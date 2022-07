Baar Hoffen und Bangen für die Aktionäre: Blackstone Resources plant einen Börsenwechsel Nachdem die Börsenaufsicht bekanntgegeben hat, die Aktie von Blackstone Resources zu suspendieren, hat das Zuger Unternehmen überraschend angekündigt, einen Börsenwechsel vollziehen zu wollen. Für die Aktionäre bedeute dies Hoffen und Bangen, sagt ein Experte. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 07.07.2022, 11.00 Uhr

«Da geht es ja noch viel weiter abwärts. Jetzt kann man ja noch nicht mal mehr aussteigen, wenn der Handel ausgesetzt ist», ärgerte sich ein potenzieller Blackstone-Resources-Aktionär am vergangenen Freitag in einem Forum. Kurz davor war bekannt geworden, dass die SIX-Regulierungsbehörde (SER) die Aktien des Baarer Rohstoff- und Batterietechnologieunternehmens bis auf weiteres vom Handel suspendiert.

Blackstone Resources: Das Baarer Unternehmen sucht sich einen neuen Handelsplatz. Bild: Keystone

Seit dem 30. Juni abends steht der Kurs unverändert bei 42 Rappen. Weitere Details dazu gibt die Börsenaufsicht nicht bekannt und verweist auf das betroffene Unternehmen, doch Blackstone selbst hat sich bis heute zum Grund nicht geäussert.

Der renommierte Wirtschaftsrechtler Peter V. Kunz hat eine Vermutung zum Grund für die Suspendierung. Auch die Börsenaufsicht, so Kunz, funktioniere nach dem Motto: Wo viel Rauch ist, könnte auch Feuer sein. Mit Rauch meint er die verschiedenen Vermutungen, die gegen Blackstone Resources im Raum stehen; der Vorwurf der Marktmanipulation durch die Finanzmarktaufsicht Finma, die von der Börsenaufsicht SER unterstellten Verletzungen von Vorschriften der Rechnungslegung – beides wird vom Unternehmen bestritten. Dazu kommt, dass Blackstone Resources mit dem geprüften Jahresabschluss 2021 bekanntlich im Hintertreffen ist.

Rechtsexperte Peter V. Kunz. Bild: PD

Das sei schon relativ viel Rauch, ob es auch Feuer gebe, sei nicht klar, denn natürlich gelte die Unschuldsvermutung, so Kunz. «Aber zum Schutz der Integrität des Finanzplatzes ist es richtig, wenn die Börsenaufsicht in so einem Fall handelt, bis sich die Vorwürfe geklärt haben.» Dass es überhaupt so weit komme, sei äussert selten, so Peter V. Kunz. «In der Regel sorgen alleine die Anforderungen für den Börsengang dafür, dass es danach auch zu keinen Komplikationen dieser Form kommt.»

Blackstone setzt auf Übersee

Am Mittwoch nun hat Blackstone Resources überraschend mitgeteilt, sich komplett von der Schweizer Börse zurückziehen zu wollen. Der Verwaltungsrat habe sich dazu entschlossen, vorerst ein Going Private durchzuführen. Die Aktien würden an der Schweizer Börse dekotiert; ein entsprechender Antrag gehe «heute» an die SIX, so Blackstone. Gleichzeitig, wie die «Finanz und Wirtschaft» schreibt, werde ein Wechsel an andere internationale Handelsplätze vorbereitet. «Wir planen jetzt, den Börsengang an der deutschen, englischen oder der amerikanischen Börse in Kürze vorzunehmen», wird Firmengründer und CEO Ulrich Ernst in der Mitteilung zitiert.

Denn die Zukunft der Batterietechnologie liege «vor allem in den USA und Deutschland». Das Marktumfeld in der Schweiz beschränke europäische Investitionen «leider» in hohem Masse. Das gehe auch auf aktuelle Restriktionen der EU gegenüber der SIX zurück. Gleichzeitig hiessen ausländische Kapitalmärkte, das Marktumfeld und die Regulatoren Hightech-Unternehmen wie Blackstone willkommen, so die Mitteilung. «Das Interesse von Investoren und die Bewertungen von Mitbewerbern zeigen dies eindeutig», schreibt Blackstone.

Experte macht Aktionären wenig Hoffnung

Die Blackstone-Aktionäre können ihre Anteile vorerst nur noch privat kaufen und verkaufen, erklärte das Unternehmen weiter. Sie behielten aber ihre Dividendenberechtigung. «Die Aktionäre müssen sich etwas gedulden, bis ein neuer IPO oder ein Reverse Merger und ein Handel organisiert ist.» Sie würden dann direkt informiert.

Eine solche freiwillige Dekotierung bedeute für Aktionäre ein Hoffen und Bangen, sagt Peter V. Kunz. Denn es könne nicht damit gerechnet werden, dass die SIX noch vor der Dekotierung die Suspendierung aufhebe, entsprechend müssten die jetzigen Aktionäre auf einen neuen Markt, also eine zukünftige Börse, hoffen. «Und kein Unternehmen hat die Garantie, dass eine Kotierung woanders funktioniert. Gerade mit dieser Vorgeschichte werden auch andere Börsen genau hinschauen», so Kunz. Auch wenn eine Neukotierung funktioniere, sei es nicht klar, dass die Aktie dort nicht zu einem viel tieferen Preis gehandelt werde und die Aktionäre Verluste einfahren würden. «Niemand hat einen Anspruch auf einen festen Preis, dieser wird vom Markt jeweils neu geregelt.»

