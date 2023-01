Baar Investoren machen gehörig Druck: Wie ernst meint es Glencore mit dem Kohleausstieg? Entgegen anders lautender Versprechen hat der Baarer Konzern seine Kohleproduktion im letzten Jahr ausgebaut. Dafür erntet er nun Kritik von mehreren Investoren, darunter der Schweizer Ethos-Stiftung. Glencore gibt sich wortkarg und verweist auf den nächsten Klimabericht. Gregory Remez Jetzt kommentieren 05.01.2023, 04.00 Uhr

Steigert Glencores Kohleproduktion: Cerrejón-Mine in Kolumbien, die der Konzern 2021 übernommen hat. Bild: Nicolo Filippo Rosso/Bloomberg

Erstmals haben sich mehrere institutionelle Investoren zusammengeschlossen, um von Glencore mehr Rechenschaft beim Umgang mit dessen Kohlegeschäft zu fordern. Konkret will die globale Koalition aus Investoren «mehr Klarheit darüber, inwieweit die Pläne des weltweit grössten Kohleproduzenten mit den Zielen des Pariser Abkommens zur Reduktion von Treibhausgasemissionen vereinbar sind, zu dem sich Glencore öffentlich bekannt hat». So steht es in einem Communiqué, das in der Nacht auf Donnerstag publiziert wurde, dieser Zeitung aber vorab vorlag.

Die Kraftwerkskohle macht rund 90 Prozent der jährlichen Kohleproduktion von Glencore aus, weshalb die Investorengruppe insbesondere in diesem Bereich mehr Transparenz verlangt. In der Vergangenheit hatte der Baarer Rohstoffkonzern wiederholt betont, sein Kohlegeschäft «sukzessive abbauen» zu wollen.

2020 wurde die Klimastrategie verabschiedet, die aus der einstigen CO 2 -Schleuder bis 2050 ein klimaneutrales Vorzeigeunternehmen machen sollte. «Dazu gehört auch der Kohleausstieg», versicherte CEO Gary Nagle, der das Ruder im Sommer 2021 übernahm, gegenüber dieser Zeitung.

Kohlegeschäft: Eine wahre Goldgrube

In jüngster Zeit häuften sich allerdings die Stimmen, die öffentlich anzweifeln, dass es Glencore mit dem Abbau seines Kohlegeschäfts tatsächlich ernst ist. Entgegen anders lautender Versprechen hat der Konzern seine Kohleproduktion in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres um sieben Prozent ausgebaut, wie dem letzten Produktionsbericht zu entnehmen ist. Zurückzuführen ist die Zunahme vor allem auf zusätzliche Fördermengen in der Cerrejón-Mine in Kolumbien, die Glencore erst 2021 übernommen hatte.

Gerade in der Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurde und den Hunger nach Rohstoffen weltweit gesteigert hat, hat sich das Kohlegeschäft für Glencore als wahre Goldgrube erwiesen. Gemäss Prognosen hat die Kohle etwas über 50 Prozent zum letztjährigen Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) des Konzerns beigetragen.

An dieser Fahrtrichtung scheinen sich trotz guter Geschäftsaussichten immer mehr Investoren zu stören, da sie den Versprechen des Konzerns offensichtlich zuwiderläuft. 2020 hatte sich wegen Glencores Kohleengagement bereits der norwegische Staatsfonds Norges als Grossaktionär verabschiedet. An der letztjährigen Generalversammlung lehnte dann fast ein Viertel der Aktionäre Glencores Klimabericht 2021 ab; im Jahr davor wurde dieser noch mit 94 Prozent durchgewunken.

Mit ihrer jüngsten Forderung übt eine Gruppe von Investoren nun weiter Druck auf den Konzern hinsichtlich seines Umgangs mit dem seit Jahren umstrittenen Kohleportfolio aus.

Rund 90 Prozent der totalen Treibhausgasemissionen von Glencore gehen auf den Abbau und Handel von Kohle zurück. Angesichts des hohen Anteils an Emissionen aus der Kraftwerkskohleproduktion hätten «die Investoren ein Recht darauf, mehr über die konkreten Pläne des Unternehmens zur Emissionsreduktion zu erfahren», heisst es dazu im Communiqué. Aktuell gebe es «keine ausreichenden Beweise dafür, dass die jüngste Kohleexpansion des Konzerns mit dem Pariser Abkommen in Einklang steht».

Glencore soll Beweise vorlegen

Bis zur Generalversammlung 2024 soll der Konzern deshalb in seinem Klimabericht ebendiese Beweise vorbringen und dem Aktionariat zur Abstimmung vorlegen, fordert die Investorenkoalition, die sich aus dem europäischen Vermögensverwalter LGIM, der Schweizer Ethos-Stiftung mit der Pensionskasse Post und der Bernischen Pensionskasse, dem australischen Fonds Vision Super sowie dem Investmentarm der britischen Grossbank HSBC zusammensetzt. Hinzu kommen 68 Einzelaktionäre.

Unterstützt wird die Aktionärsresolution ausserdem vom Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR), das den Glencore-Aktionären bereits im Vorjahr die Ablehnung des Klimaberichts 2021 empfohlen hatte. «Wenn Glencore tatsächliche eine Paris-konforme Strategie für den Kohleausstieg verfolgt, wird diese Resolution das Unternehmen anspornen, den Investoren genau darzulegen, was diese Strategie beinhaltet und wie sie gemanagt wird», lässt die Projektverantwortliche beim ACCR, Naomi Hogan, verlauten.

Darauf angesprochen, verwies eine Glencore-Sprecherin am Mittwoch lediglich darauf, dass der Konzern seinen nächsten Klimabericht im März veröffentlichen werde. «Der Bericht wird über unsere Fortschritte bei der Umsetzung unserer 2020 publizierten Strategie zum Klimaschutz informieren.» Bereits im Oktober hatte Glencore angekündigt, den Bericht «nach intensiven Gesprächen mit den Aktionären im Nachgang der GV» 2023 früher als üblich zu publizieren.

