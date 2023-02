2022 war ein weiteres Rekordjahr für Sika

Baar Historische Bestmarke statt Flaute: Sika schliesst erneut ein Rekordjahr ab Umsatz und Gewinn des Zuger Baustoffkonzerns erreichen noch nie erreichte Höhen. Einer der Gründe ist, dass Sika Preiserhöhungen konsequent weitergegeben hat. Maurizio Minetti 17.02.2023, 15.15 Uhr

Visualisierung der entstehenden Megacity «The Line» in Saudi-Arabien. Sika verspricht sich davon Aufträge. Bild: PD

Seit Jahren gehört der höchst profitable und stark wachsende Baarer Baustoffkonzern Sika zu den Börsenlieblingen. Die Krönung erfolgte 2017 mit dem Eintritt in den Schweizer Leitindex SMI. Seitdem ging es mit Sika weiter steil aufwärts – bis Anfang 2022. Dann brach der Wert der Aktie abrupt ein. War das Papier am 30. Dezember 2021 auf seinem Höchststand 380 Franken wert, sank es im vergangenen Jahr zeitweise auf unter 200 Franken. Im Herbst zählte Sika zu den Schlusslichtern im SMI.

Die Hauptgründe dafür waren Verzögerungen bei der Übernahme von MBCC, aber auch Befürchtungen der Aktionäre wegen höherer Energiekosten und Zinsen. Analysten liessen sich noch vor wenigen Monaten mit der Aussage zitieren, es werde für Sika sehr schwer, die Spitzenergebnisse aus dem Vorjahr zu übertreffen.

Doch schon Anfang dieses Jahres erholte sich die Aktie nach der Veröffentlichung der sehr guten vorläufigen Zahlen zusehends, mittlerweile ist sie wieder gegen 280 Franken wert. Und am Freitag hat Sika nicht etwa enttäuschende Gewinnzahlen vorgelegt, im Gegenteil: 2022 hat der Konzern nicht nur beim Umsatz eine historische Bestmarke erreicht, sondern auch auf Gewinnstufe.

Alles anzeigen

Wachstum in allen Regionen

Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 13,4 Prozent auf knapp 10,5 Milliarden Franken. «Erstmals in der Geschichte von Sika belief sich unser Umsatz auf mehr als 10 Milliarden Franken. Gleichzeitig haben wir unsere Treibhausgasemissionen reduziert», sagte CEO Thomas Hasler. Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg um 13,5 Prozent auf den Rekordstand von knapp 1,6 Milliarden Franken. Unter dem Strich blieb dem Konzern ein Reingewinn von rund 1,2 Milliarden, was einem Plus von 10,9 Prozent entspricht. Zum Vergleich: 1989 erreichte Sika die Marke von einer Milliarde – beim Umsatz. Die Dividende soll um über 10 Prozent auf 3.20 Franken pro Aktie erhöht werden.

Sika führt die Rekordwerte des vergangenen Jahres auf Preiserhöhungen, konsequentes Kostenmanagement, Effizienzgewinne und Synergien aus Akquisitionen zurück. Damit konnte der starke Anstieg bei den Rohmaterialkosten «weitestgehend» kompensiert werden. Diese gestiegenen Rohmaterialkosten hätten zusammen mit einer verlangsamten Baukonjunktur das Jahr denn auch geprägt. Dennoch verzeichnete Sika in allen Regionen ein Wachstum.

«Nur so bleibt man fit für die Zukunft»

Die Analysten sind nun entsprechend voll des Lobes. So sagt Marc Possa von der VV Vermögensverwaltung: «Der Wille, sich ständig zu hinterfragen und zu verbessern, wird auch beim diesjährigen Geschäftsabschluss schön sichtbar. Man gibt so rasch als möglich höhere Inputpreise weiter, man verbessert sich jeden Tag operativ, nur so bleibt man fit für die Zukunft.» Mit all den sich bewegenden Währungen, Rohmaterialpreisen und anderen Faktoren sei es umso wichtiger, zu versuchen, das Unternehmen permanent zu verbessern. «Dies ist eine Frage der Einstellung und Kultur, wo Sika sicherlich zu den Besten gehört», so Possa.

Im laufenden Jahr erwartet Sika eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 8 Prozent sowie eine «überproportionale Ebit-Steigerung». Und dies ohne Berücksichtigung des Einflusses der MBCC-Übernahme, die sich mittlerweile auf der Zielgeraden befindet. Der Konzern rechnet in etablierten Märkten wie Europa und Nordamerika weiterhin mit Wachstum dank Renovationen von Infrastruktur, in wachsenden Märkten wie Lateinamerika oder Asien biete die Aufbauphase grosse Chancen, sagte Konzernchef Thomas Hasler. Er sprach an der Bilanzmedienkonferenz von einem weltweiten Potenzial von 100 Milliarden. Die Umsatzmarke von 10 Milliarden Franken ist aus Sicht von Sika also nur der Anfang.