktaufsicht Finma informiert, bei Blackstone Resources unter anderem Marktmanipulationen und Verstösse gegen Offenlegungspflichten festgestellt zu haben. Auch diese Verfügung wollte das Unternehmen anfechten und hatte in einer Mitteilung die Vorbehalte «vollständig unberechtigt» genannt.

Diese Meldungen sorgen dafür, dass die Aktie von Blackstone Resources an der Schweizer Börse weiter abstürzt. Das Papier hat seit Beginn des Jahres mehr als drei Viertel seines Werts verloren:

Nun hat Alphavalue, das einzige Analystenunternehmen von Blackstone, das 6-Monats-Kursziel von 12 auf 3,67 Franken deutlich korrigiert. Dass Blackstone Resources gesponserte Kaufempfehlungen «mit Kurszielen weit über den tatsächlich bezahlten Börsenkursen publiziert hat, die auf teilweise unzutreffenden Informationen basierten», war einer der Vorwürfe der Finma. Während Blackstone die Analysteneinschätzungen bisher gerne öffentlichkeitswirksam ähnlich wie die Mitteilung zu den Awards per Ad-hoc-Mitteilung bewarb und auf das Aufwärtspotenzial aufmerksam machte, lässt sich die aktuelle korrigierte Einschätzung bis anhin nur auf der Website von Alphavalue finden. Dort kann man auch nachlesen, dass Alphavalue die Aktie künftig nicht mehr abdecken wird.

Derweil tickt die Uhr für Blackstone, hat das Unternehmen doch mitten in der turbulenten Zeit sowohl Finanzchef als auch Revisionsstelle verloren und musste mitteilen, noch kein Testat für den letztjährigen Jahresabschluss zu haben. Zwar kündigte CEO Ernst an, bereits mit den grössten schweizerischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften für eine Zusammenarbeit im Kontakt zu stehen – doch das war Ende März. Bisher findet sich im Zuger Handelsregister kein neuer Eintrag für eine Revisionsstelle. Die Börsenaufsicht hat dem Unternehmen bis Ende Juli Zeit gegeben, die Informationen nachzureichen, sonst droht neues Ungemach. Ein solches Testat weist aus, ob die Zahlen des Unternehmens geprüft sind. In ihrer letzten Einschätzung bezeichnet die Ex-Analystenfirma Alphavalue einen wichtigen Buchungseintrag als «fragwürdig». Eine Frage zu der besagten Buchung liess das Unternehmen unbeantwortet.

Fördermittel in Prüfung

Die Negativmeldungen haben inzwischen auch die deutschen Behörden erreicht, welche für die «Batterie-Revolution in Ostdeutschland» Subventionen in zweistelliger Millionenhöhe in Aussicht gestellt haben. Das deutsche Wirtschaftsministerium teilt auf Anfrage mit, den Sachverhalt untersucht zu haben. «Die Feststellungen der Finma betreffen die Muttergesellschaft der Zuwendungsempfängerin und nicht sie selbst. Eine Gefährdung des geförderten Vorhabens der Blackstone Technology GmbH liegt damit nach unserer Betrachtung nicht unmittelbar vor.» Die sächsische Aufbaubank, zuständig für die Fördermittel im Freistaat, teilt mit, dass die Förderung in Prüfung sei.

Zurück zu den beiden Awards in Deutschland, für die sich Blackstone trotz aller Widrigkeiten kürzlich feiern liess. Recherchen zeigen: Bei beiden kostet die Teilnahme und es gibt viele Gewinner. So bezahlt man beim German Innovation Award beispielsweise alleine schon für die Teilnahme gemäss Broschüre rund 500 Euro, je nach Auszeichnungskategorie können dann mehrere 1000 Euro mehr anfallen. Im Fall von Blackstone wäre es die Kategorie Gold und damit 4450 Euro, für gut 2000 Euro mehr können noch personalisierte Urkunden und ein Marketingservice bestellt werden. 640 Projekte standen dieses Jahr zur Wahl. Mehr als jedem dritten davon wurde eine Auszeichnung verliehen, die Auszeichnung Gold alleine 27-mal.

